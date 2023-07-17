https://crimea.ria.ru/20230717/mid-rossii-sdelal-zayavlenie-po-povodu-zernovoy-sdelki-1130120679.html

МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки

МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.07.2023

МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки

Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T14:49

2023-07-17T14:49

2023-07-17T15:00

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Как отметили в ведомстве, в условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки теряет смысл.В МИД РФ указали, что вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов.В министерстве также отметили, что главными бенефициарами от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые являются владельцами значительной части украинских пахотных земель – более 17 млн гектаров.С другой стороны, страны ЕС скупают украинское зерно по демпинговым ценам, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью."Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций", - констатировали в МИД РФ.Также российская сторона подчеркивает, что в течение года реализации сделки киевский режим "не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов".По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений, отметили в МИД.Кроме того, меморандум Россия - ООН на деле так и не заработал: из пяти предусмотренных документом системных задач не выполнено ни одной.В российском внешнеполитическом ведомстве предложили европейским союзникам Киева "проявить солидарность" с Украиной и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.При этом Москва будет готова рассмотреть восстановление сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, заключили в министерстве.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены.Песков также указал, что прекращение действия зерновой сделки и теракт на Крымском мосту – не связанные друг с другом события.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие зерновой сделки прекращается – КремльПутин: главная цель зерновой сделки не реализованаПродлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина

https://crimea.ria.ru/20230717/deystvie-zernovoy-sdelki-prekraschaetsya--kreml-1130109866.html

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зерновая сделка, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, россия, экономика, новости, украина