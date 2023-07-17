https://crimea.ria.ru/20230717/mid-rossii-sdelal-zayavlenie-po-povodu-zernovoy-sdelki-1130120679.html
МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки
МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки
Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T14:49
2023-07-17T14:49
2023-07-17T15:00
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Как отметили в ведомстве, в условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки теряет смысл.В МИД РФ указали, что вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов.В министерстве также отметили, что главными бенефициарами от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые являются владельцами значительной части украинских пахотных земель – более 17 млн гектаров.С другой стороны, страны ЕС скупают украинское зерно по демпинговым ценам, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью."Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций", - констатировали в МИД РФ.Также российская сторона подчеркивает, что в течение года реализации сделки киевский режим "не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов".По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений, отметили в МИД.Кроме того, меморандум Россия - ООН на деле так и не заработал: из пяти предусмотренных документом системных задач не выполнено ни одной.В российском внешнеполитическом ведомстве предложили европейским союзникам Киева "проявить солидарность" с Украиной и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.При этом Москва будет готова рассмотреть восстановление сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, заключили в министерстве.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены.Песков также указал, что прекращение действия зерновой сделки и теракт на Крымском мосту – не связанные друг с другом события.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие зерновой сделки прекращается – КремльПутин: главная цель зерновой сделки не реализованаПродлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина
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зерновая сделка, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, россия, экономика, новости, украина
МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки
МИД России: зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля
14:49 17.07.2023 (обновлено: 15:00 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Российская сторона возражает против ее (сделки – ред.) дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ (совместного координационного центра – ред.) в Стамбуле. Без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", - говорится в документе.
Как отметили в ведомстве, в условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки теряет смысл.
В МИД РФ указали, что вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов.
Так, за время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.
В министерстве также отметили, что главными бенефициарами от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые являются владельцами значительной части украинских пахотных земель – более 17 млн гектаров.
С другой стороны, страны ЕС скупают украинское зерно по демпинговым ценам, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью.
"Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций", - констатировали в МИД РФ.
Также российская сторона подчеркивает, что в течение года реализации сделки киевский режим "не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов".
По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений, отметили в МИД.
Кроме того, меморандум Россия - ООН на деле так и не заработал: из пяти предусмотренных документом системных задач не выполнено ни одной.
В российском внешнеполитическом ведомстве предложили европейским союзникам Киева "проявить солидарность" с Украиной и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.
При этом Москва будет готова рассмотреть восстановление сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, заключили в министерстве.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) прекратила свое действие
, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены.
Песков также указал, что прекращение действия зерновой сделки и теракт на Крымском мосту
– не связанные друг с другом события.
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