https://crimea.ria.ru/20230717/deystvie-zernovoy-sdelki-prekraschaetsya--kreml-1130109866.html

Действие зерновой сделки прекращается – Кремль

Действие зерновой сделки прекращается – Кремль - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Действие зерновой сделки прекращается – Кремль

Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T12:01

2023-07-17T12:01

2023-07-17T12:06

зерновая сделка

дмитрий песков

экономика

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что как только российская часть договоренностей будет выполнена, Москва "незамедлительно вернется к реализации этой сделки".

россия

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2023

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зерновая сделка, дмитрий песков, экономика, политика, россия