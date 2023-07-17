https://crimea.ria.ru/20230717/deystvie-zernovoy-sdelki-prekraschaetsya--kreml-1130109866.html
Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
Действие зерновой сделки прекращается – Кремль - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T12:01
2023-07-17T12:01
2023-07-17T12:06
зерновая сделка
дмитрий песков
экономика
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что как только российская часть договоренностей будет выполнена, Москва "незамедлительно вернется к реализации этой сделки".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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зерновая сделка, дмитрий песков, экономика, политика, россия
Материал дополняется
Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
Песков: зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля
12:01 17.07.2023 (обновлено: 12:06 17.07.2023)