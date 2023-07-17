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Действие зерновой сделки прекращается – Кремль - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
Действие зерновой сделки прекращается – Кремль - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T12:01
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зерновая сделка
дмитрий песков
экономика
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что как только российская часть договоренностей будет выполнена, Москва "незамедлительно вернется к реализации этой сделки".
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зерновая сделка, дмитрий песков, экономика, политика, россия
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Действие зерновой сделки прекращается – Кремль

Песков: зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля

12:01 17.07.2023 (обновлено: 12:06 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с 17 июля прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что как только российская часть договоренностей будет выполнена, Москва "незамедлительно вернется к реализации этой сделки".
 
Зерновая сделкаДмитрий ПесковЭкономикаПолитикаРоссия
 
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