Рейтинг@Mail.ru
Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230713/prodlit-li-rossiya-uchastie-v-zernovoy-sdelke--zayavlenie-putina-1130043389.html
Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина
Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина
Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T19:25
2023-07-13T19:35
владимир путин (политик)
россия
зерновая сделка
новости
оон
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_8fc5ce6f5f616b1560fd3c707a8ce09e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам главы государства, на данный момент реализация зерновой сделки является "игрой в одни ворота", поскольку ни одного пункта, касающегося интересов российский стороны, до сих пор не исполнено.Президент также отметил, что ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем "искренне стремится" к тому, чтобы данные России обещания в рамках зерновой сделки были выполнены, однако у них "ничего не получается", поскольку западные страны не собираются исполнять взятые на себя обязательства.На пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Ранее он подчеркивал, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - ЭрдоганВстреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорилисьИллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
https://crimea.ria.ru/20230617/putin-ssha-obmanuli-golodnuyu-afriku-v-zernovoy-sdelke-1129454143.html
россия
турция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_35445a33161dfc8c5b2dda1b245bdfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, зерновая сделка, новости, оон, турция, украина
Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина

Путин: Россия может приостановить участие в зерновой сделке

19:25 13.07.2023 (обновлено: 19:35 13.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКорабли в проливе Босфор
Корабли в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам сейчас говорят: "вы в очередной раз согласитесь с продлением (сделки – ред.), а мы все-таки исполним данные вам обещания". Мы подумаем, как поступить, еще несколько дней есть… Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", – сказал Путин журналистам в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы государства, на данный момент реализация зерновой сделки является "игрой в одни ворота", поскольку ни одного пункта, касающегося интересов российский стороны, до сих пор не исполнено.
Президент также отметил, что ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем "искренне стремится" к тому, чтобы данные России обещания в рамках зерновой сделки были выполнены, однако у них "ничего не получается", поскольку западные страны не собираются исполнять взятые на себя обязательства.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, сколько времени Москва готова ждать, если срок зерновой сделки истекает 17 июля, российский лидер сказал: "Столько, сколько потребуется для того, чтобы выполнить данные нам обязательства, данные нам обещания".
На пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Ранее он подчеркивал, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Президент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
17 июня, 19:51
Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - Эрдоган
Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорились
Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
 
Владимир Путин (политик)РоссияЗерновая сделкаНовостиООНТурцияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы
20:12Очередей нет: проезд на Крымский мост свободен с обеих сторон
20:09Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде
19:59На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей
19:47Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО
19:25Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина
19:15Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июня
19:13В Крыму простились с погибшими героями спецоперации
19:01Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для Украины
18:59Крымские татары возвращаются в Херсонскую область
18:42СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры
18:23Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции
18:04В Крыму многодетную мать привлекли к ответственности за побои и унижения
17:56Путин предложил создать новый нацпроект на период до 2030 года
17:39Ахметов проспонсирует замену герба на монументе "Родина-мать" в Киеве
17:18Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя
16:59Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован
16:27В Турции произошло новое землетрясение
16:15Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто
15:53Найдены еще два тела: число жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех
Лента новостейМолния