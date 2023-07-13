https://crimea.ria.ru/20230713/prodlit-li-rossiya-uchastie-v-zernovoy-sdelke--zayavlenie-putina-1130043389.html

Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина

Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина

Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T19:25

2023-07-13T19:25

2023-07-13T19:35

владимир путин (политик)

россия

зерновая сделка

новости

оон

турция

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все пункты, предусмотренные соответствующим меморандумом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам главы государства, на данный момент реализация зерновой сделки является "игрой в одни ворота", поскольку ни одного пункта, касающегося интересов российский стороны, до сих пор не исполнено.Президент также отметил, что ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем "искренне стремится" к тому, чтобы данные России обещания в рамках зерновой сделки были выполнены, однако у них "ничего не получается", поскольку западные страны не собираются исполнять взятые на себя обязательства.На пресс-конференции по окончанию саммита НАТО президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прилагает усилия для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Ранее он подчеркивал, что рассчитывает на продление действия Черноморской инициативы минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Договоренность предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - ЭрдоганВстреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорилисьИллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку

https://crimea.ria.ru/20230617/putin-ssha-obmanuli-golodnuyu-afriku-v-zernovoy-sdelke-1129454143.html

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владимир путин (политик), россия, зерновая сделка, новости, оон, турция, украина