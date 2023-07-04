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Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
Продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля, нет необходимости, поскольку у Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T16:42
2023-07-04T16:42
2023-07-04T16:42
министерство иностранных дел рф (мид рф)
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля, нет необходимости, поскольку у Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности данного договора, а также перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по налаживанию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Такое заявление сделали в МИД России.При этом в ведомстве отметили, что Москва продолжает добросовестно и со всей ответственностью подходить к исполнению своих обязательств по договору, прилагает "необходимые усилия" и не отклоняется от "правил процедуры".Как объяснили в российском МИДе, решение о том, чтобы не пролонгировать зерновую сделку, связано, в том числе, и с тем, что спустя год после заключения так называемых Стамбульских договоренностей, "нет иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности "черноморской инициативы", ни насчет перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений".Также в последнее время участились случаи "пропагандистской активности со стороны западных стран, Киева и Секретариата ООН". Как отметили в МИД РФ, все чаще страны запада используют аргументы, что якобы "без украинской кормовой кукурузы мир умрет от голода", а противозаконные санкции, введенные западом в отношение России в одностороннем порядке, не распространяются на продовольственные товары и удобрения.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, отметил, поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии. За время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции, и это - результат обмана неоколониальных, а по сути американских властей.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнениеВ продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООНПочему зерновой коридор нужно закрывать – политолог
https://crimea.ria.ru/20230617/putin-ssha-obmanuli-golodnuyu-afriku-v-zernovoy-sdelke-1129454143.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), зерновая сделка, россия, украина, в мире, политика, экономика, новости
Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
МИД России: нет оснований для продления зерновой сделки
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля, нет необходимости, поскольку у Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности данного договора, а также перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по налаживанию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Такое заявление сделали в МИД России.
"Оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", - говорится в сообщении, опубликованной на официальном сайте министерства.
При этом в ведомстве отметили, что Москва продолжает добросовестно и со всей ответственностью подходить к исполнению своих обязательств по договору, прилагает "необходимые усилия" и не отклоняется от "правил процедуры".
Как объяснили в российском МИДе, решение о том, чтобы не пролонгировать зерновую сделку, связано, в том числе, и с тем, что спустя год после заключения так называемых Стамбульских договоренностей, "нет иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности "черноморской инициативы", ни насчет перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений".
"Черноморская инициатива", целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны. Из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из портов Одессы, Черноморска и Южного, большая часть – 26,2 млн тонн, или 81% – была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства (Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали) получили всего 862 086 тонн, или 2,6% грузов", - сказано в тексте.
Также в последнее время участились случаи "пропагандистской активности со стороны западных стран, Киева и Секретариата ООН". Как отметили в МИД РФ, все чаще страны запада используют аргументы, что якобы "без украинской кормовой кукурузы мир умрет от голода", а противозаконные санкции, введенные западом в отношение России в одностороннем порядке, не распространяются на продовольственные товары и удобрения.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, отметил, поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем
стран Африки, нуждающихся в продовольствии. За время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции, и это - результат обмана неоколониальных, а по сути американских властей.
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