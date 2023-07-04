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Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку

Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку

Продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля, нет необходимости, поскольку у Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T16:42

2023-07-04T16:42

2023-07-04T16:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Продлевать зерновую сделку, которая истекает 17 июля, нет необходимости, поскольку у Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности данного договора, а также перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по налаживанию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Такое заявление сделали в МИД России.При этом в ведомстве отметили, что Москва продолжает добросовестно и со всей ответственностью подходить к исполнению своих обязательств по договору, прилагает "необходимые усилия" и не отклоняется от "правил процедуры".Как объяснили в российском МИДе, решение о том, чтобы не пролонгировать зерновую сделку, связано, в том числе, и с тем, что спустя год после заключения так называемых Стамбульских договоренностей, "нет иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности "черноморской инициативы", ни насчет перспектив выполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений".Также в последнее время участились случаи "пропагандистской активности со стороны западных стран, Киева и Секретариата ООН". Как отметили в МИД РФ, все чаще страны запада используют аргументы, что якобы "без украинской кормовой кукурузы мир умрет от голода", а противозаконные санкции, введенные западом в отношение России в одностороннем порядке, не распространяются на продовольственные товары и удобрения.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, отметил, поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии. За время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции, и это - результат обмана неоколониальных, а по сути американских властей.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнениеВ продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООНПочему зерновой коридор нужно закрывать – политолог

https://crimea.ria.ru/20230617/putin-ssha-obmanuli-golodnuyu-afriku-v-zernovoy-sdelke-1129454143.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), зерновая сделка, россия, украина, в мире, политика, экономика, новости