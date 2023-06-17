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Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T19:51
2023-06-17T19:51
африка
владимир путин (политик)
россия
политика
украина
сша
зерновая сделка
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, отметив, что это результат обмана неоколониальных, а по сути американских властей.По словам Путина, по состоянию на 15 июня с момента действия соглашения из украинских портов при содействии России и Турции было вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. Из них в нуждающиеся страны Африки – Джибути, Сомали, Судан, Ливию и Эфиопию – направили всего 3,1%.Путин подчеркнул, что в государства ЕС за это время было направлено 38,9% – это 12,3 млн тонн продукции.Российский лидер также отметил, что кризис на мировом продовольственном рынке "отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине"."Он начал складываться задолго до ситуации на Украине, и возник в результате того, что западные страны – и Соединенные Штаты, и европейские страны – начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекцией. Проводя огромную эмиссию – в США это было около 9 трлн долларов, а в Европе где-то в районе 5 трлн евро – они как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны", – заявил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему зерновой коридор нужно закрывать – политолог Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнение Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки
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африка, владимир путин (политик), россия, политика, украина, сша, зерновая сделка, экономика
Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке

Путин: США обманули Африку в зерновой сделке – она не решает проблем голодных людей

19:51 17.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
Президент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, отметив, что это результат обмана неоколониальных, а по сути американских властей.
По словам Путина, по состоянию на 15 июня с момента действия соглашения из украинских портов при содействии России и Турции было вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. Из них в нуждающиеся страны Африки – Джибути, Сомали, Судан, Ливию и Эфиопию – направили всего 3,1%.
"Неоколониальные власти, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. 31,7 млн тонн вывезено, и только три процента ушло в нуждающиеся страны Африки. Это разве не обман? Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сегодня. Поэтому обращаю на это ваше внимание: поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии", – сказал президент.
Путин подчеркнул, что в государства ЕС за это время было направлено 38,9% – это 12,3 млн тонн продукции.
Российский лидер также отметил, что кризис на мировом продовольственном рынке "отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине".
"Он начал складываться задолго до ситуации на Украине, и возник в результате того, что западные страны – и Соединенные Штаты, и европейские страны – начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекцией. Проводя огромную эмиссию – в США это было около 9 трлн долларов, а в Европе где-то в районе 5 трлн евро – они как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны", – заявил президент.
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