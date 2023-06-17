https://crimea.ria.ru/20230617/putin-ssha-obmanuli-golodnuyu-afriku-v-zernovoy-sdelke-1129454143.html

Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке

Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке

Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T19:51

2023-06-17T19:51

2023-06-17T19:51

африка

владимир путин (политик)

россия

политика

украина

сша

зерновая сделка

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, отметив, что это результат обмана неоколониальных, а по сути американских властей.По словам Путина, по состоянию на 15 июня с момента действия соглашения из украинских портов при содействии России и Турции было вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. Из них в нуждающиеся страны Африки – Джибути, Сомали, Судан, Ливию и Эфиопию – направили всего 3,1%.Путин подчеркнул, что в государства ЕС за это время было направлено 38,9% – это 12,3 млн тонн продукции.Российский лидер также отметил, что кризис на мировом продовольственном рынке "отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине"."Он начал складываться задолго до ситуации на Украине, и возник в результате того, что западные страны – и Соединенные Штаты, и европейские страны – начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекцией. Проводя огромную эмиссию – в США это было около 9 трлн долларов, а в Европе где-то в районе 5 трлн евро – они как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны", – заявил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему зерновой коридор нужно закрывать – политолог Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнение Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африка, владимир путин (политик), россия, политика, украина, сша, зерновая сделка, экономика