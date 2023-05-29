https://crimea.ria.ru/20230529/lavrov-otsenil-perspektivu-suschestvovaniya-zernovoy-sdelki-1129044508.html
Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки
Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки
Условия черноморской зерновой инициативы по разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений, скорее всего, так и не будут выполнены, а значит,... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T13:49
2023-05-29T13:49
2023-05-29T13:49
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
зерновая сделка
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Условия черноморской зерновой инициативы по разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений, скорее всего, так и не будут выполнены, а значит, сделка перестанет функционировать. Так глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы продления соответствующего соглашения.Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.18 мая Россия и Турция объявили о продлении соглашения. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва согласилась на продление инициативы с условием, что эти два месяца будут решающими в плане снятия санкций на экспорт российских удобрений и продовольствия.Он также указал, что генсек НАТО Антониу Гутерреш "действительно понимает свою ответственность за реализацию своей собственной инициативы", в рамках которой он обязался добиваться снятия всех ограничений на пути экспорта российских удобрений и продовольствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет голодомор – экспертВ Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделкуМИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада
https://crimea.ria.ru/20230518/lavrov-o-prodlenii-zernovoy-sdelki-eti-dva-mesyatsa-budut-reshayuschimi-1128805067.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), зерновая сделка, политика
Лавров оценил перспективу существования зерновой сделки
Лавров: если все останется как есть, зерновая сделка не будет работать
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Условия черноморской зерновой инициативы по разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений, скорее всего, так и не будут выполнены, а значит, сделка перестанет функционировать. Так глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы продления соответствующего соглашения.
"Если все останется, как есть, а судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка – ред.) больше не функционирует", - сказал министр журналистам на пресс-конференции.
Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.
18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.
18 мая Россия и Турция объявили о продлении соглашения. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".
Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва согласилась на продление инициативы с условием, что эти два месяца будут решающими в плане снятия санкций на экспорт российских удобрений и продовольствия.
Он также указал, что генсек НАТО Антониу Гутерреш "действительно понимает свою ответственность за реализацию своей собственной инициативы", в рамках которой он обязался добиваться снятия всех ограничений на пути экспорта российских удобрений и продовольствия.
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