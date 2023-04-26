https://crimea.ria.ru/20230426/v-krymu-posle-atak-prizvali-rastorgnut-zernovuyu-sdelku-1128368867.html

В Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделку

В Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделку - РИА Новости Крым, 26.04.2023

В Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделку

Зерновую сделку необходимо расторгнуть, поскольку украинские власти нарушили договоренности и использовали гуманитарный коридор в Черном море для атаки на Крым. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T09:10

2023-04-26T09:10

2023-04-26T09:12

крым

владимир константинов

украина

россия

беспилотник (дрон)

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

мнения

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Зерновую сделку необходимо расторгнуть, поскольку украинские власти нарушили договоренности и использовали гуманитарный коридор в Черном море для атаки на Крым. Такое мнение выразил глава республиканского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.Две атаки на КрымКиев 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора, атаковал надводными беспилотниками пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру. В Минобороны заявили, что эти террористические акции ставят под угрозу продление зерновой сделки.Он выразил мнение, что "жестов доброй воли" с российской стороны было достаточно, однако они "ни к чему хорошему не привели". Глава парламента подчеркнул, что является категорическим противником сделок, предусматривающих какие-либо обязательства со стороны Украины."Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит. Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить", - резюмировал Владимир Константинов.История зерновой сделкиЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявлениеПутин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделкиОткуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230425/chto-oznachayut-bespilotniki-kieva-v-krymu-i-chem-zakonchitsya-svo--politolog-1128357696.html

https://crimea.ria.ru/20230424/pozhar-v-es-iz-za-ukrainskogo-zerna-ne-zalit-dengami---politolog-1128336329.html

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