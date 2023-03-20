https://crimea.ria.ru/20230320/putin-rf-postavit-zerno-afrike-besplatno-pri-prekraschenii-zernovoy-sdelki-1127658936.html

Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки

Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки

Россия бесплатно поставит зерно нуждающимся странам Африки, если примет решение не продлевать "зерновую сделку" через 60 дней. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T15:58

2023-03-20T15:58

2023-03-20T17:39

владимир путин (политик)

зерновая сделка

африка

экономика

украина

турция

санкции против россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Россия бесплатно поставит зерно нуждающимся странам Африки, если примет решение не продлевать "зерновую сделку" через 60 дней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, руководствуясь потребностями, прежде всего африканских стран, Москва согласилась на продление "черноморской инициативы" по вывозу зерна из украинских портов еще на 60 дней."При этом мы настаиваем на пакетном характере сделки, прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, которые нуждаются в больших объемах продовольствия, и настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в сытые европейские страны", – отметил Путин.При этом он констатировал, что из общего объема вывезенных из Украины зерновых около 45% ушло именно в европейские страны, а только 3% – на Африку.Российский лидер также добавил, что несмотря на все рестрикции и ограничения, из РФ в Африку было направлено почти 12 млн тонн зерновых.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.В ведомстве также заявили, что российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявлениеЭрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку

https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html

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владимир путин (политик), зерновая сделка, африка, экономика, украина, турция, санкции против россии, новости