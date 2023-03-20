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Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки
Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки
Россия бесплатно поставит зерно нуждающимся странам Африки, если примет решение не продлевать "зерновую сделку" через 60 дней. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T15:58
2023-03-20T15:58
2023-03-20T17:39
владимир путин (политик)
зерновая сделка
африка
экономика
украина
турция
санкции против россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Россия бесплатно поставит зерно нуждающимся странам Африки, если примет решение не продлевать "зерновую сделку" через 60 дней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, руководствуясь потребностями, прежде всего африканских стран, Москва согласилась на продление "черноморской инициативы" по вывозу зерна из украинских портов еще на 60 дней."При этом мы настаиваем на пакетном характере сделки, прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, которые нуждаются в больших объемах продовольствия, и настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в сытые европейские страны", – отметил Путин.При этом он констатировал, что из общего объема вывезенных из Украины зерновых около 45% ушло именно в европейские страны, а только 3% – на Африку.Российский лидер также добавил, что несмотря на все рестрикции и ограничения, из РФ в Африку было направлено почти 12 млн тонн зерновых.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.В ведомстве также заявили, что российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявлениеЭрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html
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владимир путин (политик), зерновая сделка, африка, экономика, украина, турция, санкции против россии, новости
Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки
Путин: РФ бесплатно поставит зерно Африке при прекращении "зерновой сделки" после 18 мая
15:58 20.03.2023 (обновлено: 17:39 20.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Россия бесплатно поставит зерно нуждающимся странам Африки, если примет решение не продлевать "зерновую сделку" через 60 дней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если мы все-таки примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", - сказал глава государства на межпарламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
По словам российского лидера, руководствуясь потребностями, прежде всего африканских стран, Москва согласилась на продление "черноморской инициативы" по вывозу зерна из украинских портов еще на 60 дней.
"При этом мы настаиваем на пакетном характере сделки, прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран, которые нуждаются в больших объемах продовольствия, и настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в сытые европейские страны", – отметил Путин.
При этом он констатировал, что из общего объема вывезенных из Украины зерновых около 45% ушло именно в европейские страны, а только 3% – на Африку.
Президент подчеркнул, что лишь при учете позиции Москвы будет обеспечена справедливая и комплексная реализация "зерновой сделки", и в зависимости от этого РФ будет решать вопрос о дальнейшем участии в ней.
Российский лидер также добавил, что несмотря на все рестрикции и ограничения, из РФ в Африку было направлено почти 12 млн тонн зерновых.
14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.
В ведомстве также заявили
, что российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН.
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