Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221104/erdogan-dogovorilsya-s-putinym-o-besplatnykh-postavkakh-zerna-v-afriku-1125236220.html
Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
Анкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган,... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T14:11
2022-11-04T14:11
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124332248_0:247:3178:2034_1920x0_80_0_0_29b25a3a3743bc505652b11722a046d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Анкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hürriyet.По словам Эрдогана, соответствующая договоренность достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным, который выступил инициатором безвозмездной передачи зерновых и удобрений в беднейшие страны: "Мы согласились", — сообщил президент Турции.При этом Эрдоган подчеркнул, что к гуманитарной катастрофе мир толкает коллективный Запад, который декларирует принципы гуманности и "читает остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", а на деле игнорирует проблемы голода в Африке.Ранее МИД РФ заявил, что половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад блокирует поставку российских удобрений в беднейшие регионы. При этом, несмотря на давление и санкции, Россия уже экспортировала в беднейшие страны 10,5 млн тонн зерновых и заявляет о готовности до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн тонн.
https://crimea.ria.ru/20221103/eksport-rossiyskikh-udobreniy-i-zerna-po-prezhnemu-blokiruetsya--lavrov-1125225967.html
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124332248_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_035b186fc34a5f961788df8966e32fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), экономика
Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку

Анкара и Москва договорились бесплатно отправлять зерно бедным странам

14:11 04.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Анкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hürriyet.
По словам Эрдогана, соответствующая договоренность достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным, который выступил инициатором безвозмездной передачи зерновых и удобрений в беднейшие страны: "Мы согласились", — сообщил президент Турции.
При этом Эрдоган подчеркнул, что к гуманитарной катастрофе мир толкает коллективный Запад, который декларирует принципы гуманности и "читает остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", а на деле игнорирует проблемы голода в Африке.
Ранее МИД РФ заявил, что половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад блокирует поставку российских удобрений в беднейшие регионы. При этом, несмотря на давление и санкции, Россия уже экспортировала в беднейшие страны 10,5 млн тонн зерновых и заявляет о готовности до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн тонн.
Зёрна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 14:19
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)Экономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
14:47Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту
14:35ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
14:11Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
13:47На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ
13:15Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
12:55Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
12:26Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
12:20Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
11:37ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие
11:22Многие страны давно не верят Западу — Медведев
10:59На побережье Севастополя обнаружены два мертвых дельфина - МВД
10:31Коронавирус в Крыму и Севастополе - сколько заболевших и умерших
10:09Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ
09:35"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара
09:04Как выбрать пауэрбанк – советы Роскачества
08:34Экспозиция русского народа появится к Новому году в этнографическом музее
08:02Что мы празднуем в День народного единства
03:35Как изменятся цены на алкоголь по параллельному импорту – прогноз
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния