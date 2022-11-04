https://crimea.ria.ru/20221104/erdogan-dogovorilsya-s-putinym-o-besplatnykh-postavkakh-zerna-v-afriku-1125236220.html

Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку

Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку

Анкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган,... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T14:11

2022-11-04T14:11

2022-11-04T14:11

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Анкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hürriyet.По словам Эрдогана, соответствующая договоренность достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным, который выступил инициатором безвозмездной передачи зерновых и удобрений в беднейшие страны: "Мы согласились", — сообщил президент Турции.При этом Эрдоган подчеркнул, что к гуманитарной катастрофе мир толкает коллективный Запад, который декларирует принципы гуманности и "читает остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", а на деле игнорирует проблемы голода в Африке.Ранее МИД РФ заявил, что половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад блокирует поставку российских удобрений в беднейшие регионы. При этом, несмотря на давление и санкции, Россия уже экспортировала в беднейшие страны 10,5 млн тонн зерновых и заявляет о готовности до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн тонн.

https://crimea.ria.ru/20221103/eksport-rossiyskikh-udobreniy-i-zerna-po-prezhnemu-blokiruetsya--lavrov-1125225967.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), экономика