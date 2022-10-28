https://crimea.ria.ru/20221028/chto-poluchili-bedneyshie-strany-ot-zernovoy-sdelki---mid-rf-1125137226.html

Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ

Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ

Половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T13:12

2022-10-28T13:12

2022-10-28T13:12

министерство иностранных дел рф (мид рф)

экономика

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125137102_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_9032319c09da2eb848621cd147f454b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад блокирует поставку российских удобрений в беднейшие регионы. Соответствующее заявление о выполнении Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта опубликовано на официальном сайте МИД РФ.Всего черноморским гуманитарным коридором смогли воспользоваться 390 судов, вывезших 8,8 млн тонн продовольствия из портов Одессы, Южного и Черноморска, сообщает МИД со ссылкой на данные ООН. При этом география получателей данных грузов противоречит заявленным гуманитарным целям "зерновой сделки"."Половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности, Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы ООН. В этой связи руководство ООН даже переквалифицировало инициативу из гуманитарной в коммерческую, делая упор на важности стабилизации мировых цен на продовольствие", - указали в МИД.Отмечается также, что из-за санкций, которые действуют, несмотря на декларации США и ЕС об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики сталкиваются с блокировкой экспорта российских удобрений.Генсек ООН: продукты и удобрения из России нужно вернуть на мировой рынок >>Таким образом "американцы и европейцы наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки", препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, считают в МИД. При этом, несмотря на односторонние санкции, Россия уже экспортировала в беднейшие страны 10,5 млн тонн зерновых и заявляет о готовности до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн тонн."Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии", - констатируют в МИД.22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.

https://crimea.ria.ru/20221014/terakt-na-krymskom-mostu-mozhet-privesti-k-zakrytiyu-zernovogo-koridora-1124891068.html

https://crimea.ria.ru/20220618/uchenyy-otsenil-urozhaynye-perspektivy-zapada-bez-udobreniy-iz-rf-1123563725.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), экономика, в мире, политика