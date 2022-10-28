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Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ
Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ
Половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T13:12
2022-10-28T13:12
министерство иностранных дел рф (мид рф)
экономика
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад блокирует поставку российских удобрений в беднейшие регионы. Соответствующее заявление о выполнении Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта опубликовано на официальном сайте МИД РФ.Всего черноморским гуманитарным коридором смогли воспользоваться 390 судов, вывезших 8,8 млн тонн продовольствия из портов Одессы, Южного и Черноморска, сообщает МИД со ссылкой на данные ООН. При этом география получателей данных грузов противоречит заявленным гуманитарным целям "зерновой сделки"."Половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности, Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы ООН. В этой связи руководство ООН даже переквалифицировало инициативу из гуманитарной в коммерческую, делая упор на важности стабилизации мировых цен на продовольствие", - указали в МИД.Отмечается также, что из-за санкций, которые действуют, несмотря на декларации США и ЕС об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики сталкиваются с блокировкой экспорта российских удобрений.Генсек ООН: продукты и удобрения из России нужно вернуть на мировой рынок &gt;&gt;Таким образом "американцы и европейцы наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки", препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, считают в МИД. При этом, несмотря на односторонние санкции, Россия уже экспортировала в беднейшие страны 10,5 млн тонн зерновых и заявляет о готовности до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн тонн."Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии", - констатируют в МИД.22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.
https://crimea.ria.ru/20221014/terakt-na-krymskom-mostu-mozhet-privesti-k-zakrytiyu-zernovogo-koridora-1124891068.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство иностранных дел рф (мид рф), экономика, в мире, политика
Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ

МИД РФ заявляет о нарушениях условий "зерновой сделки"

13:12 28.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗёрна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе
Зёрна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Половина всех поставок по "зерновой сделке" приходится на развитые страны Евросоюза и не достигает нуждающихся государств. Кроме того, коллективный Запад блокирует поставку российских удобрений в беднейшие регионы. Соответствующее заявление о выполнении Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
Всего черноморским гуманитарным коридором смогли воспользоваться 390 судов, вывезших 8,8 млн тонн продовольствия из портов Одессы, Южного и Черноморска, сообщает МИД со ссылкой на данные ООН. При этом география получателей данных грузов противоречит заявленным гуманитарным целям "зерновой сделки".
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
14 октября, 16:37
Теракт на Крымском мосту может привести к закрытию зернового коридора
"Половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности, Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы ООН. В этой связи руководство ООН даже переквалифицировало инициативу из гуманитарной в коммерческую, делая упор на важности стабилизации мировых цен на продовольствие", - указали в МИД.
Отмечается также, что из-за санкций, которые действуют, несмотря на декларации США и ЕС об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики сталкиваются с блокировкой экспорта российских удобрений.

"Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН".

Генсек ООН: продукты и удобрения из России нужно вернуть на мировой рынок >>
Таким образом "американцы и европейцы наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки", препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, считают в МИД. При этом, несмотря на односторонние санкции, Россия уже экспортировала в беднейшие страны 10,5 млн тонн зерновых и заявляет о готовности до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн тонн.
"Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии", - констатируют в МИД.
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 18:56Радио "Спутник в Крыму"
Ученый оценил "урожайные перспективы" Запада без удобрений из РФ
22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт из РФ, а также о содействии России вывозу зерна из украинских портов. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Согласно договоренностям, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю осуществляется из трех портов Украины, в том числе из Одессы.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЭкономикаВ миреПолитика
 
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