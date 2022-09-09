https://crimea.ria.ru/20220909/putin-rf-gotova-besplatno-peredat-kaliynye-udobreniya-bednym-stranam-1124459951.html
Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам
Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам
Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ проработать вопрос о безвозмездном предоставлении российских калийных удобрений развивающимся странам, которые в... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T17:14
2022-09-09T17:14
2022-09-09T17:14
владимир путин (политик)
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ проработать вопрос о безвозмездном предоставлении российских калийных удобрений развивающимся странам, которые в них нуждаются.Глава государства попросил МИД проработать этот вопрос.Российский лидер также отметил, что за четыре месяца текущего года РФ поставила за границу 7 млн тонн удобрений, из них около 3 млн тонн в страны Азии, Африки и Латинской Америки.Также Москва готова поставлять и аммиак в объеме порядка 2 млн тонн, добавил Путин.
https://crimea.ria.ru/20220909/putin-tolko-3-zerna-s-ukrainy-poshlo-v-bedneyshie-strany-1124458457.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, экономика
Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам
Путин: РФ готова безвозмездно передать беднейшим странам скопившиеся на складах удобрения
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ проработать вопрос о безвозмездном предоставлении российских калийных удобрений развивающимся странам, которые в них нуждаются.
"Большое количество наших удобрений скопилось в некоторых портах европейских стран – сотни тысяч тонн. Речь идет, прежде всего, о калийных удобрениях. Наши производители готовы на бесплатной основе передать их развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства попросил МИД проработать этот вопрос.
Российский лидер также отметил, что за четыре месяца текущего года РФ поставила за границу 7 млн тонн удобрений, из них около 3 млн тонн в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Также Москва готова поставлять и аммиак в объеме порядка 2 млн тонн, добавил Путин.