https://crimea.ria.ru/20220909/putin-rf-gotova-besplatno-peredat-kaliynye-udobreniya-bednym-stranam-1124459951.html

Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам

Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Путин: РФ готова бесплатно передать калийные удобрения бедным странам

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ проработать вопрос о безвозмездном предоставлении российских калийных удобрений развивающимся странам, которые в... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T17:14

2022-09-09T17:14

2022-09-09T17:14

владимир путин (политик)

политика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ проработать вопрос о безвозмездном предоставлении российских калийных удобрений развивающимся странам, которые в них нуждаются.Глава государства попросил МИД проработать этот вопрос.Российский лидер также отметил, что за четыре месяца текущего года РФ поставила за границу 7 млн тонн удобрений, из них около 3 млн тонн в страны Азии, Африки и Латинской Америки.Также Москва готова поставлять и аммиак в объеме порядка 2 млн тонн, добавил Путин.

https://crimea.ria.ru/20220909/putin-tolko-3-zerna-s-ukrainy-poshlo-v-bedneyshie-strany-1124458457.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, экономика