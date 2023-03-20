https://crimea.ria.ru/20230320/prodlenie-zernovoy-sdelki-v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-1127657806.html

Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявление

Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявление - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявление

Российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T15:09

2023-03-20T15:09

2023-03-20T15:09

зерновая сделка

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

турция

политика

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН. Об этом говорится в заявлении российского МИД.Турция и Украина не возражалиКак отметили в ведомстве, 18 марта истек второй 120-дневный срок "зерновой сделки". В связи с отсутствием подвижек в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений."Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия-ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено", - добавили в МИД.В ведомстве также констатировали, что до сих пор выполняется только украинская часть "пакета", причем в "далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах", поскольку коммерческий экспорт кормового зерна осуществляется в страны с высоким уровнем доходов и выше среднего.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – экспертЗерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООНПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

https://crimea.ria.ru/20230316/zernovaya-sdelka-prodlena-zachem-eto-nuzhno-rossii-1127585388.html

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зерновая сделка, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, турция, политика, экономика, санкции против россии