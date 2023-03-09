https://crimea.ria.ru/20230309/zernovaya-sdelka-peskov-rasskazal-o-situatsii-i-kontaktakh-s-oon-1127431075.html

Зерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН

Зерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Зерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН

Движение вперед по выполнению зерновой сделки есть, однако по-прежнему остается много вопросов с конечными получателями. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T13:56

2023-03-09T13:56

2023-03-09T13:56

зерновая сделка

украина

россия

дмитрий песков

политика

экономика

турция

оон

антониу гутерриш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Движение вперед по выполнению зерновой сделки есть, однако по-прежнему остается много вопросов с конечными получателями. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Ситуацию с зерновой сделкой накануне обсудили генсек ООН Антониу Гутерриш с Владимиром Зеленским. Однако российский лидер Владимир Путин, по словам Пескова, пока не планирует телефонного разговора с Гутерришем."Пока таких планов нет", - сказал Песков.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.Временный выход России из сделкиПосле того, как 29 октября 2022 года Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия России в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.Минобороны предупредило о провокацияхВ январе 2023 года в Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки с целью обвинения РФ. По данным ведомства, Киев намерен взорвать зернохранилище в Харьковской области, украинские спецслужбы уже минируют его. После его подрыва Киев обвинит Москву в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва зерновой сделки", предупредили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – ПутинРФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небензя

https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html

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зерновая сделка, украина, россия, дмитрий песков, политика, экономика, турция, оон, антониу гутерриш