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Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны
Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны
Служба безопасности Украины (СБУ) готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки с целью обвинения России, заявили в Минобороны РФ. По данным... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T09:58
2023-01-15T09:58
2023-01-15T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки с целью обвинения России, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев намерен взорвать зернохранилище в Харьковской области.В частности, по данным российской стороны, украинские спецслужбы минируют зернохранилище в населенном пункте Караичное Харьковской области. После его подрыва Киев обвинит Москву в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки".Российские военные располагают данными о руководителе и участниках этой группы, которая базируется в военкомате Волчанска."На фоне военных неудач украинской армии и в преддверие встречи министров обороны НАТО в Рамштайне (ФРГ) 20 января киевские власти подобными громкими провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - добавили в штабе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие договора истекает 18 ноября 2022 года и требует пролонгации. 17 ноября сделка была продлена на 120 дней.
https://crimea.ria.ru/20230108/ukraina-gotovit-provokatsiyu-s-umershimi-v-kharkovskoy-oblasti---minoborony-1126302776.html
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Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны
МО: СБУ планирует взорвать зернохранилище в Харьковской области и обвинить в этом Россию
09:58 15.01.2023 (обновлено: 09:59 15.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки с целью обвинения России, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев намерен взорвать зернохранилище в Харьковской области.
"Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках "зерновой сделки" и обвинений в создании "дефицита продовольствия" на Украине", - говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, который работает под эгидой Минобороны РФ.
В частности, по данным российской стороны, украинские спецслужбы минируют зернохранилище в населенном пункте Караичное Харьковской области. После его подрыва Киев обвинит Москву в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки".
"В западных СМИ инцидент будет представлен как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жесткой ответной реакции мирового сообщества". Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек", - уточнили в штабе.
Российские военные располагают данными о руководителе и участниках этой группы, которая базируется в военкомате Волчанска.
"На фоне военных неудач украинской армии и в преддверие встречи министров обороны НАТО в Рамштайне (ФРГ) 20 января киевские власти подобными громкими провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - добавили в штабе.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие договора истекает 18 ноября 2022 года и требует пролонгации. 17 ноября сделка была продлена на 120 дней.