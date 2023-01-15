https://crimea.ria.ru/20230115/kiev-gotovit-provokatsiyu-v-ramkakh-zernovoy-sdelki--minoborony-1126402729.html

Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны

Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки с целью обвинения России, заявили в Минобороны РФ. По данным... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T09:58

2023-01-15T09:58

2023-01-15T09:59

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки с целью обвинения России, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев намерен взорвать зернохранилище в Харьковской области.В частности, по данным российской стороны, украинские спецслужбы минируют зернохранилище в населенном пункте Караичное Харьковской области. После его подрыва Киев обвинит Москву в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки".Российские военные располагают данными о руководителе и участниках этой группы, которая базируется в военкомате Волчанска."На фоне военных неудач украинской армии и в преддверие встречи министров обороны НАТО в Рамштайне (ФРГ) 20 января киевские власти подобными громкими провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - добавили в штабе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие договора истекает 18 ноября 2022 года и требует пролонгации. 17 ноября сделка была продлена на 120 дней.

https://crimea.ria.ru/20230108/ukraina-gotovit-provokatsiyu-s-umershimi-v-kharkovskoy-oblasti---minoborony-1126302776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, харьковская область, россия, новости, министерство обороны рф