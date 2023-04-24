https://crimea.ria.ru/20230424/otkuda-zapustili-bespilotniki-v-sevastopol--otvet-minoborony-1128340186.html

Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны

Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны

Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T23:44

2023-04-24T23:44

2023-04-24T23:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны.Как указали в ведомстве, Украина в октябре 2022 года уже воспользовалась гумкоридором при атаке на город. Тогда Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Возобновить поставку удалось только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для ведения боевых действий против РФ, напомнили в Минобороны.Эти террористические атаки киевского режима поставили под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая, акцентировали в Минобороны.В понедельник около 3:30 утра украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку дронов на внешнем рейде: один надводный БПЛА уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. Позже глава региона сообщил, что в результате взрывов беспилотников были повреждены стекла в четырех жилых домах. Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.При этом в Минобороны указали, что это была попытка со стороны Украины атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домахШойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащиеОткуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт

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