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Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T23:44
2023-04-24T23:44
2023-04-24T23:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны.Как указали в ведомстве, Украина в октябре 2022 года уже воспользовалась гумкоридором при атаке на город. Тогда Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Возобновить поставку удалось только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для ведения боевых действий против РФ, напомнили в Минобороны.Эти террористические атаки киевского режима поставили под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая, акцентировали в Минобороны.В понедельник около 3:30 утра украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку дронов на внешнем рейде: один надводный БПЛА уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. Позже глава региона сообщил, что в результате взрывов беспилотников были повреждены стекла в четырех жилых домах. Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.При этом в Минобороны указали, что это была попытка со стороны Украины атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домахШойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащиеОткуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
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министерство обороны рф, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости, одесса, украина, зерновая сделка, новости крыма
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
Минобороны: беспилотники в Севастополь были запущены из Одессы по "зерновому коридору"
23:44 24.04.2023 (обновлено: 23:57 24.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны.
Как указали в ведомстве, Украина в октябре 2022 года уже воспользовалась гумкоридором при атаке на город. Тогда Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Возобновить поставку удалось только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для ведения боевых действий против РФ, напомнили в Минобороны.
"23 марта и 24 апреля этого года в нарушение данных гарантий Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами. Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы". Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", - заявили в МО.
Эти террористические атаки киевского режима поставили под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая, акцентировали в Минобороны.
В понедельник около 3:30 утра украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь
. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку дронов на внешнем рейде: один надводный БПЛА уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.
Позже глава региона сообщил, что в результате взрывов беспилотников были повреждены стекла
в четырех жилых домах. Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.
При этом в Минобороны указали, что это была попытка
со стороны Украины атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами.
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.
С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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