Рейтинг@Mail.ru
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/otkuda-zapustili-bespilotniki-v-sevastopol--otvet-minoborony-1128340186.html
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T23:44
2023-04-24T23:57
министерство обороны рф
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости
одесса
украина
зерновая сделка
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_bd371512dcf272e4d7f1ec045da246ae.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны.Как указали в ведомстве, Украина в октябре 2022 года уже воспользовалась гумкоридором при атаке на город. Тогда Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Возобновить поставку удалось только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для ведения боевых действий против РФ, напомнили в Минобороны.Эти террористические атаки киевского режима поставили под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая, акцентировали в Минобороны.В понедельник около 3:30 утра украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку дронов на внешнем рейде: один надводный БПЛА уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. Позже глава региона сообщил, что в результате взрывов беспилотников были повреждены стекла в четырех жилых домах. Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.При этом в Минобороны указали, что это была попытка со стороны Украины атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домахШойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащиеОткуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
https://crimea.ria.ru/20230424/ataka-na-punkt-bazirovaniya-chf-podrobnosti-ob-intsidente-s-bespilotnikami-1128329797.html
севастополь
одесса
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_462fb78c132806e0bb862caa90fa1a3f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости, одесса, украина, зерновая сделка, новости крыма
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны

Минобороны: беспилотники в Севастополь были запущены из Одессы по "зерновому коридору"

23:44 24.04.2023 (обновлено: 23:57 24.04.2023)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя, воспользовавшись "зерновым коридором". Об этом сообщает Минобороны.
Как указали в ведомстве, Украина в октябре 2022 года уже воспользовалась гумкоридором при атаке на город. Тогда Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Возобновить поставку удалось только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для ведения боевых действий против РФ, напомнили в Минобороны.
"23 марта и 24 апреля этого года в нарушение данных гарантий Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами. Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы". Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", - заявили в МО.
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Вчера, 13:59
Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками
Эти террористические атаки киевского режима поставили под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая, акцентировали в Минобороны.
В понедельник около 3:30 утра украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку дронов на внешнем рейде: один надводный БПЛА уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.
Позже глава региона сообщил, что в результате взрывов беспилотников были повреждены стекла в четырех жилых домах. Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.
При этом в Минобороны указали, что это была попытка со стороны Украины атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами.
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.
С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие
Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
 
Министерство обороны РФСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиОдессаУкраинаЗерновая сделкаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:44Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
21:59Главные события и заявления дня: 24 апреля
21:46Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат
21:29Главные новости Крыма: 24 апреля
21:03В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
20:40"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог
20:31Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН
20:18В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря
19:59В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника
19:23Появится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России
18:52В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы
18:30Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
18:11В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи
17:52Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь
17:28Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев
17:21В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд
16:53Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
16:27Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской области
Лента новостейМолния