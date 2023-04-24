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Беспилотники атаковали Севастополь

Беспилотники атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Беспилотники атаковали Севастополь

В Севастополе ситы ЧФ отбили атаку беспилотников на внешнем рейде.. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T04:52

2023-04-24T04:52

2023-04-24T05:08

севастополь

беспилотник (дрон)

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СИМЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе ситы ЧФ отбили атаку беспилотников на внешнем рейде.. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, попытка атаковать город была предпринята начиная с 3.30 утра.Предыдущая попытка атаковать город при помощи беспилотников была предпринята 22 марта. Три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Их уничтожили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве.По мнению экспертов, атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремлените посеять панику среди местного населения. Читайте также на РИА Новости Крым:Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами МужестваНад Феодосией сбили украинскую ракету

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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