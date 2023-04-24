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Беспилотники атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Беспилотники атаковали Севастополь
Беспилотники атаковали Севастополь - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Беспилотники атаковали Севастополь
В Севастополе ситы ЧФ отбили атаку беспилотников на внешнем рейде.. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T04:52
2023-04-24T05:08
севастополь
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
михаил развожаев
крым
новости крыма
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе ситы ЧФ отбили атаку беспилотников на внешнем рейде.. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, попытка атаковать город была предпринята начиная с 3.30 утра.Предыдущая попытка атаковать город при помощи беспилотников была предпринята 22 марта. Три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Их уничтожили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве.По мнению экспертов, атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремлените посеять панику среди местного населения. Читайте также на РИА Новости Крым:Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами МужестваНад Феодосией сбили украинскую ракету
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РИА Новости Крым
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севастополь, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, происшествия, михаил развожаев, крым, новости крыма, украина, россия, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Беспилотники атаковали Севастополь

Развожаев: ситы ЧФ отбили атаку дронов на внешнем рейде Севастополя

04:52 24.04.2023 (обновлено: 05:08 24.04.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе ситы ЧФ отбили атаку беспилотников на внешнем рейде.. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, попытка атаковать город была предпринята начиная с 3.30 утра.

"По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.), второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Предыдущая попытка атаковать город при помощи беспилотников была предпринята 22 марта. Три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Их уничтожили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве.
По мнению экспертов, атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь преследуют сразу несколько целей: "прощупывание" российской обороны и выявление слабых мест, испытания ударных дронов в боевых условиях, а также стремлените посеять панику среди местного населения.
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