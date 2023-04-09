https://crimea.ria.ru/20230409/kak-sily-pvo-zaschischayut-krym-i-novye-regiony-rossii-1128068773.html

Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России

Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России

В новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T10:07

2023-04-09T10:07

2023-04-09T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заверили, что новые соединения совместно с воинскими частями войсковой ПВО "успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне спецоперации".В Минобороны подчеркнули, что современные средства ПВО в ходе проведения спецоперации зарекомендовали себя "исключительно с положительной стороны". В частности, характеристики выше заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей показали боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.ПВО в КрымуВ День войск противовоздушной обороны личный состав и ветеранов поздравили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов.По словам Аксенова, силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции.Как отметил Владимир Константинов, сейчас ответственность, возложенная на силы ПВО, многократно возросла. Особенно это касается приграничных регионов, в том числе Крыма. "Мы уверены в наших военнослужащих и благодарны им за сохранение мира и безопасности на полуострове. Со своей стороны мы всегда готовы оказывать им необходимую поддержку", - написал спикер крымского парламента в Telegram.В субботу система российской противовоздушной обороны успешно сбила над Крымом ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано.29 марта над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотниковЧитайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуКогда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление БлинкенаНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, пво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, новые регионы россии, россия