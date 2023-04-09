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Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
В новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T10:07
2023-04-09T10:07
2023-04-09T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заверили, что новые соединения совместно с воинскими частями войсковой ПВО "успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне спецоперации".В Минобороны подчеркнули, что современные средства ПВО в ходе проведения спецоперации зарекомендовали себя "исключительно с положительной стороны". В частности, характеристики выше заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей показали боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.ПВО в КрымуВ День войск противовоздушной обороны личный состав и ветеранов поздравили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов.По словам Аксенова, силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции.Как отметил Владимир Константинов, сейчас ответственность, возложенная на силы ПВО, многократно возросла. Особенно это касается приграничных регионов, в том числе Крыма. "Мы уверены в наших военнослужащих и благодарны им за сохранение мира и безопасности на полуострове. Со своей стороны мы всегда готовы оказывать им необходимую поддержку", - написал спикер крымского парламента в Telegram.В субботу система российской противовоздушной обороны успешно сбила над Крымом ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано.29 марта над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотниковЧитайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуКогда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление БлинкенаНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
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сво, пво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, новые регионы россии, россия
Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
Минобороны: в новых регионах России сформировали соединения противовоздушной обороны ВКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заверили, что новые соединения совместно с воинскими частями войсковой ПВО "успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне спецоперации".
"Сегодня части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники, такими как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК "Панцирь-С" различных модификаций. Для радиотехнических частей закупаются новые радиолокационные комплексы и станции типа "Небо", "Сопка", "Каста" и другие", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что современные средства ПВО в ходе проведения спецоперации зарекомендовали себя "исключительно с положительной стороны". В частности, характеристики выше заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей показали боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.
ПВО в Крыму
В День войск противовоздушной обороны личный состав и ветеранов поздравили глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
По словам Аксенова, силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции.
"Крымчане благодарны воинам ПВО, которые обеспечивают контроль воздушного пространства над нашим полуостровом, проявляют высокий профессионализм, мужество и бдительность", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Как отметил Владимир Константинов, сейчас ответственность, возложенная на силы ПВО, многократно возросла. Особенно это касается приграничных регионов, в том числе Крыма.
"Мы уверены в наших военнослужащих и благодарны им за сохранение мира и безопасности на полуострове. Со своей стороны мы всегда готовы оказывать им необходимую поддержку", - написал спикер крымского парламента в Telegram.
В субботу система российской противовоздушной обороны успешно сбила над Крымом ракету
, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано.
29 марта над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили
беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.
20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников
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