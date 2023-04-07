https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-vsu-nachnut-nastupat-i-budet-li-ataka-na-krym--zayavlenie-blinkena-1128031156.html

Когда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление Блинкена

Когда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление Блинкена - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Когда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление Блинкена

Наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели, Вашингтон и другие западные союзники должны сделать все возможное для "возвращения" Киеву... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T12:13

2023-04-07T12:13

2023-04-07T12:13

энтони блинкен

украина

безопасность республики крым и севастополя

контрнаступление всу

сша

политика

крым

россия

йенс столтенберг

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели, Вашингтон и другие западные союзники должны сделать все возможное для "возвращения" Киеву утраченных территорий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.При этом госсекретарь США заявил, что Запад должен поддерживать беспрецедентное санкционное давление на Россию, "пока в РФ не сменится руководство".Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной"."Президент (Владимир) Зеленский несет ответственность за волю украинского народа. По сути, это решение, которое остается за украинцами. Вместе со многими другими странами мы поддерживаем Украину в ее усилиях по защите своей территориальной целостности, безопасности, суверенитета, защите своей независимости", – добавил глава Госдепа США.Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым >>Угроза наступления ВСУ и оценки экспертовВ последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того, чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию.Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева >>Алаудинов выразил уверенность, что для киевского режима это будут "последние силы и средства", которые он сможет собрать для противостояния российским войскам.По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, ВСУ могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. По оценкам специалиста, оставшегося резерва живой силы у Украины хватит на 6-8 бригад, при этом у ВСУ отсутствует превосходство в авиации и бронетанковых силах. Максимум, на что их хватит - попробовать прорваться к Мелитополю, но на этом этапе большая часть их войск будет уничтожена, убежден Подберезкин.Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами заверил, что находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия РоссииНазваны причины отсрочки контрнаступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230401/chush-i-khotelki-voennye-eksperty-o-gvardii-nastupleniya-na-krym-1127921898.html

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