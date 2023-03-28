https://crimea.ria.ru/20230328/kontrnastuplenie-vsu-chem-otvetit-armiya-rossii-1127819457.html
Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
Максимум на что могут быть способны вооруженные силы Украины – попытаться атаковать на двух направлениях силами не более двух-трех бригад, но эти подразделения... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T16:35
2023-03-28T16:35
2023-03-28T16:36
всу (вооруженные силы украины)
сво
мнения
алексей подберезкин
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
вооруженные силы россии
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Максимум на что могут быть способны вооруженные силы Украины – попытаться атаковать на двух направлениях силами не более двух-трех бригад, но эти подразделения будут довольно быстро уничтожены российскими войсками. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, анализируя перспективы возможного контрнаступления ВСУ.Возможные направления атак ВСУ"Ситуация очень неопределенная. С одной стороны, США требуют от Киева безусловного наступления, с ним напрямую связано будущее президента Зеленского и всей его "элиты", что делает это наступление неизбежным. С другой стороны, на мой взгляд, никаких серьезных людских резервов, техники и запасов вооружений для масштабного наступления у ВСУ не осталось. Максимум на что они будут способны – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад", – считает аналитик.Рассуждая о наиболее вероятных направлениях ударов, специалист прогнозирует, что ВСУ в первую очередь сконцентрируются на Мелитопольском направленииГотовность армии России к отражению контрнаступленияПо мнению Подберезкина, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками, предполагает эксперт.Военный эксперт убежден, что Вооруженные силы России готовы к отражению атак ВСУ. По его словам, если раньше соотношение в живой силе на линии боевого соприкосновения составляло один к двум в пользу Киева, то теперь три к одному в пользу ВС РФ, в том числе на указанных выше направлениях.Контрнаступление ВСУ: что говорят в Киеве, на Западе и в РФВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. При этом он обвинил Киев в нерациональном расходе боеприпасов. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun заявил, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не писать статьи, посты и блоги по поводу контрнаступления ВСУ, не задавать вопросы по этой теме экспертам в эфирах, а также "вообще публично обсуждать военные планы украинской армии".Советник врио главы ДНР Ян Гагин полагает, что Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил украинской армии в Артемовске, Авдеевке и Угледаре.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы.По его мнению, ВСУ могут предпринять попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Кроме того, прогнозирует аналитик, украинские войска могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – экспертАрмия России сорвала попытку ВСУ форсировать ДнепрВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), сво, мнения, алексей подберезкин, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии, владимир зеленский (президент украины)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Максимум на что могут быть способны вооруженные силы Украины – попытаться атаковать на двух направлениях силами не более двух-трех бригад, но эти подразделения будут довольно быстро уничтожены российскими войсками. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, анализируя перспективы возможного контрнаступления ВСУ.
Возможные направления атак ВСУ
"Ситуация очень неопределенная. С одной стороны, США требуют от Киева безусловного наступления, с ним напрямую связано будущее президента Зеленского и всей его "элиты", что делает это наступление неизбежным. С другой стороны, на мой взгляд, никаких серьезных людских резервов, техники и запасов вооружений для масштабного наступления у ВСУ не осталось. Максимум на что они будут способны – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад", – считает аналитик.
Рассуждая о наиболее вероятных направлениях ударов, специалист прогнозирует, что ВСУ в первую очередь сконцентрируются на Мелитопольском направлении
"Второе направление… Могу ошибаться, но не исключаю, что они попытаются прорваться в районе Харькова в сторону границы с РФ. Это менее вероятно, потому что здесь местность другая. Но при всем при том это один из предпочтительных вариантов с точки зрения пиара. Пиар очень часто управляет Зеленским, поэтому такой прорыв ему наиболее выгоден", – пояснил Подберезкин.
Готовность армии России к отражению контрнаступления
По мнению Подберезкина, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками, предполагает эксперт.
Военный эксперт убежден, что Вооруженные силы России готовы к отражению атак ВСУ. По его словам, если раньше соотношение в живой силе на линии боевого соприкосновения составляло один к двум в пользу Киева, то теперь три к одному в пользу ВС РФ, в том числе на указанных выше направлениях.
"Но самое главное – по авиации, бронетанковым силам и высокоточному оружию превосходство российской армии безусловное. Если наша артиллерия в два-три раза превосходит украинскую, то танков может быть и намного больше. Поэтому, полагаю, на тех направлениях, где националисты попытаются прорваться, будет кровавый, но скоротечный "замес", и подразделения ВСУ будут просто уничтожены", – подытожил аналитик.
Контрнаступление ВСУ: что говорят в Киеве, на Западе и в РФ
В последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. При этом он обвинил Киев в нерациональном расходе боеприпасов. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun заявил, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не писать статьи, посты и блоги по поводу контрнаступления ВСУ, не задавать вопросы по этой теме экспертам в эфирах, а также "вообще публично обсуждать военные планы украинской армии".
Советник врио главы ДНР Ян Гагин полагает, что Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление
из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил украинской армии в Артемовске, Авдеевке и Угледаре.
Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы.
По его мнению, ВСУ могут предпринять попытки форсировать Днепр
, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Кроме того, прогнозирует аналитик, украинские войска могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".
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