https://crimea.ria.ru/20230124/armiya-rossii-sorvala--popytku-vsu-forsirovat-dnepr-1126550952.html

Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T12:20

2023-01-24T12:20

2023-01-24T12:20

сво

днепр (город на украине)

новая каховка

херсонская область

происшествия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Уточняется, что ударом российской армии уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.

днепр (город на украине)

новая каховка

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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