Рейтинг@Mail.ru
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230124/armiya-rossii-sorvala--popytku-vsu-forsirovat-dnepr-1126550952.html
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T12:20
2023-01-24T12:20
сво
днепр (город на украине)
новая каховка
херсонская область
происшествия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125057491_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_b0f6a0585b54d46f7d6d35f2a4904963.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Уточняется, что ударом российской армии уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.
днепр (город на украине)
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125057491_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_541c164bbc7a9b875455c83c5011549d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, днепр (город на украине), новая каховка, херсонская область, происшествия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Материал дополняется
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

Три катера и 100 военнослужащих ВСУ уничтожены ВС России при попытке форсировать Днепр

12:20 24.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.
Уточняется, что ударом российской армии уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.
"С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ уничтожены", - сказал представитель экстренных служб.
 
СВОДнепр (город на Украине)Новая КаховкаХерсонская областьПроисшествияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Состояние олимпийского чемпиона улучшилось
12:20Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
12:16 На Керченской переправе очередь – оперативные данные
12:04Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК
11:54COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января
11:50РНКБ выдал 3,5 млрд рублей кредитов в рамках "зонтичного" проекта
11:19Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе – МИД Финляндии
10:56"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России
10:39Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
10:30Кто стал новым главой Мариуполя
09:47Как работает Керченская паромная переправа 24 января
09:41Крымский мост закроют на 12 часов
09:38Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля
09:07В горах Крыма ночью спасли туристов
08:59Пригород Симферополя до вечера остался без воды
08:42В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
08:23Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
08:01Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье
07:28Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
07:02Как виртуальная реальность помогает лечить крымчан
Лента новостейМолния