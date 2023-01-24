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Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T12:20
2023-01-24T12:20
2023-01-24T12:20
сво
днепр (город на украине)
новая каховка
херсонская область
происшествия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Уточняется, что ударом российской армии уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.
днепр (город на украине)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, днепр (город на украине), новая каховка, херсонская область, происшествия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Материал дополняется
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Три катера и 100 военнослужащих ВСУ уничтожены ВС России при попытке форсировать Днепр