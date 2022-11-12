https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html

ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов

ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов - РИА Новости Крым, 12.11.2022

ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов

Украина усиливает группировку войск на Запорожском направлении, сейчас это направление может стать основным для маневров ВСУ. Об этом со ссылкой на члена... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T12:13

2022-11-12T12:13

2022-11-12T12:13

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Украина усиливает группировку войск на Запорожском направлении, сейчас это направление может стать основным для маневров ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Рогов полагает, что ВСУ усиливают линию обороны в надежде дойти до Бердянска, форсировать Днепр и захватить ЗАЭС.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20221111/obrusheno-dva-proleta-antonovskogo-mosta-v-khersone-1125336137.html

запорожская область

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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)