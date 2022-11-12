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ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов - РИА Новости Крым, 12.11.2022
ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
Украина усиливает группировку войск на Запорожском направлении, сейчас это направление может стать основным для маневров ВСУ. Об этом со ссылкой на члена... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T12:13
2022-11-12T12:13
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Украина усиливает группировку войск на Запорожском направлении, сейчас это направление может стать основным для маневров ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Рогов полагает, что ВСУ усиливают линию обороны в надежде дойти до Бердянска, форсировать Днепр и захватить ЗАЭС.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов

Украина наращивает силы на Запорожском направлении за счет Херсонского - Рогов

12:13 12.11.2022
 
© Anatoliy Volkov/wikimedia.orgДнепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
© Anatoliy Volkov/wikimedia.org
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Украина усиливает группировку войск на Запорожском направлении, сейчас это направление может стать основным для маневров ВСУ. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
"Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта", — считает он.
Рогов полагает, что ВСУ усиливают линию обороны в надежде дойти до Бердянска, форсировать Днепр и захватить ЗАЭС.
"Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС", — добавил Рогов.
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. 11 ноября в Минобороны сообщили, что на левый берег реки вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и вооружения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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