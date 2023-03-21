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Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимыми резервами, боезапасом, бронетехникой и ударной авиацией для успешного контрнаступления, к которому... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T07:27
2023-03-21T07:27
всу (вооруженные силы украины)
сво
мнения
александр хроленко
украина
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
сша
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимыми резервами, боезапасом, бронетехникой и ударной авиацией для успешного контрнаступления, к которому Киев активно подталкивают США. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко.США спасают свою "гегемонию"По его словам, украинским формированиям не хватает тяжелой бронетехники и артиллерийских снарядов, без которых обещанные странами НАТО танки Leopard не смогут воевать. Хроленко полагает, что ВСУ не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и объявляют о наступлении "решающего момента".Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов &gt;&gt;"Цель такой стратегии – угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной по американским правилам, поскольку США не хотят на много лет "завязнуть" в Европе", – пояснил специалист.В то же время данная стратегия представляется заведомо провальной, поскольку российские войска доминируют на украинском театре военных действий, и Москва "на полпути не остановится", убежден Хроленко.Пентагон не может удовлетворить запросы КиеваПо словам эксперта, специалисты НАТО спешно готовят для контрнаступления три армейских корпуса ВСУ общей численностью до 100 тысяч военнослужащих. Однако боеготовность и ударная мощь этих формирований неочевидны. При этом в боях на Артемовском направлении украинская армия за полгода потеряла, по некоторым данным, порядка 60 тысяч человек.Одновременно российские войска берут в клещи Авдеевку, превращая в "котел" укрепрайон ВСУ севернее Донецка. В этой ситуации украинский генштаб вынужден "садиться на шпагат" – срочно перебрасывать резервы под Артемовск и Авдеевку, отмечает Хроленко.В этой ситуации США обеспокоены сокращением количества опытных солдат, дефицитом боеприпасов и средств ПВО украинской армии. В то же время американский военно-промышленный комплекс не способен быстро нарастить мощности для производства оружия и боеприпасов в соответствии с запросами Киева.В свою очередь вероятное ужесточение стратегии и тактики российской СВО, предполагает военный эксперт, позволит ускорить достижение изначальных целей – демилитаризации и денацификации Украины."Это необходимо для формирования новой мировой системы безопасности – равной и неделимой, без надуманных американских "правил", самопровозглашенной "гегемонии" и марионеточных гаагских судов", - заключил специалист.Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют &gt;&gt;Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск войск и блокировку коридора в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертБудут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта
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всу (вооруженные силы украины), сво, мнения, александр хроленко, украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, сша, нато
Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт

Эксперт Хроленко: у ВСУ нет необходимых резервов и техники для успешного наступления

07:27 21.03.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимыми резервами, боезапасом, бронетехникой и ударной авиацией для успешного контрнаступления, к которому Киев активно подталкивают США. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко.

США спасают свою "гегемонию"

"Вашингтон пытается спасти американскую "гегемонию" и для этого – ускорить контрнаступление ВСУ, для успеха которого Киев не располагает необходимыми резервами, боезапасом, бронетехникой и ударной авиацией. Насильно мобилизованная и наскоро "подготовленная" инструкторами НАТО украинская армия необратимо превращается в массу испуганных людей, которых американские хозяева заставляют самоубиться", – пишет аналитик в авторской колонке для РИА Новости.
По его словам, украинским формированиям не хватает тяжелой бронетехники и артиллерийских снарядов, без которых обещанные странами НАТО танки Leopard не смогут воевать. Хроленко полагает, что ВСУ не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и объявляют о наступлении "решающего момента".
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"Цель такой стратегии – угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной по американским правилам, поскольку США не хотят на много лет "завязнуть" в Европе", – пояснил специалист.
В то же время данная стратегия представляется заведомо провальной, поскольку российские войска доминируют на украинском театре военных действий, и Москва "на полпути не остановится", убежден Хроленко.
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Пентагон не может удовлетворить запросы Киева

По словам эксперта, специалисты НАТО спешно готовят для контрнаступления три армейских корпуса ВСУ общей численностью до 100 тысяч военнослужащих. Однако боеготовность и ударная мощь этих формирований неочевидны. При этом в боях на Артемовском направлении украинская армия за полгода потеряла, по некоторым данным, порядка 60 тысяч человек.
Одновременно российские войска берут в клещи Авдеевку, превращая в "котел" укрепрайон ВСУ севернее Донецка. В этой ситуации украинский генштаб вынужден "садиться на шпагат" – срочно перебрасывать резервы под Артемовск и Авдеевку, отмечает Хроленко.
"Российские войска также эффективно владеют инициативой на линии Сватово – Кременная, атакуют украинские оборонительные рубежи и продвигаются вдоль границы Харьковской области и ЛНР, к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной", - констатирует аналитик.
В этой ситуации США обеспокоены сокращением количества опытных солдат, дефицитом боеприпасов и средств ПВО украинской армии. В то же время американский военно-промышленный комплекс не способен быстро нарастить мощности для производства оружия и боеприпасов в соответствии с запросами Киева.
В свою очередь вероятное ужесточение стратегии и тактики российской СВО, предполагает военный эксперт, позволит ускорить достижение изначальных целей – демилитаризации и денацификации Украины.
"Это необходимо для формирования новой мировой системы безопасности – равной и неделимой, без надуманных американских "правил", самопровозглашенной "гегемонии" и марионеточных гаагских судов", - заключил специалист.
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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск войск и блокировку коридора в Крым.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОМненияАлександр ХроленкоУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотСШАНАТО
 
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