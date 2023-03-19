https://crimea.ria.ru/20230319/glava-novoy-kakhovki-rasskazal-o-teraktakh-vsu-i-nadezhdakh-zhdunov-1127602546.html

Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"

Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"

Обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T14:16

2023-03-19T14:16

2023-03-19T14:16

эксклюзивы риа новости крым

новая каховка

владимир леонтьев

херсонская область

новые регионы россии

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

россия

украина

теракт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127605767_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58f5e5ef5516fc5694890b9d3e018dc8.jpg

НОВАЯ КАХОВКА, 19 мар – РИА Новости Крым. Обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Об этом РИА Новости Крым заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, комментируя покушение на чиновника Каховского района.Покушение на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области было совершено несколько дней назад. Неизвестный заложил возле входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате чиновник получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.По его словам, раненый замглавы районной администрации продолжает лечение в больнице."Он находится на лечении. Прошел медицинское обследование. Сейчас процесс лечения, затем - восстановление, а потом вернется в строй", - добавил глава Новой Каховки."Отравленные" пропагандойМногие проукраински настроенные люди, или так называемые "ждуны", до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды. И единственный рецепт "лечения" в этом случае – реальными примерами показывать, что делает для них Россия, считает Леонтьев."Ждуны" – точно такие же люди, как и все. Я бы их назвал "отравленными" пропагандой. Самое главное – заниматься разъяснительной работой серьезно. Мы каждый день тем, кто остался здесь, своей работой стараемся показать преимущества, которые несет власть Российской Федерации. На самом деле преимуществ значительно больше, чем каких-либо недостатков и нареканий", - рассказал он.Медики и волонтеры, сотрудники пенсионного фонда и соцобслуживания, коммунальщики и работники органов власти доказывают это своим ежедневным трудом, подчеркнул он."Все эти люди несут добро. Несмотря на поток лжи, фальши, фейков, нам приходит огромное количество благодарностей. И мы стараемся держать марку. Сейчас все люди работают на совесть. Так каков рецепт по отношению к "ждунам"? Прежде всего, честность и порядочность по отношению и городу, настоящий патриотизм. И я думаю, мы сумеем переубедить людей, "отравленных" пропагандой", - заключил Леонтьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавшийФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаВ Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Глава Новой Каховки Леонтьев назвал терактом обстрел домов и убийство людей Глава Новой Каховки Леонтьев назвал терактом обстрел домов и убийство людей 2023-03-19T14:16 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, россия, украина, теракт, общество