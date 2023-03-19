Рейтинг@Mail.ru
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230319/glava-novoy-kakhovki-rasskazal-o-teraktakh-vsu-i-nadezhdakh-zhdunov-1127602546.html
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"
Обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T14:16
2023-03-19T14:16
эксклюзивы риа новости крым
новая каховка
владимир леонтьев
херсонская область
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
россия
украина
теракт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127605767_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58f5e5ef5516fc5694890b9d3e018dc8.jpg
НОВАЯ КАХОВКА, 19 мар – РИА Новости Крым. Обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Об этом РИА Новости Крым заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, комментируя покушение на чиновника Каховского района.Покушение на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области было совершено несколько дней назад. Неизвестный заложил возле входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате чиновник получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.По его словам, раненый замглавы районной администрации продолжает лечение в больнице."Он находится на лечении. Прошел медицинское обследование. Сейчас процесс лечения, затем - восстановление, а потом вернется в строй", - добавил глава Новой Каховки."Отравленные" пропагандойМногие проукраински настроенные люди, или так называемые "ждуны", до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды. И единственный рецепт "лечения" в этом случае – реальными примерами показывать, что делает для них Россия, считает Леонтьев."Ждуны" – точно такие же люди, как и все. Я бы их назвал "отравленными" пропагандой. Самое главное – заниматься разъяснительной работой серьезно. Мы каждый день тем, кто остался здесь, своей работой стараемся показать преимущества, которые несет власть Российской Федерации. На самом деле преимуществ значительно больше, чем каких-либо недостатков и нареканий", - рассказал он.Медики и волонтеры, сотрудники пенсионного фонда и соцобслуживания, коммунальщики и работники органов власти доказывают это своим ежедневным трудом, подчеркнул он."Все эти люди несут добро. Несмотря на поток лжи, фальши, фейков, нам приходит огромное количество благодарностей. И мы стараемся держать марку. Сейчас все люди работают на совесть. Так каков рецепт по отношению к "ждунам"? Прежде всего, честность и порядочность по отношению и городу, настоящий патриотизм. И я думаю, мы сумеем переубедить людей, "отравленных" пропагандой", - заключил Леонтьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавшийФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаВ Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Глава Новой Каховки Леонтьев назвал терактом обстрел домов и убийство людей
Глава Новой Каховки Леонтьев назвал терактом обстрел домов и убийство людей
2023-03-19T14:16
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127605767_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_8d734398ddb9179ec6a92243f3139389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, россия, украина, теракт, общество
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"

Глава Новой Каховки Леонтьев назвал терактом обстрел домов и убийство людей

14:16 19.03.2023
 
Читать в
НОВАЯ КАХОВКА, 19 мар – РИА Новости Крым. Обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Об этом РИА Новости Крым заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, комментируя покушение на чиновника Каховского района.
Покушение на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области было совершено несколько дней назад. Неизвестный заложил возле входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате чиновник получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.
"Да, к большому сожалению, это опять терроризм. И обстрел мирных кварталов, убийство людей – это все терроризм. Очередной акт терроризма, направленный против конкретных личностей. Подобный случай произошел. Очень активно этим вопросом занимаются правоохранительные и специальные органы. У меня нет сомнений в том, что теракт будет раскрыт, и все - организаторы, участники, соучастники - станут известны и будут задержаны", - сказал Леонтьев.
По его словам, раненый замглавы районной администрации продолжает лечение в больнице.
"Он находится на лечении. Прошел медицинское обследование. Сейчас процесс лечения, затем - восстановление, а потом вернется в строй", - добавил глава Новой Каховки.

"Отравленные" пропагандой

Многие проукраински настроенные люди, или так называемые "ждуны", до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды. И единственный рецепт "лечения" в этом случае – реальными примерами показывать, что делает для них Россия, считает Леонтьев.
"Ждуны" – точно такие же люди, как и все. Я бы их назвал "отравленными" пропагандой. Самое главное – заниматься разъяснительной работой серьезно. Мы каждый день тем, кто остался здесь, своей работой стараемся показать преимущества, которые несет власть Российской Федерации. На самом деле преимуществ значительно больше, чем каких-либо недостатков и нареканий", - рассказал он.
Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 18:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
Медики и волонтеры, сотрудники пенсионного фонда и соцобслуживания, коммунальщики и работники органов власти доказывают это своим ежедневным трудом, подчеркнул он.
"Все эти люди несут добро. Несмотря на поток лжи, фальши, фейков, нам приходит огромное количество благодарностей. И мы стараемся держать марку. Сейчас все люди работают на совесть. Так каков рецепт по отношению к "ждунам"? Прежде всего, честность и порядочность по отношению и городу, настоящий патриотизм. И я думаю, мы сумеем переубедить людей, "отравленных" пропагандой", - заключил Леонтьев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка
В Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовая КаховкаВладимир ЛеонтьевХерсонская областьНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымРоссияУкраинаТерактОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области
14:50Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8
14:33Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
14:16Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" 1:07
13:55В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
13:39Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
13:13Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита 0:28
12:31Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело
12:13Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении
11:54На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта
11:32В Казахстане проходят досрочные выборы
11:06Трое детей в реанимации – последствия ДТП с пьяным водителем в Крыму
10:59Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки
10:44Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
10:21"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе
10:05Погибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре
09:30Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
08:37Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетолог
08:24Зачем нужно изучать историю – эксперт
08:04Владимир Путин посетил Мариуполь
Лента новостейМолния