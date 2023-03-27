https://crimea.ria.ru/20230327/kontrnastuplenie-vsu-kogda-i-gde-ono-mozhet-proizoyti-1127803127.html

Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T18:22

2023-03-27T18:22

2023-03-27T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.Возможные направления атак ВСУ"Думаю, что это первая половина апреля, потому что это наиболее логично, поскольку еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы. Вот это "окошко" они (ВСУ – ред.) постараются максимально использовать", – предположил специалист.По словам Анпилогова, о возможных направлениях контрнаступления косвенно могут свидетельствовать введенные Киевом ограничения для работы СМИ в ряде прифронтовых зон. Так, украинская сторона ввела для прессы так называемую цветовую дифференциацию зон нахождения журналистов: красная, где запрещена любая журналистская деятельность; желтая, где она серьезно ограничена; зеленая, где можно без ограничения вести любую деятельность СМИ.Анпилогов предположил, что украинские подразделения, скорее всего, предпримут попытку форсировать Днепр с целью "отключить" усилия российской армии, а также будут стараться осуществить форсированный прорыв в сторону Азовского моря. Кроме того, прогнозирует аналитик, ВСУ могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".Признаки готовящегося наступленияВоенный эксперт также назвал ряд других косвенных признаков, говорящих о подготовке Киевом контрнаступления в ближайшие несколько недель. В частности, это массовые непродолжительные отпуска среди военнослужащих Украины, которые сейчас командование дает старослужащим. В прошлый раз такого рода ситуация наблюдалась как раз перед контрнаступлением ВСУ в Харьковской области."Второй косвенный признак – это то, что вся военная техника, которую Запад интенсивно поставлял, не появились сейчас на линии соприкосновения. Вся эта техника где-то находится в тылу оперативных украинских построений, и мы не видим, чтобы ее растаскивали на решение каких-то тактических задач. То есть Киев явно пытается из последних сил этот кулак собрать, потому что прекрасно понимает, что сил хватит на один, максимум на два каких-то направления главного удара", – пояснил Анпилогов.Киеву не хватает вооруженийПрезидент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он также назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что ВСУ не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУЧто ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ экспертаСальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра

https://crimea.ria.ru/20230327/namechaetsya-vzyatie-vsu-v-ognevoy-meshok-v-avdeevke--sovetnik-pushilina-1127785345.html

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