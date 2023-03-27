Рейтинг@Mail.ru
Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230327/kontrnastuplenie-vsu-kogda-i-gde-ono-mozhet-proizoyti-1127803127.html
Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T18:22
2023-03-27T18:22
эксклюзивы риа новости крым
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
сво
мнения
авторы
алексей анпилогов
безопасность
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110910/63/1109106379_0:85:965:628_1920x0_80_0_0_a86bc5b81f6dafee72808b1308d73b04.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.Возможные направления атак ВСУ"Думаю, что это первая половина апреля, потому что это наиболее логично, поскольку еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы. Вот это "окошко" они (ВСУ – ред.) постараются максимально использовать", – предположил специалист.По словам Анпилогова, о возможных направлениях контрнаступления косвенно могут свидетельствовать введенные Киевом ограничения для работы СМИ в ряде прифронтовых зон. Так, украинская сторона ввела для прессы так называемую цветовую дифференциацию зон нахождения журналистов: красная, где запрещена любая журналистская деятельность; желтая, где она серьезно ограничена; зеленая, где можно без ограничения вести любую деятельность СМИ.Анпилогов предположил, что украинские подразделения, скорее всего, предпримут попытку форсировать Днепр с целью "отключить" усилия российской армии, а также будут стараться осуществить форсированный прорыв в сторону Азовского моря. Кроме того, прогнозирует аналитик, ВСУ могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".Признаки готовящегося наступленияВоенный эксперт также назвал ряд других косвенных признаков, говорящих о подготовке Киевом контрнаступления в ближайшие несколько недель. В частности, это массовые непродолжительные отпуска среди военнослужащих Украины, которые сейчас командование дает старослужащим. В прошлый раз такого рода ситуация наблюдалась как раз перед контрнаступлением ВСУ в Харьковской области."Второй косвенный признак – это то, что вся военная техника, которую Запад интенсивно поставлял, не появились сейчас на линии соприкосновения. Вся эта техника где-то находится в тылу оперативных украинских построений, и мы не видим, чтобы ее растаскивали на решение каких-то тактических задач. То есть Киев явно пытается из последних сил этот кулак собрать, потому что прекрасно понимает, что сил хватит на один, максимум на два каких-то направления главного удара", – пояснил Анпилогов.Киеву не хватает вооруженийПрезидент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он также назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что ВСУ не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУЧто ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ экспертаСальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
https://crimea.ria.ru/20230327/namechaetsya-vzyatie-vsu-v-ognevoy-meshok-v-avdeevke--sovetnik-pushilina-1127785345.html
https://crimea.ria.ru/20230321/dlya-chego-ssha-tolkayut-kiev-na-samoubiystvennoe-nastuplenie--ekspert--1127662556.html
https://crimea.ria.ru/20230319/malo-zhivoy-sily-na-ukraine-khotyat-uzhestochit-mobilizatsiyu-zayavil-azarov-1127642460.html
россия
украина
запорожская область
крым
новая каховка
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110910/63/1109106379_7:0:958:713_1920x0_80_0_0_9b015f4df71c3ec0c0839d1c9a12eca4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, мнения, авторы, алексей анпилогов, безопасность, вооруженные силы россии, запорожская область, крым, новая каховка, одесса
Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

Военный эксперт Анпилогов: контрнаступление ВСУ может начаться в первой половине апреля

18:22 27.03.2023
 
© Flickr/ U.S. Army Europe ImagesСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Flickr/ U.S. Army Europe Images
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.

Возможные направления атак ВСУ

"Думаю, что это первая половина апреля, потому что это наиболее логично, поскольку еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы. Вот это "окошко" они (ВСУ – ред.) постараются максимально использовать", – предположил специалист.
По словам Анпилогова, о возможных направлениях контрнаступления косвенно могут свидетельствовать введенные Киевом ограничения для работы СМИ в ряде прифронтовых зон. Так, украинская сторона ввела для прессы так называемую цветовую дифференциацию зон нахождения журналистов: красная, где запрещена любая журналистская деятельность; желтая, где она серьезно ограничена; зеленая, где можно без ограничения вести любую деятельность СМИ.
"Учитывая полную подконтрольность тех корреспондентов, которые и до сих пор работали на линии соприкосновения и в оперативном тылу, можно сделать вывод, что некие районы, обозначенные красным, как раз и скрывают те возможные участки, на которых будет осуществляться подготовка наступления. Это побережье Каховского водохранилища, Днепро-Бугский лиман, (районы) с большими ограничениями к югу от Одессы, вплоть до границы с Румынией, а также под Запорожьем – в районе Орехова, по югу Запорожской области", – уточнил военный эксперт.
Анпилогов предположил, что украинские подразделения, скорее всего, предпримут попытку форсировать Днепр с целью "отключить" усилия российской армии, а также будут стараться осуществить форсированный прорыв в сторону Азовского моря. Кроме того, прогнозирует аналитик, ВСУ могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
11:34
Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина

Признаки готовящегося наступления

Военный эксперт также назвал ряд других косвенных признаков, говорящих о подготовке Киевом контрнаступления в ближайшие несколько недель. В частности, это массовые непродолжительные отпуска среди военнослужащих Украины, которые сейчас командование дает старослужащим. В прошлый раз такого рода ситуация наблюдалась как раз перед контрнаступлением ВСУ в Харьковской области.
"Второй косвенный признак – это то, что вся военная техника, которую Запад интенсивно поставлял, не появились сейчас на линии соприкосновения. Вся эта техника где-то находится в тылу оперативных украинских построений, и мы не видим, чтобы ее растаскивали на решение каких-то тактических задач. То есть Киев явно пытается из последних сил этот кулак собрать, потому что прекрасно понимает, что сил хватит на один, максимум на два каких-то направления главного удара", – пояснил Анпилогов.
Солдат ВСУ
21 марта, 07:27
Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт

Киеву не хватает вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он также назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
19 марта, 13:39
Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что ВСУ не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта
Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОМненияАвторыАлексей АнпилоговБезопасностьВооруженные силы РоссииЗапорожская областьКрымНовая КаховкаОдесса
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог
20:31В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
20:23Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
20:03Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
19:39Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду
19:22Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры
19:08"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция
18:46Киев может открыть второй фронт с Белоруссией, заявили в Раде
18:22Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
18:04По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России
17:36В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации
17:24Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов
17:10Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма
16:55В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину
16:33ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
16:09Путин наградил медалью "За отвагу" брянского школьника Федю Симоненко
15:59Из Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрут
15:24Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников
15:16На Донецком направлении уничтожены более 400 солдат ВСУ и наемников
14:46В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила
Лента новостейМолния