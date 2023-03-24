https://crimea.ria.ru/20230324/chto-zhdet-starye-tanki-abrams-na-ukrainskom-fronte--analiz-eksperta-1127746862.html

Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта

Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта

Три десятка американских танков Abrams устаревшей версии M1A1 не изменят расклада сил на украинском театре военных действий, по боевым характеристикам они... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T19:09

2023-03-24T19:09

2023-03-24T19:09

александр хроленко

сво

поставки западного оружия украине

танки abrams

нато

украина

сша

вооруженные силы россии

россия

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Три десятка американских танков Abrams устаревшей версии M1A1 не изменят расклада сил на украинском театре военных действий, по боевым характеристикам они несравнимы с российскими танками Т-90М "Прорыв". Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко в авторской колонке для РИА Новости.Уязвимости старых AbramsСША на этой неделе сообщили, что направят Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1 вместо обещанной ранее M1A2, чтобы ускорить поставки.По словам Хроленко, эта модификация лишена урановой брони, однако в штатный боекомплект M1A1 Abrams входят бронебойные снаряды М829 с сердечником из обедненного урана и эффективной дальностью поражения до 3,5 км. В боекомплекте из 40 снарядов имеются также кумулятивные М830 меньшей дальности – до 3 км, бетонобойно-фугасные М908, картечные М1028.При этом у них отсутствуют противотанковый ракетный комплекс и автомат заряжания. Кроме того, система управления оружием передаваемых ВСУ танков Abrams будет максимально упрощена для ускорения подготовки украинских экипажей, прогнозирует аналитик.Военный эксперт также выделяет большую боевую массу этих танков (63 тонны), которую "не всякий мост выдержит". Кроме того, верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони. Также у этих модификаций нет динамической защиты.Лучший танк СВО – у РоссииПо мнению Хроленко, натовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают.Так, прицельная дальность 125-мм пушки российского танка составляет до 4 км, а при стрельбе осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 км. Также пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5 км. Помимо безусловного огневого превосходства, Т-90М гораздо легче Abrams – порядка 48 тонн. А комплекс динамической защиты "Реликт" позволяет российскому танку оставаться практически неуязвимым на поле боя.Кроме того, операция "Буря в пустыне" (Ирак, 1991 г.) показала крайнюю ненадежность газотурбинного двигателя Abarms M1A1, поскольку машины массово выходили из строя из-за пыли.Также в ходе Иракской войны (2003-2011) только за первые два года были обстреляны и повреждены 70% американского парка Abarms, большинство из них – при помощи советских гранатометов.Стратегическое поражение ВСУ и НАТОБолее того, констатирует Хроленко, натовские танки никогда не действовали без прикрытия с воздуха. Их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника. А на украинском фронте Abarms не сможет получить соответствующую поддержку с воздуха.По его мнению, оперативная обстановка на украинском театре военных действий свидетельствует о стратегическом поражении ВСУ и НАТО. Если генсек альянса Йенс Столтенберг еще "рисует" долгосрочные планы коллективного военного противостояния с Россией, то члены НАТО все громче заявляют об исчерпании возможностей военной помощи Украине, резюмировал Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – экспертВ Белом доме высказались о поставках Украине истребителей F-16Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине

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александр хроленко, сво, поставки западного оружия украине, танки abrams, нато, украина, сша, вооруженные силы россии, россия, мнения