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Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта
Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта
Три десятка американских танков Abrams устаревшей версии M1A1 не изменят расклада сил на украинском театре военных действий, по боевым характеристикам они... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T19:09
2023-03-24T19:09
александр хроленко
сво
поставки западного оружия украине
танки abrams
нато
украина
сша
вооруженные силы россии
россия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Три десятка американских танков Abrams устаревшей версии M1A1 не изменят расклада сил на украинском театре военных действий, по боевым характеристикам они несравнимы с российскими танками Т-90М "Прорыв". Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко в авторской колонке для РИА Новости.Уязвимости старых AbramsСША на этой неделе сообщили, что направят Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1 вместо обещанной ранее M1A2, чтобы ускорить поставки.По словам Хроленко, эта модификация лишена урановой брони, однако в штатный боекомплект M1A1 Abrams входят бронебойные снаряды М829 с сердечником из обедненного урана и эффективной дальностью поражения до 3,5 км. В боекомплекте из 40 снарядов имеются также кумулятивные М830 меньшей дальности – до 3 км, бетонобойно-фугасные М908, картечные М1028.При этом у них отсутствуют противотанковый ракетный комплекс и автомат заряжания. Кроме того, система управления оружием передаваемых ВСУ танков Abrams будет максимально упрощена для ускорения подготовки украинских экипажей, прогнозирует аналитик.Военный эксперт также выделяет большую боевую массу этих танков (63 тонны), которую "не всякий мост выдержит". Кроме того, верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони. Также у этих модификаций нет динамической защиты.Лучший танк СВО – у РоссииПо мнению Хроленко, натовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают.Так, прицельная дальность 125-мм пушки российского танка составляет до 4 км, а при стрельбе осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 км. Также пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5 км. Помимо безусловного огневого превосходства, Т-90М гораздо легче Abrams – порядка 48 тонн. А комплекс динамической защиты "Реликт" позволяет российскому танку оставаться практически неуязвимым на поле боя.Кроме того, операция "Буря в пустыне" (Ирак, 1991 г.) показала крайнюю ненадежность газотурбинного двигателя Abarms M1A1, поскольку машины массово выходили из строя из-за пыли.Также в ходе Иракской войны (2003-2011) только за первые два года были обстреляны и повреждены 70% американского парка Abarms, большинство из них – при помощи советских гранатометов.Стратегическое поражение ВСУ и НАТОБолее того, констатирует Хроленко, натовские танки никогда не действовали без прикрытия с воздуха. Их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника. А на украинском фронте Abarms не сможет получить соответствующую поддержку с воздуха.По его мнению, оперативная обстановка на украинском театре военных действий свидетельствует о стратегическом поражении ВСУ и НАТО. Если генсек альянса Йенс Столтенберг еще "рисует" долгосрочные планы коллективного военного противостояния с Россией, то члены НАТО все громче заявляют об исчерпании возможностей военной помощи Украине, резюмировал Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – экспертВ Белом доме высказались о поставках Украине истребителей F-16Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
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РИА Новости Крым
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александр хроленко, сво, поставки западного оружия украине, танки abrams, нато, украина, сша, вооруженные силы россии, россия, мнения
Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта

Эксперт Хроленко: 30 устаревших танков Abrams не способны переломить ход СВО на Украине

19:09 24.03.2023
 
© ROMEO GACADАмериканский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
Американский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
© ROMEO GACAD
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Три десятка американских танков Abrams устаревшей версии M1A1 не изменят расклада сил на украинском театре военных действий, по боевым характеристикам они несравнимы с российскими танками Т-90М "Прорыв". Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко в авторской колонке для РИА Новости.

Уязвимости старых Abrams

США на этой неделе сообщили, что направят Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1 вместо обещанной ранее M1A2, чтобы ускорить поставки.
По словам Хроленко, эта модификация лишена урановой брони, однако в штатный боекомплект M1A1 Abrams входят бронебойные снаряды М829 с сердечником из обедненного урана и эффективной дальностью поражения до 3,5 км. В боекомплекте из 40 снарядов имеются также кумулятивные М830 меньшей дальности – до 3 км, бетонобойно-фугасные М908, картечные М1028.
При этом у них отсутствуют противотанковый ракетный комплекс и автомат заряжания. Кроме того, система управления оружием передаваемых ВСУ танков Abrams будет максимально упрощена для ускорения подготовки украинских экипажей, прогнозирует аналитик.
Военный эксперт также выделяет большую боевую массу этих танков (63 тонны), которую "не всякий мост выдержит". Кроме того, верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони. Также у этих модификаций нет динамической защиты.

Лучший танк СВО – у России

По мнению Хроленко, натовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают.
"Вероятный поединок на украинском театре военных действий американского и российского Т-90М окончательно разрушит мифологию технологического превосходства западных вооружений. "Прорыв" успел зарекомендовать себя лучшим танком СВО. Он превосходит натовские аналоги своего поколения по боевому могуществу, дальности поражения целей, скорости и маневренности", - отмечает специалист.
Так, прицельная дальность 125-мм пушки российского танка составляет до 4 км, а при стрельбе осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 км. Также пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5 км. Помимо безусловного огневого превосходства, Т-90М гораздо легче Abrams – порядка 48 тонн. А комплекс динамической защиты "Реликт" позволяет российскому танку оставаться практически неуязвимым на поле боя.
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Кроме того, операция "Буря в пустыне" (Ирак, 1991 г.) показала крайнюю ненадежность газотурбинного двигателя Abarms M1A1, поскольку машины массово выходили из строя из-за пыли.
Также в ходе Иракской войны (2003-2011) только за первые два года были обстреляны и повреждены 70% американского парка Abarms, большинство из них – при помощи советских гранатометов.

Стратегическое поражение ВСУ и НАТО

Более того, констатирует Хроленко, натовские танки никогда не действовали без прикрытия с воздуха. Их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника. А на украинском фронте Abarms не сможет получить соответствующую поддержку с воздуха.
"Безусловно, американский M1A1 Abrams не способен изменить ход или исход российской СВО, даже если Пентагон передаст киевскому режиму не 30, а 300 своих танков. И применение в зоне спецоперации американских снарядов M829 с обедненным ураном не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего", – убежден аналитик.
По его мнению, оперативная обстановка на украинском театре военных действий свидетельствует о стратегическом поражении ВСУ и НАТО. Если генсек альянса Йенс Столтенберг еще "рисует" долгосрочные планы коллективного военного противостояния с Россией, то члены НАТО все громче заявляют об исчерпании возможностей военной помощи Украине, резюмировал Хроленко.
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Александр ХроленкоСВОПоставки западного оружия УкраинеТанки AbramsНАТОУкраинаСШАВооруженные силы РоссииРоссияМнения
 
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