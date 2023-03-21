https://crimea.ria.ru/20230321/v-belom-dome-vyskazalis-o-postavkakh-ukraine-istrebiteley-f-16-1127675778.html

В Белом доме высказались о поставках Украине истребителей F-16

В Белом доме высказались о поставках Украине истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Белом доме высказались о поставках Украине истребителей F-16

В Белом доме по-прежнему не рассматривают поставку истребителей F-16 Украине и фокусируются на тех видах вооружений, которые Киеву понадобятся в ближайшее... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T15:43

2023-03-21T15:43

2023-03-21T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Белом доме по-прежнему не рассматривают поставку истребителей F-16 Украине и фокусируются на тех видах вооружений, которые Киеву понадобятся в ближайшее время. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Ранее о невозможности поставить Киеву истребители заявляли руководители ряда стран-членов НАТО, в том числе Германия. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в январе заявлял, что не исключает возможность поставок самолетов Украине.Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители, однако речь идет не об американских F-16, а о советских МиГ-29.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуИстребители для Украины: хорошая и плохая новость из ВеликобританииКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада – МИД

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сша, джон кирби, украина, оружие, сво, новости