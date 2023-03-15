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Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши
Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши
Сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители МиГ-29. Об этом в среду заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T14:58
2023-03-15T14:51
польша
поставки западного оружия украине
украина
сша
джон кирби
петр мюллер
матеуш моравецкий
россия
сво
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители МиГ-29. Об этом в среду заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.По его словам, Варшава уже имеет ясные декларации по вопросу поставки самолетов от ряда стран, однако существуют договоренности о том, что эти страны сделают самостоятельные заявления.Помощь Киеву из ПольшиВ свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий во вторник сообщил, что его страна может передать Киеву истребители уже в самое ближайшее время."Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал Моравецкий.Кроме того, по его словам, Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.Заявление Белого ДомаКомментируя заявления польской стороны, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-бриффинге в среду заявил, что решение Варшавы является самостоятельным:"Я не располагаю информацией о каких-либо конкретных переговорах с польским правительством по этому вопросу…Это суверенные решения, которые эти страны принимают самостоятельно. Мы не выкручиваем руки", - заверил Кирби.Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей, США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуИстребители для Украины: хорошая и плохая новость из ВеликобританииКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД
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РИА Новости Крым
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польша, поставки западного оружия украине, украина, сша, джон кирби, петр мюллер, матеуш моравецкий, россия, сво, нато
Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши

Правительство Польши: Киев скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран

14:58 15.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители МиГ-29. Об этом в среду заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
"Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств", - цитирует Мюллера РИА Новости.
По его словам, Варшава уже имеет ясные декларации по вопросу поставки самолетов от ряда стран, однако существуют договоренности о том, что эти страны сделают самостоятельные заявления.

Помощь Киеву из Польши

В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий во вторник сообщил, что его страна может передать Киеву истребители уже в самое ближайшее время.
"Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал Моравецкий.
Кроме того, по его словам, Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Заявление Белого Дома

Комментируя заявления польской стороны, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-бриффинге в среду заявил, что решение Варшавы является самостоятельным:
"Я не располагаю информацией о каких-либо конкретных переговорах с польским правительством по этому вопросу…Это суверенные решения, которые эти страны принимают самостоятельно. Мы не выкручиваем руки", - заверил Кирби.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон поощряет страны "делать все возможное для помощи Украине всеми возможными способами".
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.
В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей, США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.
По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы.
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ПольшаПоставки западного оружия УкраинеУкраинаСШАДжон КирбиПетр МюллерМатеуш МоравецкийРоссияСВОНАТО
 
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