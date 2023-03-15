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Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши

Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши

Сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители МиГ-29. Об этом в среду заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T14:58

2023-03-15T14:58

2023-03-15T14:51

польша

поставки западного оружия украине

украина

сша

джон кирби

петр мюллер

матеуш моравецкий

россия

сво

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители МиГ-29. Об этом в среду заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.По его словам, Варшава уже имеет ясные декларации по вопросу поставки самолетов от ряда стран, однако существуют договоренности о том, что эти страны сделают самостоятельные заявления.Помощь Киеву из ПольшиВ свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий во вторник сообщил, что его страна может передать Киеву истребители уже в самое ближайшее время."Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал Моравецкий.Кроме того, по его словам, Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.Заявление Белого ДомаКомментируя заявления польской стороны, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-бриффинге в среду заявил, что решение Варшавы является самостоятельным:"Я не располагаю информацией о каких-либо конкретных переговорах с польским правительством по этому вопросу…Это суверенные решения, которые эти страны принимают самостоятельно. Мы не выкручиваем руки", - заверил Кирби.Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей, США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуИстребители для Украины: хорошая и плохая новость из ВеликобританииКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД

польша

украина

сша

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, поставки западного оружия украине, украина, сша, джон кирби, петр мюллер, матеуш моравецкий, россия, сво, нато