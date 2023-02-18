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Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из Великобритании

Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из Великобритании - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны Запада готовы в какой-то момент одобрить поставки на Украину современных истребителей, но это... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T17:02

2023-02-18T17:02

2023-02-18T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны Запада готовы в какой-то момент одобрить поставки на Украину современных истребителей, но это случится только "после завершения спецоперации".В интервью Spiegel он признал, что страны коллективного Запада пришли к пониманию, что "быстрых поставок истребителей не будет".Тем не менее союзники Киева готовы "сделать этот шаг в какой-то момент", заверил Уоллес.Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что после года колоссальной военной поддержки киевского режима в опустевших арсеналах Европы не хватает вооружений даже "для себя". По его словам, Британия, которая была готова отдать последнее, уже почти лишилась собственной тяжелой артиллерии и сейчас ищет самоходные артустановки в Швейцарии и Южной Корее.На этом фоне в НАТО призвали украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуНечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружиеКиеву поставят только половину батальона Leopard 2

https://crimea.ria.ru/20230210/zelenskiy-riskuet-doigratsya-chem-zakonchilsya-evrotur-prezidenta-ukrainy-1126916505.html

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