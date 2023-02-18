Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из Великобритании
Министр обороны Британии: современные истребители поставят на Украину только после СВО
17:02 18.02.2023 (обновлено: 17:03 18.02.2023)
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны Запада готовы в какой-то момент одобрить поставки на Украину современных истребителей, но это случится только "после завершения спецоперации".
В интервью Spiegel он признал, что страны коллективного Запада пришли к пониманию, что "быстрых поставок истребителей не будет".
"Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны", — заявил глава британского Минобороны.
Тем не менее союзники Киева готовы "сделать этот шаг в какой-то момент", заверил Уоллес.
Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что после года колоссальной военной поддержки киевского режима в опустевших арсеналах Европы не хватает вооружений даже "для себя".
По его словам, Британия, которая была готова отдать последнее, уже почти лишилась собственной тяжелой артиллерии и сейчас ищет самоходные артустановки в Швейцарии и Южной Корее.
На этом фоне в НАТО призвали украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше.
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