https://crimea.ria.ru/20230215/kievu-postavyat-tolko-polovinu-batalona-leopard-2-1127002160.html
Киеву поставят только половину батальона Leopard 2
Киеву поставят только половину батальона Leopard 2 - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Киеву поставят только половину батальона Leopard 2
Украине направят только половину обещанного батальона современных Leopard 2 A6, больше пока альянс поставить не сможет. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T18:01
2023-02-15T18:01
2023-02-15T18:01
поставки западного оружия украине
танки leopard
нато
германия
украина
сво
борис писториус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Украине направят только половину обещанного батальона современных Leopard 2 A6, больше пока альянс поставить не сможет. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.Берлин ранее анонсировал создание "танкового альянса", который смог бы направить Киеву два батальона танков Leopard 2, то есть около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке или же 60 — в украинской. Позже стало известно, что Нидерланды и Дания не присоединятся к "танковому альянсу", а это, по мнению аналитиков, может привести к сокращению партии обещанных боевых машин.Писториус подтвердил, что Нидерланды ограничатся поставкой боеприпасов, а Дания пока только обдумывает варианты своего участия в альянсе. Но, несмотря на это, ФРГ полагает, что в итоге Киеву будет поставлено от пяти до шести батальонов. По словам главы Минобороны ФРГ, в обозначенные сроки - до конца апреля – Украина должна получить "большую часть" танков Leopard 2. Немецкие же 14 единиц приедут не позднее последней недели марта."Что касается состояния танков, то ясно одно: многие танки можно поставить и использовать сразу же, не считая небольших адаптаций по части коммуникации и прочего, другие танки в состоянии "окей" и требуют доработок", — заметил он.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран. Однако эксперты полагают, что Вооруженные силы Украины неизбежно столкнутся с рядом серьезных проблем в процессе использования западных танков Abrams, Leopard 2 и Challenger в боевых действиях. В их числе обслуживание и ремонт техники, создание надежного воздушного и противотанкового прикрытия машин, а также эффективность российского оружия.Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика >>В связи с поставками Западом вооружений Киеву Российская Федерация направила странам НАТО ноту. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – экспертВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков УкраинеНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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поставки западного оружия украине, танки leopard, нато, германия, украина, сво, борис писториус
Киеву поставят только половину батальона Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус: Киеву пока поставят только половину батальона Leopard 2
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Украине направят только половину обещанного батальона современных Leopard 2 A6, больше пока альянс поставить не сможет. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.
Берлин ранее анонсировал создание "танкового альянса", который смог бы направить Киеву два батальона танков Leopard 2, то есть около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке или же 60 — в украинской. Позже стало известно, что Нидерланды и Дания не присоединятся к "танковому альянсу", а это, по мнению аналитиков, может привести к сокращению партии обещанных боевых машин.
"Будет поставлена половина батальона (Leopard 2) A6 и один батальон A4. И к этому прибавится до начала следующего года свыше 120 Leopard 1 A5, которые я прошу не недооценивать", — сказал он журналистам.
Писториус подтвердил, что Нидерланды ограничатся поставкой боеприпасов, а Дания пока только обдумывает варианты своего участия в альянсе. Но, несмотря на это, ФРГ полагает, что в итоге Киеву будет поставлено от пяти до шести батальонов. По словам главы Минобороны ФРГ, в обозначенные сроки - до конца апреля – Украина должна получить "большую часть" танков Leopard 2. Немецкие же 14 единиц приедут не позднее последней недели марта.
"Что касается состояния танков, то ясно одно: многие танки можно поставить и использовать сразу же, не считая небольших адаптаций по части коммуникации и прочего, другие танки в состоянии "окей" и требуют доработок", — заметил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк М1 Abrams. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев. Военная помощь также будет сопровождаться поставками тяжелой бронетехники из других стран. Однако эксперты полагают, что Вооруженные силы Украины неизбежно столкнутся с рядом серьезных проблем в процессе использования западных танков Abrams, Leopard 2 и Challenger в боевых действиях. В их числе обслуживание и ремонт техники, создание надежного воздушного и противотанкового прикрытия машин, а также эффективность российского оружия.
В связи с поставками Западом вооружений Киеву Российская Федерация направила странам НАТО ноту. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России.
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