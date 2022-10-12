https://crimea.ria.ru/20221012/vs-rf-predotvratili-esche-odnu-popytku-proryva-v-zaporozhskoy-oblasti-1124847032.html

ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области

ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2022

ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, отбросив украинские войска на исходные позиции. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T19:11

2022-10-12T19:11

2022-10-12T19:11

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, отбросив украинские войска на исходные позиции. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова пишет РИА Новости Крым."Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено", - сказал Рогов и добавил, что ВСУ понесли потери и были отброшены на исходные позиции.В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении десанта ВСУ при попытке высадиться после форсирования Днепра в районе ЗАЭС. По его словам, противник потерял порядка 30 человек.Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении попыток наступления ВСУ на семи направлениях линии боевого соприкосновения.

https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине