https://crimea.ria.ru/20221012/vs-rf-predotvratili-esche-odnu-popytku-proryva-v-zaporozhskoy-oblasti-1124847032.html
ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области
ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2022
ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области
Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, отбросив украинские войска на исходные позиции. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T19:11
2022-10-12T19:11
2022-10-12T19:11
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, отбросив украинские войска на исходные позиции. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова пишет РИА Новости Крым."Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено", - сказал Рогов и добавил, что ВСУ понесли потери и были отброшены на исходные позиции.В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении десанта ВСУ при попытке высадиться после форсирования Днепра в районе ЗАЭС. По его словам, противник потерял порядка 30 человек.Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении попыток наступления ВСУ на семи направлениях линии боевого соприкосновения.
https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области
Рогов: ВС РФ предотвратили очередную попытку прорыва линии фронта в Запорожской области