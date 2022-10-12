https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html

Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС

Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС

Десант ВСУ не смог высадиться при попытке форсирования Днепра в районе ЗАЭС. Уничтожены три десятка бойцов ВСУ, остальные бежали, сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T13:07

2022-10-12T13:07

2022-10-12T13:11

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Десант ВСУ не смог высадиться при попытке форсирования Днепра в районе ЗАЭС. Уничтожены три десятка бойцов ВСУ, остальные бежали, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По информации главы региона, украинские националисты планировали проникнуть на территорию ЗАЭС.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС из американских гаубиц с правого берега Днепра.12 сентября Украина отрезала ЗАЭС от электроснабжения.Информацию подтвердили в МАГАТЭ, запущены резервные дизель-генераторы.

https://crimea.ria.ru/20221011/v-rosenergoatome-otsenili-vozmozhnost-perezapuska-energoblokov-zaes-1124818088.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине