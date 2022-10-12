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Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС
Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС
Десант ВСУ не смог высадиться при попытке форсирования Днепра в районе ЗАЭС. Уничтожены три десятка бойцов ВСУ, остальные бежали, сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T13:07
2022-10-12T13:11
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Десант ВСУ не смог высадиться при попытке форсирования Днепра в районе ЗАЭС. Уничтожены три десятка бойцов ВСУ, остальные бежали, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По информации главы региона, украинские националисты планировали проникнуть на территорию ЗАЭС.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС из американских гаубиц с правого берега Днепра.12 сентября Украина отрезала ЗАЭС от электроснабжения.Информацию подтвердили в МАГАТЭ, запущены резервные дизель-генераторы.
https://crimea.ria.ru/20221011/v-rosenergoatome-otsenili-vozmozhnost-perezapuska-energoblokov-zaes-1124818088.html
запорожская область
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС

В Запорожской области уничтожен десант диверсантов ВСУ при попытке форсировать Днепр

13:07 12.10.2022 (обновлено: 13:11 12.10.2022)
 
© РИА Новости КрымРека - Днепр в районе города Олешки
Река - Днепр в районе города Олешки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Десант ВСУ не смог высадиться при попытке форсирования Днепра в районе ЗАЭС. Уничтожены три десятка бойцов ВСУ, остальные бежали, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Большинство лодок были ночью потоплены, среди украинских военнослужащих насчитали порядка 30 человек убитыми. Оставшаяся часть боевиков развернулась и пошла назад", – рассказал Балицкий.

По информации главы региона, украинские националисты планировали проникнуть на территорию ЗАЭС.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС из американских гаубиц с правого берега Днепра.
12 сентября Украина отрезала ЗАЭС от электроснабжения.
Информацию подтвердили в МАГАТЭ, запущены резервные дизель-генераторы.
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