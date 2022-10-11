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Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США
Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США
ВСУ ведет обстрел Энергодара и Запорожской АЭС из американских гаубиц. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:52
2022-10-11T17:52
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
новые регионы россии
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ведет обстрел Энергодара и Запорожской АЭС из американских гаубиц. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, украинские военные открыли артиллерийский огонь по городу и его окрестностям.Он отметил, что обстрел производился с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, для атак ВСУ использовали американские гаубицы M777 калибром 155-мм.Сведений о пострадавших не поступало, информация о разрушениях и ущербе уточняется, добавил Рогов.Ранее в "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков Запорожской АЭС на фоне обстрелов ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
новые регионы россии
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заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, новые регионы россии, запорожская область
Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США
ВСУ обстреливает Энергодар и Запорожскую АЭС из американских гаубиц – власти