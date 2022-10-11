https://crimea.ria.ru/20221011/novye-vzryvy-v-energodare-i-rayone-zaes--obstrel-vedetsya-iz-gaubits-ssha-1124826231.html

Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США

Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США

ВСУ ведет обстрел Энергодара и Запорожской АЭС из американских гаубиц. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T17:52

2022-10-11T17:52

2022-10-11T17:52

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

новые регионы россии

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ведет обстрел Энергодара и Запорожской АЭС из американских гаубиц. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, украинские военные открыли артиллерийский огонь по городу и его окрестностям.Он отметил, что обстрел производился с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, для атак ВСУ использовали американские гаубицы M777 калибром 155-мм.Сведений о пострадавших не поступало, информация о разрушениях и ущербе уточняется, добавил Рогов.Ранее в "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков Запорожской АЭС на фоне обстрелов ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, новые регионы россии, запорожская область