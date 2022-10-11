Рейтинг@Mail.ru
В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221011/v-rosenergoatome-otsenili-vozmozhnost-perezapuska-energoblokov-zaes-1124818088.html
В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС - РИА Новости Крым, 11.10.2022
В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС
Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции рано, так как бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов ВСУ не обеспечено. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T11:42
2022-10-11T11:42
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_f9cce2fc4f576bc3abd5cb49073bd1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции рано, так как бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов ВСУ не обеспечено. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Он отметил, что пока ВСУ продолжают обстрел территории ЗАЭС, говорить о стабильном электроснабжении нет возможности.7 октября глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС начались регламентные работы по перезапуску двух энергоблоков, отметив, что станция в рабочем состоянии и способна генерировать энергию.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20221008/vsu-vypustili-15-raket-v-rayon-zaes-ognevye-tochki-podavleny-1124778216.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_433:0:3162:2047_1920x0_80_0_0_bf4228caf41270d1bdb3a3726508aa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС

Советник гендиректора "Росэнергоатома": говорить о перезапуске энергоблоков ЗАЭС рано

11:42 11.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции рано, так как бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов ВСУ не обеспечено. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Пока, к сожалению, говорить об этом преждевременно. Потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение", – сказал Карчаа.
Он отметил, что пока ВСУ продолжают обстрел территории ЗАЭС, говорить о стабильном электроснабжении нет возможности.
"Вся процедура запуска и последующего поддержания реакторов в рабочем состоянии – она вся связана с электроэнергией", – пояснил эксперт.
7 октября глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС начались регламентные работы по перезапуску двух энергоблоков, отметив, что станция в рабочем состоянии и способна генерировать энергию.
Украинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град. Фото AFP
8 октября, 16:24
ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Действующие АЭС Украины. Справка
13:17Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
12:47В Севастополе троллейбус сбил школьницу
12:31В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку
12:12Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию
12:06Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью
11:55Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат
11:42В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС
11:40Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки
11:20Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены
11:08Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю
11:05Запад натравит Украину на Белоруссию — экс-депутат Рады
10:55Российские войска отбили удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне
10:41Где в Крыму отключат воду во вторник
10:29Как выехать из Крыма через новые российские регионы
10:20В Крыму вводят ограничения для дачной амнистии
10:06Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:01Миллион рублей и работа в ПСБ: итоги хакатона в Крыму
09:59Эксперт заявил о серьезной дилемме для НАТО и ЕС после ударов по Украине
09:47По всей Украине снова объявлена воздушная тревога — СМИ
Лента новостейМолния