https://crimea.ria.ru/20221011/v-rosenergoatome-otsenili-vozmozhnost-perezapuska-energoblokov-zaes-1124818088.html

В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС - РИА Новости Крым, 11.10.2022

В "Росэнергоатоме" оценили возможность перезапуска энергоблоков ЗАЭС

Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции рано, так как бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов ВСУ не обеспечено. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T11:42

2022-10-11T11:42

2022-10-11T11:42

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции рано, так как бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов ВСУ не обеспечено. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Он отметил, что пока ВСУ продолжают обстрел территории ЗАЭС, говорить о стабильном электроснабжении нет возможности.7 октября глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС начались регламентные работы по перезапуску двух энергоблоков, отметив, что станция в рабочем состоянии и способна генерировать энергию.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20221008/vsu-vypustili-15-raket-v-rayon-zaes-ognevye-tochki-podavleny-1124778216.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область