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В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС
В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС
На Запорожской АЭС начались регламентные работы по перезапуску двух энергоблоков, станция в рабочем состоянии и может генерировать энергию, заявил глава ВГА... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T14:07
2022-10-07T14:07
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС начались регламентные работы по перезапуску двух энергоблоков, станция в рабочем состоянии и может генерировать энергию, заявил глава ВГА Энергодара Александр Волга, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что станция находится в рабочем состоянии, после перезапуска она способна продолжить генерацию энергии: "В рамках подготовки мы этого ожидаем в ближайшее время", - заявил глава ВГА.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
https://crimea.ria.ru/20221005/v-mid-rossii-raskryli-detali-vizita-glavy-magate-v-moskvu-1124724703.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), новые регионы россии
В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС

Глава ВГА Волга: на ЗАЭС перезапускают два энергоблока, станция в рабочем состоянии

14:07 07.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС начались регламентные работы по перезапуску двух энергоблоков, станция в рабочем состоянии и может генерировать энергию, заявил глава ВГА Энергодара Александр Волга, пишет РИА Новости.
"После того, как были приняты решения о передаче Запорожской АЭС под юрисдикцию РФ, в частности компании "Росэнергоатом", была назначена управляющая компания "Запорожская атомная электростанция" и было назначено руководство, было принято решение о начале регламентных работ по запуску пятого и шестого энергоблоков. В рамках регламентных работ выполняется подготовка к их запуску", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что станция находится в рабочем состоянии, после перезапуска она способна продолжить генерацию энергии: "В рамках подготовки мы этого ожидаем в ближайшее время", - заявил глава ВГА.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:11
В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Новые регионы России
 
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