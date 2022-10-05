https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T18:00
2022-10-05T18:00
2022-10-05T18:00
заэс (запорожская атомная электростанция)
новые регионы россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду.Согласно указу, акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделяется статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии.Особенности использования финансовых, материальных и других ресурсов, необходимых для обеспечения безопасности ядерных установок, радиационных источников, хранилищ радиоактивных отходов Запорожской АЭС, определены на период до 1 января 2028 года.На этот же период определены особенности осуществления федерального государственного надзора в области использования объектов Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
https://crimea.ria.ru/20221004/gendirektor-zaes-soznalsya-v-sotrudnichestve-s-sbu-1124708640.html
https://crimea.ria.ru/20221005/v-mid-rossii-raskryli-detali-vizita-glavy-magate-v-moskvu-1124724703.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), новые регионы россии, владимир путин (политик)
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Путин поручил правительству принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции
и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду.
"Обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС… Принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС", - говорится в документе.
Согласно указу, акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделяется статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии.
Особенности использования финансовых, материальных и других ресурсов, необходимых для обеспечения безопасности ядерных установок, радиационных источников, хранилищ радиоактивных отходов Запорожской АЭС, определены на период до 1 января 2028 года.
На этот же период определены особенности осуществления федерального государственного надзора в области использования объектов Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.