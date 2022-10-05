https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html

Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность

Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T18:00

2022-10-05T18:00

2022-10-05T18:00

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду.Согласно указу, акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделяется статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии.Особенности использования финансовых, материальных и других ресурсов, необходимых для обеспечения безопасности ядерных установок, радиационных источников, хранилищ радиоактивных отходов Запорожской АЭС, определены на период до 1 января 2028 года.На этот же период определены особенности осуществления федерального государственного надзора в области использования объектов Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.

https://crimea.ria.ru/20221004/gendirektor-zaes-soznalsya-v-sotrudnichestve-s-sbu-1124708640.html

https://crimea.ria.ru/20221005/v-mid-rossii-raskryli-detali-vizita-glavy-magate-v-moskvu-1124724703.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новые регионы россии, владимир путин (политик)