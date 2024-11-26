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Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
Более 16 тысяч детей из Белгородской области в этом году смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T08:08
2024-11-26T08:08
2024-11-26T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Более 16 тысяч детей из Белгородской области в этом году смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что региону выделили дополнительно 200 миллионов рублей на социальный контракт. Таким образом, общий объем средств в 2024 году на социальный контракт превысил 1 миллиард рублей.В ноябре в международном детском центре "Артек" отдохнули 56 детей из Белгородской области. Они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. 10 из них стали победителями, 46 – призерами. Это школьники из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Нового Оскола, Алексеевки, Белгородского района.В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым предложил помощь белгородцамВ Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым
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Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
В Крыму летом отдохнули более 16 тысяч детей из Белгородской области - Гладков