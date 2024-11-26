Рейтинг@Mail.ru
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241126/bolee-16-tysyach-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-otdokhnuli-v-krymu-1142130026.html
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
Более 16 тысяч детей из Белгородской области в этом году смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T08:08
2024-11-26T08:08
белгородская область
дети
крым
вячеслав гладков
детский отдых
оздоровление детей в крыму
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760883_0:29:1774:1027_1920x0_80_0_0_786c04138ea806f201de940e2c20fbd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Более 16 тысяч детей из Белгородской области в этом году смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что региону выделили дополнительно 200 миллионов рублей на социальный контракт. Таким образом, общий объем средств в 2024 году на социальный контракт превысил 1 миллиард рублей.В ноябре в международном детском центре "Артек" отдохнули 56 детей из Белгородской области. Они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. 10 из них стали победителями, 46 – призерами. Это школьники из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Нового Оскола, Алексеевки, Белгородского района.В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым предложил помощь белгородцамВ Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым
белгородская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760883_183:0:1591:1056_1920x0_80_0_0_2caeed65a62b4f4dd32f25c88b20f8d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, дети, крым, вячеслав гладков, детский отдых, оздоровление детей в крыму, новости, новости крыма, общество
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму

В Крыму летом отдохнули более 16 тысяч детей из Белгородской области - Гладков

08:08 26.11.2024
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Более 16 тысяч детей из Белгородской области в этом году смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Благодаря правительству России за этот год, в первую очередь за лето, 16 тысяч 300 наших детей смогли отдохнуть в Крыму. Это были дети из приграничья и дети участников спецоперации", - сообщил Гладков.

Он отметил, что региону выделили дополнительно 200 миллионов рублей на социальный контракт. Таким образом, общий объем средств в 2024 году на социальный контракт превысил 1 миллиард рублей.
В ноябре в международном детском центре "Артек" отдохнули 56 детей из Белгородской области. Они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. 10 из них стали победителями, 46 – призерами. Это школьники из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Нового Оскола, Алексеевки, Белгородского района.
В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым предложил помощь белгородцам
В Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области
340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым
 
Белгородская областьдетиКрымВячеслав ГладковДетский отдыхОздоровление детей в КрымуНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин
10:13Горящий "перевертыш" во дворе Краснодара повредил четыре машины
09:41Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина
09:29В Крыму выпал снег: что происходит на дорогах и перевалах
09:00Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
08:39Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения
08:33В Севастополе легковушка "обняла" столб – пострадала девушка
08:19В США Байдена заподозрили в госизмене
08:08Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнули в Крыму
07:44В Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
07:37На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
07:18Два беспилотника уничтожены над Крымом
07:10В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей
06:51Дети участников СВО на каникулах смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте
06:28Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания
06:0724 беспилотника сбиты над Ростовской областью
00:01Снег и гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 ноября
23:11Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа
22:52Дорожная обстановка в Крыму в непогоду: оперативные данные Минтранса
Лента новостейМолния