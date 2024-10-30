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7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории
7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.10.2024
7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории
В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T16:40
2024-10-30T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.До конца года в лагерях Евпатории отдохнут 12,5 тысяч детей из Москвы, Московской области, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, добавил министр. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2023 году, отметил он.По словам директора ГУП "Солнечная Таврика" Людмилы Ермаковой, особое внимание уделили психологическим занятиям с ребятами, чтобы адаптировать их к лагерю после дома. А еще создали все условия, чтобы дети чувствовали себя, как дома.И отметила, что в течение этой смены белгородцы активно занимались спортом – играли в футбол, баскетбол, волейбол и даже участвовали в малых олимпийских играх. А особенно юным белгородцам понравились творческие занятия, добавила Ермакова. Дети с удовольствием посещали хоровой кружок и готовились к песенному фестивалю, также ходили в танцевальный кружок и создавали уникальные поделки своими руками."Дети все воспринимают с большим энтузиазмом, и стали нам просто родными. Ожидаем приезд Белгородских детей, с удовольствием работаем с ними, это очень хороший регион и талантливые ребята", – добавила директор ГУП "Солнечная Таврика".По ее словам, на следующую смену в лагерь приедут еще порядка 500 человек.Ранее сообщалось, что Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадкаМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезоньеДетское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников
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новости, новости крыма, минкурортов крыма, сергей ганзий, крым, детский отдых, белгородская область, евпатория, белгород, крым курортный
7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории

Около 7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории за сезон

16:40 30.10.2024 (обновлено: 16:44 30.10.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму за смену отдохнули почти 500 детей из Белгородской области
В Крыму за смену отдохнули почти 500 детей из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.
"За смену в детском лагере отдохнули 494 ребенка из Белгородской области и города Белгорода. За сезон в Евпатории отдохнули порядка семи тысяч детей из Белгородской области, а также исторических регионов РФ", – сказал Ганзий.
До конца года в лагерях Евпатории отдохнут 12,5 тысяч детей из Москвы, Московской области, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, добавил министр. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2023 году, отметил он.
По словам директора ГУП "Солнечная Таврика" Людмилы Ермаковой, особое внимание уделили психологическим занятиям с ребятами, чтобы адаптировать их к лагерю после дома. А еще создали все условия, чтобы дети чувствовали себя, как дома.

"Дети чувствуют себя, как дома. Они открытые, высококультурные, надо отметить, и идущие на контакт. Погода нам тоже благоприятствовала. Комплексное питание пятиразовое, приближенное к домашним условиям", – рассказала Ермакова.

И отметила, что в течение этой смены белгородцы активно занимались спортом – играли в футбол, баскетбол, волейбол и даже участвовали в малых олимпийских играх. А особенно юным белгородцам понравились творческие занятия, добавила Ермакова. Дети с удовольствием посещали хоровой кружок и готовились к песенному фестивалю, также ходили в танцевальный кружок и создавали уникальные поделки своими руками.
"Дети все воспринимают с большим энтузиазмом, и стали нам просто родными. Ожидаем приезд Белгородских детей, с удовольствием работаем с ними, это очень хороший регион и талантливые ребята", – добавила директор ГУП "Солнечная Таврика".
По ее словам, на следующую смену в лагерь приедут еще порядка 500 человек.
Ранее сообщалось, что Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.
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НовостиНовости КрымаМинкурортов КрымаСергей ГанзийКрымДетский отдыхБелгородская областьЕвпаторияБелгородКрым курортный
 
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16:407000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории
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