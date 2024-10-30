https://crimea.ria.ru/20241030/7000-detey-iz-novykh-regionov-i-belgorodskoy-oblasti-otdokhnuli-v-evpatorii-1141478313.html

7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории

7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.10.2024

7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории

В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T16:40

2024-10-30T16:40

2024-10-30T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.До конца года в лагерях Евпатории отдохнут 12,5 тысяч детей из Москвы, Московской области, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, добавил министр. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2023 году, отметил он.По словам директора ГУП "Солнечная Таврика" Людмилы Ермаковой, особое внимание уделили психологическим занятиям с ребятами, чтобы адаптировать их к лагерю после дома. А еще создали все условия, чтобы дети чувствовали себя, как дома.И отметила, что в течение этой смены белгородцы активно занимались спортом – играли в футбол, баскетбол, волейбол и даже участвовали в малых олимпийских играх. А особенно юным белгородцам понравились творческие занятия, добавила Ермакова. Дети с удовольствием посещали хоровой кружок и готовились к песенному фестивалю, также ходили в танцевальный кружок и создавали уникальные поделки своими руками."Дети все воспринимают с большим энтузиазмом, и стали нам просто родными. Ожидаем приезд Белгородских детей, с удовольствием работаем с ними, это очень хороший регион и талантливые ребята", – добавила директор ГУП "Солнечная Таврика".По ее словам, на следующую смену в лагерь приедут еще порядка 500 человек.Ранее сообщалось, что Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадкаМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезоньеДетское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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