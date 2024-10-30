https://crimea.ria.ru/20241030/7000-detey-iz-novykh-regionov-i-belgorodskoy-oblasti-otdokhnuli-v-evpatorii-1141478313.html
7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории
7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.10.2024
7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории
В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T16:40
2024-10-30T16:40
2024-10-30T16:44
новости
новости крыма
минкурортов крыма
сергей ганзий
крым
детский отдых
белгородская область
евпатория
белгород
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141480600_0:57:1043:644_1920x0_80_0_0_e1ff495ef536f452685eb7590ccebccb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.До конца года в лагерях Евпатории отдохнут 12,5 тысяч детей из Москвы, Московской области, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, добавил министр. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2023 году, отметил он.По словам директора ГУП "Солнечная Таврика" Людмилы Ермаковой, особое внимание уделили психологическим занятиям с ребятами, чтобы адаптировать их к лагерю после дома. А еще создали все условия, чтобы дети чувствовали себя, как дома.И отметила, что в течение этой смены белгородцы активно занимались спортом – играли в футбол, баскетбол, волейбол и даже участвовали в малых олимпийских играх. А особенно юным белгородцам понравились творческие занятия, добавила Ермакова. Дети с удовольствием посещали хоровой кружок и готовились к песенному фестивалю, также ходили в танцевальный кружок и создавали уникальные поделки своими руками."Дети все воспринимают с большим энтузиазмом, и стали нам просто родными. Ожидаем приезд Белгородских детей, с удовольствием работаем с ними, это очень хороший регион и талантливые ребята", – добавила директор ГУП "Солнечная Таврика".По ее словам, на следующую смену в лагерь приедут еще порядка 500 человек.Ранее сообщалось, что Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадкаМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезоньеДетское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников
крым
белгородская область
евпатория
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141480600_311:0:1170:644_1920x0_80_0_0_cd803dcd7089d15e523a5fe9c8e7bef0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, минкурортов крыма, сергей ганзий, крым, детский отдых, белгородская область, евпатория, белгород, крым курортный
7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории
Около 7000 детей из новых регионов и Белгородской области отдохнули в Евпатории за сезон
16:40 30.10.2024 (обновлено: 16:44 30.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым.
В оздоровительном лагере в Евпатории за смену отдохнули 494 ребенка из Белгородской области, сообщил РИА Новости Крым
министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.
"За смену в детском лагере отдохнули 494 ребенка из Белгородской области и города Белгорода. За сезон в Евпатории отдохнули порядка семи тысяч детей из Белгородской области, а также исторических регионов РФ", – сказал Ганзий.
До конца года в лагерях Евпатории отдохнут 12,5 тысяч детей из Москвы, Московской области, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, добавил министр. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2023 году, отметил он.
По словам директора ГУП "Солнечная Таврика" Людмилы Ермаковой, особое внимание уделили психологическим занятиям с ребятами, чтобы адаптировать их к лагерю после дома. А еще создали все условия, чтобы дети чувствовали себя, как дома.
"Дети чувствуют себя, как дома. Они открытые, высококультурные, надо отметить, и идущие на контакт. Погода нам тоже благоприятствовала. Комплексное питание пятиразовое, приближенное к домашним условиям", – рассказала Ермакова.
И отметила, что в течение этой смены белгородцы активно занимались спортом – играли в футбол, баскетбол, волейбол и даже участвовали в малых олимпийских играх. А особенно юным белгородцам понравились творческие занятия, добавила Ермакова. Дети с удовольствием посещали хоровой кружок и готовились к песенному фестивалю, также ходили в танцевальный кружок и создавали уникальные поделки своими руками.
"Дети все воспринимают с большим энтузиазмом, и стали нам просто родными. Ожидаем приезд Белгородских детей, с удовольствием работаем с ними, это очень хороший регион и талантливые ребята", – добавила директор ГУП "Солнечная Таврика".
По ее словам, на следующую смену в лагерь приедут еще порядка 500 человек.
Ранее сообщалось
, что Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: