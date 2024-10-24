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Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье

Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье

Крымские санатории круглогодично оздоравливают льготные категории граждан в том числе по семейным и детским программам. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T17:48

2024-10-24T17:48

2024-10-24T17:48

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ЕВПАТОРИЯ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крымские санатории круглогодично оздоравливают льготные категории граждан в том числе по семейным и детским программам.Как рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, большой популярностью пользуется в том числе программа совместного отдыха родителей с детьми "Мать и дитя". Социальные путевки выдают региональные фонды пенсионного и социального страхования, департаменты труда и социальной защиты.В числе тех, кто долгое время активно работает с детьми и родителями — один из санаториев под управлением Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Солнечная Таврика" в городе-курорте Евпатории.По ее словам, всего здесь по направлениям департамента труда и социальной защиты населения Москвы начала года оздоровили 2 400 человек, в том числе почти 2 тысячи человек по программе "Мать и дитя". Еще 1450 человек планируется оздоровить до конца года, в том числе 450 - по программе "Мать и дитя".Возможности для этого достаточно широкие: для мам и пап с детьми разного возраста разработаны различные экскурсионные и развлекательные программы, работает бассейн с морской водой, а профиль заболеваний, с которым принимают в санаторий — обширен."Санаторий является многопрофильным. Лечим заболевания двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мужского и женского здоровья, неврология. То есть мы имеем узких специалистов по этим заболеваниям. Это неврологи, ортопеды, лор-врачи, педиатры, урологи, гинекологи", - перечислила главный врач санатория Марина Потапова.Сами мамы и маленькие пациенты довольны и питанием, и лечением, и крымской осенней погодой.Как напомнили в министерстве курортов и туризма Крыма, детский и семейный отдых являются приоритетом Национального проекта "Туризм и индустрии гостеприимства". Правительству РФ предложено разработать стратегический документ до 2030 года по отдыху и оздоровлению детей, включающий меры государственной поддержки организаций детского отдыха всех форм собственности с приоритетами государственной политики в этой области. С такой рекомендацией кабмину недавно выступила Государственная Дума.Вместе с тем, Сергей Ганзий отметил, что для республики развитие круглогодичной работы санаторно-курортной сферы является важной отраслью экономики, а министерство стремится расширить возможности для круглогодичного отдыха граждан России на полуострове, в том числе по социальным программам.ГУП "Солнечная Таврика" - подведомственное Министерству курортов и туризма предприятие, создано с целью оказания санаторных, курортных, гостиничных, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по организации отдыха детей и семейного отдыха. В санаторно-курортное объединение входит два объекта восточного Крыма - пансионат "Крымская весна" в Судаке, пансионат "Феодосия" в Феодосии и четыре объекта на западном берегу Крыма: санаторий "Мечта", санаторий "Дружба", детский оздоровительный лагерь "Лучистый" в Евпатории и оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин" в селе Песчаное Бахчисарайского района. А также детский оздоровительный лагерь "Кипарис" в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что посмотреть в Симферополе – инфографика"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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