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Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье
Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье
Крымские санатории круглогодично оздоравливают льготные категории граждан в том числе по семейным и детским программам. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T17:48
2024-10-24T17:48
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ЕВПАТОРИЯ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крымские санатории круглогодично оздоравливают льготные категории граждан в том числе по семейным и детским программам.Как рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, большой популярностью пользуется в том числе программа совместного отдыха родителей с детьми "Мать и дитя". Социальные путевки выдают региональные фонды пенсионного и социального страхования, департаменты труда и социальной защиты.В числе тех, кто долгое время активно работает с детьми и родителями — один из санаториев под управлением Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Солнечная Таврика" в городе-курорте Евпатории.По ее словам, всего здесь по направлениям департамента труда и социальной защиты населения Москвы начала года оздоровили 2 400 человек, в том числе почти 2 тысячи человек по программе "Мать и дитя". Еще 1450 человек планируется оздоровить до конца года, в том числе 450 - по программе "Мать и дитя".Возможности для этого достаточно широкие: для мам и пап с детьми разного возраста разработаны различные экскурсионные и развлекательные программы, работает бассейн с морской водой, а профиль заболеваний, с которым принимают в санаторий — обширен."Санаторий является многопрофильным. Лечим заболевания двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мужского и женского здоровья, неврология. То есть мы имеем узких специалистов по этим заболеваниям. Это неврологи, ортопеды, лор-врачи, педиатры, урологи, гинекологи", - перечислила главный врач санатория Марина Потапова.Сами мамы и маленькие пациенты довольны и питанием, и лечением, и крымской осенней погодой.Как напомнили в министерстве курортов и туризма Крыма, детский и семейный отдых являются приоритетом Национального проекта "Туризм и индустрии гостеприимства". Правительству РФ предложено разработать стратегический документ до 2030 года по отдыху и оздоровлению детей, включающий меры государственной поддержки организаций детского отдыха всех форм собственности с приоритетами государственной политики в этой области. С такой рекомендацией кабмину недавно выступила Государственная Дума.Вместе с тем, Сергей Ганзий отметил, что для республики развитие круглогодичной работы санаторно-курортной сферы является важной отраслью экономики, а министерство стремится расширить возможности для круглогодичного отдыха граждан России на полуострове, в том числе по социальным программам.ГУП "Солнечная Таврика" - подведомственное Министерству курортов и туризма предприятие, создано с целью оказания санаторных, курортных, гостиничных, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по организации отдыха детей и семейного отдыха. В санаторно-курортное объединение входит два объекта восточного Крыма - пансионат "Крымская весна" в Судаке, пансионат "Феодосия" в Феодосии и четыре объекта на западном берегу Крыма: санаторий "Мечта", санаторий "Дружба", детский оздоровительный лагерь "Лучистый" в Евпатории и оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин" в селе Песчаное Бахчисарайского района. А также детский оздоровительный лагерь "Кипарис" в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что посмотреть в Симферополе – инфографика"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, детский отдых, отдых в крыму, санатории крыма, новости крыма
Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье

25 санаториев Крыма работают с фондами пенсионного и социального страхования РФ

17:48 24.10.2024
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
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ЕВПАТОРИЯ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крымские санатории круглогодично оздоравливают льготные категории граждан в том числе по семейным и детским программам.
Как рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, большой популярностью пользуется в том числе программа совместного отдыха родителей с детьми "Мать и дитя". Социальные путевки выдают региональные фонды пенсионного и социального страхования, департаменты труда и социальной защиты.

"С этими фондами круглогодично работают порядка 25 крымских санаториев. География регионов, жители которых приезжают в Крым, самая обширная. В 2024 году в республику по социальным программам приехали гости из 54 регионов России от Запорожской области до Чукотки. За год санатории Крыма примут порядка 110 тысяч льготных граждан РФ", - сказал он.

В числе тех, кто долгое время активно работает с детьми и родителями — один из санаториев под управлением Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Солнечная Таврика" в городе-курорте Евпатории.

"Санаторий работает сезонно, с мая по конец декабря. Рассчитан на 1038 мест. Отдыхает контингент из Москвы и области по направлениям департамента труда и соцзащиты. На данный момент отдыхает 400 человек по программе "Мать и дитя", - рассказала управляющая филиала "Солнечная Таврика" Марина Емельянова.

По ее словам, всего здесь по направлениям департамента труда и социальной защиты населения Москвы начала года оздоровили 2 400 человек, в том числе почти 2 тысячи человек по программе "Мать и дитя". Еще 1450 человек планируется оздоровить до конца года, в том числе 450 - по программе "Мать и дитя".
© Дмитрий МакеевСанаторное лечение в Крыму
Санаторное лечение в Крыму
1 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевСанаторное лечение в Крыму
Санаторное лечение в Крыму
2 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевСанаторное лечение в Крыму
Санаторное лечение в Крыму
3 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
1 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
2 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
3 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
"Это очень удобный вид отдыха: дети и родители не только вместе могут поправить здоровье, но и провести время в прекрасном Крыму, что очень важно для единения семьи", - подчеркнула Емельянова.
Возможности для этого достаточно широкие: для мам и пап с детьми разного возраста разработаны различные экскурсионные и развлекательные программы, работает бассейн с морской водой, а профиль заболеваний, с которым принимают в санаторий — обширен.
"Санаторий является многопрофильным. Лечим заболевания двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мужского и женского здоровья, неврология. То есть мы имеем узких специалистов по этим заболеваниям. Это неврологи, ортопеды, лор-врачи, педиатры, урологи, гинекологи", - перечислила главный врач санатория Марина Потапова.
Сами мамы и маленькие пациенты довольны и питанием, и лечением, и крымской осенней погодой.

"Мы из подмосковных Химок, - рассказала мама 15-летней Полины, страдающий неврологическим заболеванием, - Когда предложили путевку, несмотря на то, что пропускаем школу, отказываться не стали. Это же Крым, дарящий здоровье!"

Как напомнили в министерстве курортов и туризма Крыма, детский и семейный отдых являются приоритетом Национального проекта "Туризм и индустрии гостеприимства". Правительству РФ предложено разработать стратегический документ до 2030 года по отдыху и оздоровлению детей, включающий меры государственной поддержки организаций детского отдыха всех форм собственности с приоритетами государственной политики в этой области. С такой рекомендацией кабмину недавно выступила Государственная Дума.
© Дмитрий МакеевСанаторное лечение в Крыму
Санаторное лечение в Крыму
1 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевСанаторное лечение в Крыму
Санаторное лечение в Крыму
2 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевСанаторное лечение в Крыму
Санаторное лечение в Крыму
3 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
1 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
2 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
3 из 3
Санаторное лечение в Крыму
© Дмитрий Макеев
Вместе с тем, Сергей Ганзий отметил, что для республики развитие круглогодичной работы санаторно-курортной сферы является важной отраслью экономики, а министерство стремится расширить возможности для круглогодичного отдыха граждан России на полуострове, в том числе по социальным программам.
"Для Крыма такие социальные программы – это не только способ круглогодичной загрузки санаторно-курортной отрасли, особенно в осенне-зимний период, когда лечение показано, но и, самое главное – польза нашим гражданам: целебный климат, лечебные ресурсы Крыма уникальны и действительно помогают восстановить силы и здоровье", - сказал он.
ГУП "Солнечная Таврика" - подведомственное Министерству курортов и туризма предприятие, создано с целью оказания санаторных, курортных, гостиничных, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по организации отдыха детей и семейного отдыха. В санаторно-курортное объединение входит два объекта восточного Крыма - пансионат "Крымская весна" в Судаке, пансионат "Феодосия" в Феодосии и четыре объекта на западном берегу Крыма: санаторий "Мечта", санаторий "Дружба", детский оздоровительный лагерь "Лучистый" в Евпатории и оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин" в селе Песчаное Бахчисарайского района. А также детский оздоровительный лагерь "Кипарис" в Алуште.
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