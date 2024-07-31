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"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей
"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей - РИА Новости Крым, 31.07.2024
"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей
Более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России принял "Новый Херсонес" в первый день своей работы, сообщает Telegram-канал музейно-храмового... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T09:20
2024-07-31T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России принял "Новый Херсонес" в первый день своей работы, сообщает Telegram-канал музейно-храмового комплекса.В администрации "Нового Херсонеса" также уточнили, что на данный момент комплекс работает в тестовом режиме, что позволит выявить и исправить все недостатки.Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось 30 июля. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут делать Россию сильной и великой. По его словам, у "Нового Херсонеса" огромный потенциал, ведущие университеты нашей страны будут сотрудничать с ним.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что "Новый Херсонес" является объектом культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Он выразил уверенность, что трудами владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
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крым, севастополь, новый херсонес, новости крыма, культура, культурное наследие
"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей

Комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе за первый день посетили более 20 тысяч человек

09:20 31.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России принял "Новый Херсонес" в первый день своей работы, сообщает Telegram-канал музейно-храмового комплекса.
"За первый день работы музейно-храмовый комплекс “Новый Херсонес” посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – говорится в сообщении.
В администрации "Нового Херсонеса" также уточнили, что на данный момент комплекс работает в тестовом режиме, что позволит выявить и исправить все недостатки.
Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось 30 июля. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что "Новый Херсонес" станет местом рождения новых смыслов, которые будут делать Россию сильной и великой. По его словам, у "Нового Херсонеса" огромный потенциал, ведущие университеты нашей страны будут сотрудничать с ним.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что "Новый Херсонес" является объектом культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Он выразил уверенность, что трудами владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе.
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