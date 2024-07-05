Рейтинг@Mail.ru
Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240705/mirovoe-otkrytie-v-khersonese-nashli-etalon-dliny-perioda-antichnosti-1138634198.html
Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
Археологи в Херсонесе обнаружили полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом, установленным властями античного... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T20:21
2024-07-05T20:21
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
история
культура
крым
новости крыма
археология в крыму
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138634081_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a986b27edbdf90a2dcdbb0131c3ea6b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Археологи в Херсонесе обнаружили полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом, установленным властями античного полиса в качестве эталона. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Уникальная находка была обнаружена в засыпи подвала ранневизантийского времени при исследовании участка на пересечении главной улицы античного Херсонеса с одной из улочек полиса.Как рассказал кандидат исторических наук, завотделом "Городище и некрополь" Даниил Костромичев, мраморная плита круглой формы, диаметром 65 см представляет собой столешницу – менсу. Залегала она в грунте и сохранилась полностью, рассказал ученый.Край менсы оформлен по периметру выкружкой – так называется архитектурный элемент в виде вогнутого профиля шириной в четверть окружности, а лицевая поверхность покрыта мелкими насечками. Причем поверхность зашлифована лишь в одном сегменте: там, где есть рельефные изображения двух полос, одна из которых разделена поперечными линиями на отрезки.По его мнению, менса могла находиться в небольшом помещении при храме либо у входа на Агору – большую городскую площадь.В древности было множество стандартов длины, и каждый полис или государство применяли свои, прежде чем появилась едина современная система мер, объясняют специалисты. И находка плиты с изображением мер длины в Херсонесе является поистине уникальной, поскольку "визуализация меры длины античного времени встречается очень редко", отмечает ученый секретарь музея Наталия Гинькут.Сотрудник отдела "Хора Херсонеса" музея-заповедника Максим Тюрин уточняет, что среди сотен древнегреческих городов Херсонес выделяется тем, что здесь сохранилась античная сельскохозяйственная размежевка, разделявшая хору (территорию для ведения с/х) на одинаковые по площади участки. И если межевые обозначения в других центрах Эллады почти не сохранились, то в Херсонесе они пережили более двух тысяч лет и до сих пор исследуются, отмечает ученый."Исследователи сходятся на том, что при проектировании херсонесского кадастра в IV в. до н.э. греками за основу была взяты египетская оргия в 2,094 метра и составлявший ее четвертую часть египетский локоть в 52,35 метра. Несколько большее значения локтя на вновь обнаруженном эталоне, вероятно, говорит о том, что последний изготовлен позднее, когда система измерений в городе претерпела некоторые измерения", – пояснил Тюрин.Теперь ученым предстоит досконально изучить находку, но уже сейчас они утверждают, что открытие "херсонесского фута" относится к разряду мировых.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий
херсонес
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138634081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a689227521db08fba8f32c2a77bf0b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", история, культура, крым, новости крыма, археология в крыму, археология
Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности

Археологи обнаружили в Херсонесе эталон длины античного времени

20:21 05.07.2024
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"В Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
В Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Археологи в Херсонесе обнаружили полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом, установленным властями античного полиса в качестве эталона. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Уникальная находка была обнаружена в засыпи подвала ранневизантийского времени при исследовании участка на пересечении главной улицы античного Херсонеса с одной из улочек полиса.
Как рассказал кандидат исторических наук, завотделом "Городище и некрополь" Даниил Костромичев, мраморная плита круглой формы, диаметром 65 см представляет собой столешницу – менсу. Залегала она в грунте и сохранилась полностью, рассказал ученый.
Край менсы оформлен по периметру выкружкой – так называется архитектурный элемент в виде вогнутого профиля шириной в четверть окружности, а лицевая поверхность покрыта мелкими насечками. Причем поверхность зашлифована лишь в одном сегменте: там, где есть рельефные изображения двух полос, одна из которых разделена поперечными линиями на отрезки.
"Изображения представляют собой линейки с указанием общей длины и пропорциональных частей, соответствующих длинам определенной метрической системы. Длина маленькой – 29,4 см, а большой, с разметкой – 55,6 см. Очевидно, стол с изображением мерной линейки являлся метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона, – рассказал Костромичев.
По его мнению, менса могла находиться в небольшом помещении при храме либо у входа на Агору – большую городскую площадь.
В древности было множество стандартов длины, и каждый полис или государство применяли свои, прежде чем появилась едина современная система мер, объясняют специалисты. И находка плиты с изображением мер длины в Херсонесе является поистине уникальной, поскольку "визуализация меры длины античного времени встречается очень редко", отмечает ученый секретарь музея Наталия Гинькут.
Сотрудник отдела "Хора Херсонеса" музея-заповедника Максим Тюрин уточняет, что среди сотен древнегреческих городов Херсонес выделяется тем, что здесь сохранилась античная сельскохозяйственная размежевка, разделявшая хору (территорию для ведения с/х) на одинаковые по площади участки. И если межевые обозначения в других центрах Эллады почти не сохранились, то в Херсонесе они пережили более двух тысяч лет и до сих пор исследуются, отмечает ученый.
"Исследователи сходятся на том, что при проектировании херсонесского кадастра в IV в. до н.э. греками за основу была взяты египетская оргия в 2,094 метра и составлявший ее четвертую часть египетский локоть в 52,35 метра. Несколько большее значения локтя на вновь обнаруженном эталоне, вероятно, говорит о том, что последний изготовлен позднее, когда система измерений в городе претерпела некоторые измерения", – пояснил Тюрин.
Теперь ученым предстоит досконально изучить находку, но уже сейчас они утверждают, что открытие "херсонесского фута" относится к разряду мировых.
"Херсонесский фут" позволяет расширить горизонты исследований всего Средиземноморского региона, предоставляя ученым новые данные и возможности", – уверены севастопольские специалисты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых
Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ
В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий
 
ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ИсторияКультураКрымНовости КрымаАрхеология в КрымуАрхеология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:21Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
19:44Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
19:09В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев
18:57В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную
18:36Жара и освежающий ветер: погода в Крыму на выходные
17:53Сколько маткапиталов выдано в Крыму
17:26Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
17:06В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой Хариной
16:51Введут ли в Крыму туристический налог – власти
16:33В очереди на Крымский мост стоят почти полтысячи автомобилей
16:01Переговоры Эрдогана с Путиным в Астане: главные заявления лидера Турции
15:31На мысе Фиолент уничтожают боеприпасы
15:1560% крымчан - за любовь: данные соцопроса о причинах вступления в брак
15:10ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые
14:52Пенсионер на иномарке сбил 73-летнего пешехода под Саками в Крыму
14:3983 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиков
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
14:12Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
13:4923 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
13:42Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон
Лента новостейМолния