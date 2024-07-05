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Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности

Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности

Археологи в Херсонесе обнаружили полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом, установленным властями античного... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T20:21

2024-07-05T20:21

2024-07-05T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Археологи в Херсонесе обнаружили полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом, установленным властями античного полиса в качестве эталона. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Уникальная находка была обнаружена в засыпи подвала ранневизантийского времени при исследовании участка на пересечении главной улицы античного Херсонеса с одной из улочек полиса.Как рассказал кандидат исторических наук, завотделом "Городище и некрополь" Даниил Костромичев, мраморная плита круглой формы, диаметром 65 см представляет собой столешницу – менсу. Залегала она в грунте и сохранилась полностью, рассказал ученый.Край менсы оформлен по периметру выкружкой – так называется архитектурный элемент в виде вогнутого профиля шириной в четверть окружности, а лицевая поверхность покрыта мелкими насечками. Причем поверхность зашлифована лишь в одном сегменте: там, где есть рельефные изображения двух полос, одна из которых разделена поперечными линиями на отрезки.По его мнению, менса могла находиться в небольшом помещении при храме либо у входа на Агору – большую городскую площадь.В древности было множество стандартов длины, и каждый полис или государство применяли свои, прежде чем появилась едина современная система мер, объясняют специалисты. И находка плиты с изображением мер длины в Херсонесе является поистине уникальной, поскольку "визуализация меры длины античного времени встречается очень редко", отмечает ученый секретарь музея Наталия Гинькут.Сотрудник отдела "Хора Херсонеса" музея-заповедника Максим Тюрин уточняет, что среди сотен древнегреческих городов Херсонес выделяется тем, что здесь сохранилась античная сельскохозяйственная размежевка, разделявшая хору (территорию для ведения с/х) на одинаковые по площади участки. И если межевые обозначения в других центрах Эллады почти не сохранились, то в Херсонесе они пережили более двух тысяч лет и до сих пор исследуются, отмечает ученый."Исследователи сходятся на том, что при проектировании херсонесского кадастра в IV в. до н.э. греками за основу была взяты египетская оргия в 2,094 метра и составлявший ее четвертую часть египетский локоть в 52,35 метра. Несколько большее значения локтя на вновь обнаруженном эталоне, вероятно, говорит о том, что последний изготовлен позднее, когда система измерений в городе претерпела некоторые измерения", – пояснил Тюрин.Теперь ученым предстоит досконально изучить находку, но уже сейчас они утверждают, что открытие "херсонесского фута" относится к разряду мировых.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", история, культура, крым, новости крыма, археология в крыму, археология