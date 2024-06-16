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В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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https://crimea.ria.ru/20240616/v-roli-gida--posledniy-khan-v-krymu-predlagayut-novyy-format-ekskursiy-1138124079.html
В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий
В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий
Традиционное гидовское "посмотрите налево – посмотрите направо" больше не в моде. Люди хотят эмоций, рассказывает нам крымский экскурсовод Анна Рыкова. Ее... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T19:06
2024-06-16T19:06
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ЕВПАТОРИЯ, 16 июн - РИА Новости Крым. Традиционное гидовское "посмотрите налево – посмотрите направо" больше не в моде. Люди хотят эмоций, рассказывает нам крымский экскурсовод Анна Рыкова. Ее театрализованная экскурсия по древней Евпатории, в которой принимают участие профессиональные актеры, завоевала победу во всероссийском конкурсе программы "Лига экскурсоводов".В этом году в состязании приняли участие более семи тысяч гидов со всей России. Организаторы мероприятия – Всероссийское общество "Знание", платформа "Россия — страна возможностей" и программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", которая существует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Крымчанка одержала победу в номинации "культурно-познавательная экскурсия". В ее спектакле-экскурсии об истории древнего Гезлева рассказывает сам крымский хан Шахин Герай, персонаж караимских легенд тетушка Хаджи-Сарата, почетный гражданин Евпатории, ветеран войны Давид Абрамович Вейнберг и другие герои."Поили судей минералкой…"Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участники ответили на тесты по экскурсоведению, истории и географии. Все, кто набрал необходимое количество баллов, вышли в региональный этап, рассказывает Анна."Региональный этап был экскурсионный, я проводила свою экскурсию для приглашенных туристов, которые потом должны были перейти на сайт этой организации и проголосовать", - говорит она.Экскурсовод стала единственной представительницей Крыма в финале, который проходил в Москве на ВДНХ."В первый день нас поделили на команды, и мы должны были составить экскурсию по незнакомому нам региону. Нам попалась Осетия, Северный Кавказ. Надо было включить в программу интерактив – это сейчас модно и популярно. У нас был всего час на то, чтобы подготовить экскурсию для пенсионеров, такую нам определили целевую аудиторию", - рассказала экскурсовод.Для презентации выдали обычный лист формата А3 и сказали: рисуйте. Команда разложила его прямо на полу. Такого на ВДНХ, пожалуй, еще не видели.На второй день участники проводили экскурсии по павильонам ВДНХ и оценивали друг друга – содержание, интерактивность, коммуникабельность экскурсовода, грамотность речи.Кто такая тетушка Хаджи-СаратаТеатрализованная экскурсия – это своего рода путешествие на машине времени, в котором экскурсовод – только проводник, осуществляющий связь времен. Так в древнем городе Гезлев, по которому проводит экскурсию Анна Рыкова, к гостям выходит сам хан Шахин Гирей – тот самый, который принес клятву на верность императрице Екатерине Великой.Последний из династии Гераев выходит к людям, конечно же, из ворот соборной мечети Джума-Джами. В Турецкую баню XVI века экскурсантов зазывает веселая девушка-татарка, а вот у комплекса караимских кенасс Малого Иерусалима гостей встречает тетушка Хаджи-Сарата."Про нее есть легенда, что она была очень известной кухаркой, готовила для богатых и для бедных, причем с бедных она никогда денег не брала. При этом, говорят, она всегда была очень бедно одета, потому что у нее было 40 родственников, которых она содержала. Самым главным своим достижением она считала паломничество в Мекку, это было самое главное для нее". - отметила Рыкова.Последний, кто владел чагатаемЕще один реальный исторический персонаж вступает в свои права возле крымчакского молельного дома Къаал, к которому ведет бывший Крымчакский, а теперь Степовой переулок. Здесь свою историю рассказывает Давид Абрамович Вейнберг – первый председатель Крымчакской общины, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Евпатории. История его грустна: он стал последним крымчаком, который разговаривал на национальном языке чагатай.Давид Вейнберг выходит к людям в одежде обычного гражданина Советского Союза, так что экскурсанты не сразу понимают, что это актер. Он такой же, как и все мы, и поэтому его рассказ о расстреле родных и друзей звучит еще более трогательно. После этого многие отходят в сторону, чтобы успокоиться, говорит Анна.В конце экскурсии их встречает сам городской голова Евпатории Семен Эзрович Дуван. Под его управлением в 1915 году уездный портовый город приобрел статус Всероссийского курорта. Потом все герои собираются вместе, фотографируются с гостями и прощаются с ними.Для актеров это интересный формат уличного театра, в котором зрители стоят на расстоянии вытянутой руки. В севастопольском "Театре Экскурсий", где работает Анна, таких спектаклей 36, и 33 из них – в разных городах и поселках Крыма. Они привлекают людей необычностью формата."Когда просто рассказывает экскурсовод, не всегда есть возможность так передать эмоции, как профессиональные актеры. А когда ты понимаешь, что тебе рассказывает как бы сам участник этих событий, ты совсем по-другому воспринимаешь. Ведь в конце концов наша цель – вызвать у людей эмоции, которые они запомнят навсегда", - заключает Анна Рыкова.Читайте также на РИА Новости Крым:Фонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворцеИммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи КрымаПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
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Ирина Камышева
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60
крым, евпатория, экскурсии, общество, история, культура, туризм, туризм в крыму, малый иерусалим в евпатории
В роли гида – последний хан: в Крыму предлагают новый формат экскурсий

Крымчанка победила во всероссийском конкурсе с экскурсией-спектаклем по древней Евпатории

19:06 16.06.2024
 
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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ЕВПАТОРИЯ, 16 июн - РИА Новости Крым. Традиционное гидовское "посмотрите налево – посмотрите направо" больше не в моде. Люди хотят эмоций, рассказывает нам крымский экскурсовод Анна Рыкова. Ее театрализованная экскурсия по древней Евпатории, в которой принимают участие профессиональные актеры, завоевала победу во всероссийском конкурсе программы "Лига экскурсоводов".
В этом году в состязании приняли участие более семи тысяч гидов со всей России. Организаторы мероприятия – Всероссийское общество "Знание", платформа "Россия — страна возможностей" и программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", которая существует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Крымчанка одержала победу в номинации "культурно-познавательная экскурсия". В ее спектакле-экскурсии об истории древнего Гезлева рассказывает сам крымский хан Шахин Герай, персонаж караимских легенд тетушка Хаджи-Сарата, почетный гражданин Евпатории, ветеран войны Давид Абрамович Вейнберг и другие герои.
© РИА Новости Крым Экскурсовод Анна Рыкова - победитель "Лиги Экскурсоводов"
 Экскурсовод Анна Рыкова - победитель Лиги Экскурсоводов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым
Экскурсовод Анна Рыкова - победитель "Лиги Экскурсоводов"

"Поили судей минералкой…"

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участники ответили на тесты по экскурсоведению, истории и географии. Все, кто набрал необходимое количество баллов, вышли в региональный этап, рассказывает Анна.
"Региональный этап был экскурсионный, я проводила свою экскурсию для приглашенных туристов, которые потом должны были перейти на сайт этой организации и проголосовать", - говорит она.
Экскурсовод стала единственной представительницей Крыма в финале, который проходил в Москве на ВДНХ.
"В первый день нас поделили на команды, и мы должны были составить экскурсию по незнакомому нам региону. Нам попалась Осетия, Северный Кавказ. Надо было включить в программу интерактив – это сейчас модно и популярно. У нас был всего час на то, чтобы подготовить экскурсию для пенсионеров, такую нам определили целевую аудиторию", - рассказала экскурсовод.
Для презентации выдали обычный лист формата А3 и сказали: рисуйте. Команда разложила его прямо на полу. Такого на ВДНХ, пожалуй, еще не видели.
"Очень креативно мы на самом деле все нарисовали, здорово было. Мы там сбегали на стенд Осетии, взяли у них кое-какие сувениры, минералкой поили наших судей. Лезгинку танцевали, потому что у нас с Кавказа были люди. И вообще там никто не воспринимал никого как конкурентов, все между собой дружили, пели песни, плясали. Нас посетители снимали на видео, потому что это же непривычно людям, когда в 9 утра на ВДНХ идет толпа 40 человек и распевает "Седую ночь", громко так", - улыбается Анна.
На второй день участники проводили экскурсии по павильонам ВДНХ и оценивали друг друга – содержание, интерактивность, коммуникабельность экскурсовода, грамотность речи.

Кто такая тетушка Хаджи-Сарата

Театрализованная экскурсия – это своего рода путешествие на машине времени, в котором экскурсовод – только проводник, осуществляющий связь времен. Так в древнем городе Гезлев, по которому проводит экскурсию Анна Рыкова, к гостям выходит сам хан Шахин Гирей – тот самый, который принес клятву на верность императрице Екатерине Великой.
"Это был человек настолько прогрессивных мировоззрений, что его очень часто называли крымским Петром Первым. Он пытался такие реформы в Крымском ханстве провести, которые исключали чиновничьи поборы. Начал армию регулярную создавать. Но его не поняли его же люди и подняли мятеж, в результате чего он пошел за помощью к Екатерине, и в итоге все это закончилось присоединением Крыма к Российской империи", - рассказывает экскурсовод.
Последний из династии Гераев выходит к людям, конечно же, из ворот соборной мечети Джума-Джами. В Турецкую баню XVI века экскурсантов зазывает веселая девушка-татарка, а вот у комплекса караимских кенасс Малого Иерусалима гостей встречает тетушка Хаджи-Сарата.
"Про нее есть легенда, что она была очень известной кухаркой, готовила для богатых и для бедных, причем с бедных она никогда денег не брала. При этом, говорят, она всегда была очень бедно одета, потому что у нее было 40 родственников, которых она содержала. Самым главным своим достижением она считала паломничество в Мекку, это было самое главное для нее". - отметила Рыкова.
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
1 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
2 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
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Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
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Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
5 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
6 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
1 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
2 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
3 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
4 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
5 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
6 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым

Последний, кто владел чагатаем

Еще один реальный исторический персонаж вступает в свои права возле крымчакского молельного дома Къаал, к которому ведет бывший Крымчакский, а теперь Степовой переулок. Здесь свою историю рассказывает Давид Абрамович Вейнберг – первый председатель Крымчакской общины, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Евпатории. История его грустна: он стал последним крымчаком, который разговаривал на национальном языке чагатай.
"Он рассказывает про судьбу своего народа, про их расстрелы здесь, в Евпатории, про Великую Отечественную войну, про Евпаторийский десант. У него самая трагичная роль, люди часто плачут, когда его слушают. Он считается последним, кто владел чагатаем. С момента его смерти в 1982 году крымчаки замолчали, потому что теперь на чагатае никто не разговаривает", - говорит Анна.
Давид Вейнберг выходит к людям в одежде обычного гражданина Советского Союза, так что экскурсанты не сразу понимают, что это актер. Он такой же, как и все мы, и поэтому его рассказ о расстреле родных и друзей звучит еще более трогательно. После этого многие отходят в сторону, чтобы успокоиться, говорит Анна.
В конце экскурсии их встречает сам городской голова Евпатории Семен Эзрович Дуван. Под его управлением в 1915 году уездный портовый город приобрел статус Всероссийского курорта. Потом все герои собираются вместе, фотографируются с гостями и прощаются с ними.
Для актеров это интересный формат уличного театра, в котором зрители стоят на расстоянии вытянутой руки. В севастопольском "Театре Экскурсий", где работает Анна, таких спектаклей 36, и 33 из них – в разных городах и поселках Крыма. Они привлекают людей необычностью формата.
"Когда просто рассказывает экскурсовод, не всегда есть возможность так передать эмоции, как профессиональные актеры. А когда ты понимаешь, что тебе рассказывает как бы сам участник этих событий, ты совсем по-другому воспринимаешь. Ведь в конце концов наша цель – вызвать у людей эмоции, которые они запомнят навсегда", - заключает Анна Рыкова.
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
1 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
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Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
3 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
4 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
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Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
Туристический маршрут Малый Иерусалим в Евпатории
6 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
1 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
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Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
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Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
4 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
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Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
6 из 6
Туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© РИА Новости Крым
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