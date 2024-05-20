https://crimea.ria.ru/20240520/immersionnye-i-s-dopolnennoy-realnostyu-kak-rabotayut-muzei-kryma-1137332770.html

Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма

Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма

За прошлый год музеи Крыма провели больше трех тысяч культурно-массовых мероприятий и открыли больше 900 выставок. В том числе ряд программ реализованы в рамках РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T08:49

2024-05-20T08:49

2024-05-20T08:49

музеи крыма

ольга бурова

крым

культура

нацпроект "культура россии"

минкульт крыма

судак

ялта

алушта

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. За прошлый год музеи Крыма провели больше трех тысяч культурно-массовых мероприятий и открыли больше 900 выставок. В том числе ряд программ реализованы в рамках нацпроекта "Культура". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова."Если обратиться к статистике прошлого года, то в наших музейных учреждениях было проведено более трех тысяч культурно массовых мероприятий, открыто более 900 выставок. Если разделить эти цифры на количество музейных учреждений и рабочих дней – получится, что каждый день по два-три творческих, культурно-массовых мероприятия проходит в наших учреждениях", – подсчитала Бурова.В том числе, речь идет об иммерсионных экскурсиях и экскурсиях с элементами дополненной реальности. Например, по территории Судакской крепости.Также виртуальные залы открыты на территории четырех музеев в Крыму: в Алуште, Ялте, Керчи и в Старом Крыму, уточнила замминистра.По ее словам, с одной стороны, музейные учреждения – это храмы искусства, а с другой – современные, динамично развивающиеся учреждения, которые должны быть интересны посетителям и "говорить" с ними на одном языке.В Крыму реализуется очень много интересных проектов, и часть из них – в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, добавила Бурова.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозицииВ Крыму показали коллекцию минералов известного ученого ФерсманаРемонт спугнул призрака из музея в Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи крыма, ольга бурова, крым, культура, нацпроект "культура россии", минкульт крыма, судак, ялта, алушта, керчь, старый крым