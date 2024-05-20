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Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма
Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма
За прошлый год музеи Крыма провели больше трех тысяч культурно-массовых мероприятий и открыли больше 900 выставок. В том числе ряд программ реализованы в рамках РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T08:49
2024-05-20T08:49
музеи крыма
ольга бурова
крым
культура
нацпроект "культура россии"
минкульт крыма
судак
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. За прошлый год музеи Крыма провели больше трех тысяч культурно-массовых мероприятий и открыли больше 900 выставок. В том числе ряд программ реализованы в рамках нацпроекта "Культура". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова."Если обратиться к статистике прошлого года, то в наших музейных учреждениях было проведено более трех тысяч культурно массовых мероприятий, открыто более 900 выставок. Если разделить эти цифры на количество музейных учреждений и рабочих дней – получится, что каждый день по два-три творческих, культурно-массовых мероприятия проходит в наших учреждениях", – подсчитала Бурова.В том числе, речь идет об иммерсионных экскурсиях и экскурсиях с элементами дополненной реальности. Например, по территории Судакской крепости.Также виртуальные залы открыты на территории четырех музеев в Крыму: в Алуште, Ялте, Керчи и в Старом Крыму, уточнила замминистра.По ее словам, с одной стороны, музейные учреждения – это храмы искусства, а с другой – современные, динамично развивающиеся учреждения, которые должны быть интересны посетителям и "говорить" с ними на одном языке.В Крыму реализуется очень много интересных проектов, и часть из них – в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, добавила Бурова.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозицииВ Крыму показали коллекцию минералов известного ученого ФерсманаРемонт спугнул призрака из музея в Керчи
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судак
ялта
алушта
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музеи крыма, ольга бурова, крым, культура, нацпроект "культура россии", минкульт крыма, судак, ялта, алушта, керчь, старый крым
Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма

Музеи Крыма за год устроили свыше трех тысяч мероприятий и открыли больше 900 выставок

08:49 20.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. За прошлый год музеи Крыма провели больше трех тысяч культурно-массовых мероприятий и открыли больше 900 выставок. В том числе ряд программ реализованы в рамках нацпроекта "Культура". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.
"Если обратиться к статистике прошлого года, то в наших музейных учреждениях было проведено более трех тысяч культурно массовых мероприятий, открыто более 900 выставок. Если разделить эти цифры на количество музейных учреждений и рабочих дней – получится, что каждый день по два-три творческих, культурно-массовых мероприятия проходит в наших учреждениях", – подсчитала Бурова.
В том числе, речь идет об иммерсионных экскурсиях и экскурсиях с элементами дополненной реальности. Например, по территории Судакской крепости.
Также виртуальные залы открыты на территории четырех музеев в Крыму: в Алуште, Ялте, Керчи и в Старом Крыму, уточнила замминистра.

"Кроме того, восемь наших музейных учреждений подключены в рамках нацпроекта "Культура" к проекту "Артефакт", и есть возможность с помощью мобильного приложения в телефоне, наведя камеру на QR-код, узнать больше информации о том или ином музейном предмете, который представлен в экспозиции", – рассказала Бурова.

По ее словам, с одной стороны, музейные учреждения – это храмы искусства, а с другой – современные, динамично развивающиеся учреждения, которые должны быть интересны посетителям и "говорить" с ними на одном языке.
В Крыму реализуется очень много интересных проектов, и часть из них – в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, добавила Бурова.
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Музеи КрымаОльга БуроваКрымКультураНацпроект "Культура России"Минкульт КрымаСудакЯлтаАлуштаКерчьСтарый Крым
 
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