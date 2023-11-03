https://crimea.ria.ru/20231103/v-krymu-pokazali-kollektsiyu-mineralov-izvestnogo-uchenogo-fersmana-1132559701.html
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана - РИА Новости Крым, 03.11.2023
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана
Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T21:44
2023-11-03T21:44
2023-11-03T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В другой витрине настольная лампа и линейка, а еще книги и личные фотографии. И повсюду – образцы крымских минералов.В Центральном музее Тавриды – в зале "Геология Крыма" – открылась мемориальная выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана", посвященная 140-летию со дня рождения минералога, кристаллографа, геохимика, профессора, академика РАН Александра Ферсмана.На выставке представлены личные вещи и документы ученого, коллекция минералов, есть здесь и те камни, что были собраны им самим. Ферсман называл камни живыми, он первым поставил вопрос о том, что их нужно тоже охранять.Также он отметил, что экспозиция хоть и небольшая, но весьма содержательная. В детстве будущий академик часто бывал в Крыму: каждое лето он гостил с родителями в имении родственников – Кесслеров, под Симферополем. И однажды в лаборатории своего дяди – ученого-химика Александра Кесслера – он вдруг понял, что минералогия – это его страсть на всю жизнь. И наивный сбор симпатичных "камушков" – минералов и пород по долине Салгира – привел его к серьезным научно-исследовательским экспедициям.С Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни. Уже став профессором, он в 1911 году был избран членом Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. В Крыму, в 1905 году, были написаны его первые научные статьи, посвященную полуострову. А в 1944 году академик написал свою последнюю прижизненную опубликованную работу. И она тоже была о Крыме.Интересно, что, когда Александр Ферсман стал студентом Московского университета, его наставником был академик Владимир Вернадский. Наставничество переросло в крепкую дружбу. С именами знаменитых ученика и учителя связано создание новой науки – геохимии.На открытии выставки присутствовал и правнук академика – Вадим Ферсман. Приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Внешне он очень похож на своего именитого предка. Однако любовь к минералогии ни ему, ни его детям не передалась. В семье нет геологов.Выставка в Центральном музее Тавриды продлится еще несколько недель.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителейНочь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатноКрым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
крым, центральный музей тавриды, культура, александр ферсман, новости крыма, музеи крыма
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана
В Центральном музее Тавриды открылась выставка памяти академика Александра Ферсмана
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В другой витрине настольная лампа и линейка, а еще книги и личные фотографии. И повсюду – образцы крымских минералов.
В Центральном музее Тавриды – в зале "Геология Крыма" – открылась мемориальная выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана", посвященная 140-летию со дня рождения минералога, кристаллографа, геохимика, профессора, академика РАН Александра Ферсмана.
На выставке представлены личные вещи и документы ученого, коллекция минералов, есть здесь и те камни, что были собраны им самим. Ферсман называл камни живыми, он первым поставил вопрос о том, что их нужно тоже охранять.
"Ферсман – очень значимая фигура в советской и российской науке. Это масштаб академика Вернадского. Отрадно и очень интересно, что свои первые шаги (в науке – ред.) Александр Ферсман делал в Крыму. Он до конца своей жизни интересовался Крымом. У нас в музее сформировалась довольно представительная коллекция его личных вещей и сейчас мы экспонируем их в связи с приближающимся 140-летием со дня рождения ученого", – сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Также он отметил, что экспозиция хоть и небольшая, но весьма содержательная. В детстве будущий академик часто бывал в Крыму: каждое лето он гостил с родителями в имении родственников – Кесслеров, под Симферополем. И однажды в лаборатории своего дяди – ученого-химика Александра Кесслера – он вдруг понял, что минералогия – это его страсть на всю жизнь. И наивный сбор симпатичных "камушков" – минералов и пород по долине Салгира – привел его к серьезным научно-исследовательским экспедициям.
С Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни. Уже став профессором, он в 1911 году был избран членом Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. В Крыму, в 1905 году, были написаны его первые научные статьи, посвященную полуострову. А в 1944 году академик написал свою последнюю прижизненную опубликованную работу. И она тоже была о Крыме.
Интересно, что, когда Александр Ферсман стал студентом Московского университета, его наставником был академик Владимир Вернадский. Наставничество переросло в крепкую дружбу. С именами знаменитых ученика и учителя связано создание новой науки – геохимии.
"Ферсман осмысливал и разные общественные процессы с точки зрения геологии, и это роднит его с Владимиром Ивановичем Вернадским – они философы и мыслители", – отметил Андрей Мальгин.
На открытии выставки присутствовал и правнук академика – Вадим Ферсман. Приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Внешне он очень похож на своего именитого предка. Однако любовь к минералогии ни ему, ни его детям не передалась. В семье нет геологов.
"Для меня эта выставка имеет огромное значение. Здесь, в Крыму, у моего прадеда зародилась любовь к минералогии. Память о нем хранится за Уралом, на Кольском полуострове, и в Крыму – в этих регионах он работал, здесь остался след его трудов", – признался потомок ученого.
Выставка в Центральном музее Тавриды продлится еще несколько недель.
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