https://crimea.ria.ru/20231103/v-krymu-pokazali-kollektsiyu-mineralov-izvestnogo-uchenogo-fersmana-1132559701.html

В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана

В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана - РИА Новости Крым, 03.11.2023

В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана

Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T21:44

2023-11-03T21:44

2023-11-03T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В другой витрине настольная лампа и линейка, а еще книги и личные фотографии. И повсюду – образцы крымских минералов.В Центральном музее Тавриды – в зале "Геология Крыма" – открылась мемориальная выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана", посвященная 140-летию со дня рождения минералога, кристаллографа, геохимика, профессора, академика РАН Александра Ферсмана.На выставке представлены личные вещи и документы ученого, коллекция минералов, есть здесь и те камни, что были собраны им самим. Ферсман называл камни живыми, он первым поставил вопрос о том, что их нужно тоже охранять.Также он отметил, что экспозиция хоть и небольшая, но весьма содержательная. В детстве будущий академик часто бывал в Крыму: каждое лето он гостил с родителями в имении родственников – Кесслеров, под Симферополем. И однажды в лаборатории своего дяди – ученого-химика Александра Кесслера – он вдруг понял, что минералогия – это его страсть на всю жизнь. И наивный сбор симпатичных "камушков" – минералов и пород по долине Салгира – привел его к серьезным научно-исследовательским экспедициям.С Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни. Уже став профессором, он в 1911 году был избран членом Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. В Крыму, в 1905 году, были написаны его первые научные статьи, посвященную полуострову. А в 1944 году академик написал свою последнюю прижизненную опубликованную работу. И она тоже была о Крыме.Интересно, что, когда Александр Ферсман стал студентом Московского университета, его наставником был академик Владимир Вернадский. Наставничество переросло в крепкую дружбу. С именами знаменитых ученика и учителя связано создание новой науки – геохимии.На открытии выставки присутствовал и правнук академика – Вадим Ферсман. Приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Внешне он очень похож на своего именитого предка. Однако любовь к минералогии ни ему, ни его детям не передалась. В семье нет геологов.Выставка в Центральном музее Тавриды продлится еще несколько недель.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителейНочь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатноКрым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет

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крым, центральный музей тавриды, культура, александр ферсман, новости крыма, музеи крыма