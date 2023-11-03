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В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231103/v-krymu-pokazali-kollektsiyu-mineralov-izvestnogo-uchenogo-fersmana-1132559701.html
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана - РИА Новости Крым, 03.11.2023
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана
Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T21:44
2023-11-03T21:44
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В другой витрине настольная лампа и линейка, а еще книги и личные фотографии. И повсюду – образцы крымских минералов.В Центральном музее Тавриды – в зале "Геология Крыма" – открылась мемориальная выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана", посвященная 140-летию со дня рождения минералога, кристаллографа, геохимика, профессора, академика РАН Александра Ферсмана.На выставке представлены личные вещи и документы ученого, коллекция минералов, есть здесь и те камни, что были собраны им самим. Ферсман называл камни живыми, он первым поставил вопрос о том, что их нужно тоже охранять.Также он отметил, что экспозиция хоть и небольшая, но весьма содержательная. В детстве будущий академик часто бывал в Крыму: каждое лето он гостил с родителями в имении родственников – Кесслеров, под Симферополем. И однажды в лаборатории своего дяди – ученого-химика Александра Кесслера – он вдруг понял, что минералогия – это его страсть на всю жизнь. И наивный сбор симпатичных "камушков" – минералов и пород по долине Салгира – привел его к серьезным научно-исследовательским экспедициям.С Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни. Уже став профессором, он в 1911 году был избран членом Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. В Крыму, в 1905 году, были написаны его первые научные статьи, посвященную полуострову. А в 1944 году академик написал свою последнюю прижизненную опубликованную работу. И она тоже была о Крыме.Интересно, что, когда Александр Ферсман стал студентом Московского университета, его наставником был академик Владимир Вернадский. Наставничество переросло в крепкую дружбу. С именами знаменитых ученика и учителя связано создание новой науки – геохимии.На открытии выставки присутствовал и правнук академика – Вадим Ферсман. Приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Внешне он очень похож на своего именитого предка. Однако любовь к минералогии ни ему, ни его детям не передалась. В семье нет геологов.Выставка в Центральном музее Тавриды продлится еще несколько недель.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителейНочь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатноКрым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет
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4.7
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крым, центральный музей тавриды, культура, александр ферсман, новости крыма, музеи крыма
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана

В Центральном музее Тавриды открылась выставка памяти академика Александра Ферсмана

21:44 03.11.2023
 
© РИА Новости КрымВ Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Александра Ферсмана
В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Александра Ферсмана - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Возле потрепанного тряпичного рюкзака, который сотрудники музея называют полевой сумкой, лежит кожаная сумочка на длинном ремешке, в углу – серая кепка. В другой витрине настольная лампа и линейка, а еще книги и личные фотографии. И повсюду – образцы крымских минералов.
© РИА Новости КрымНа выставке представлены личные вещи и документы ученого
На выставке представлены личные вещи и документы ученого - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым
На выставке представлены личные вещи и документы ученого
В Центральном музее Тавриды – в зале "Геология Крыма" – открылась мемориальная выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана", посвященная 140-летию со дня рождения минералога, кристаллографа, геохимика, профессора, академика РАН Александра Ферсмана.
На выставке представлены личные вещи и документы ученого, коллекция минералов, есть здесь и те камни, что были собраны им самим. Ферсман называл камни живыми, он первым поставил вопрос о том, что их нужно тоже охранять.

"Ферсман – очень значимая фигура в советской и российской науке. Это масштаб академика Вернадского. Отрадно и очень интересно, что свои первые шаги (в науке – ред.) Александр Ферсман делал в Крыму. Он до конца своей жизни интересовался Крымом. У нас в музее сформировалась довольно представительная коллекция его личных вещей и сейчас мы экспонируем их в связи с приближающимся 140-летием со дня рождения ученого", сказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Также он отметил, что экспозиция хоть и небольшая, но весьма содержательная. В детстве будущий академик часто бывал в Крыму: каждое лето он гостил с родителями в имении родственников – Кесслеров, под Симферополем. И однажды в лаборатории своего дяди – ученого-химика Александра Кесслера – он вдруг понял, что минералогия – это его страсть на всю жизнь. И наивный сбор симпатичных "камушков" – минералов и пород по долине Салгира – привел его к серьезным научно-исследовательским экспедициям.
С Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни. Уже став профессором, он в 1911 году был избран членом Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. В Крыму, в 1905 году, были написаны его первые научные статьи, посвященную полуострову. А в 1944 году академик написал свою последнюю прижизненную опубликованную работу. И она тоже была о Крыме.
© РИА Новости КрымС Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни
С Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым
С Крымом Александр Ферсман прямо или косвенно был связан на протяжении 55 лет своей жизни
Интересно, что, когда Александр Ферсман стал студентом Московского университета, его наставником был академик Владимир Вернадский. Наставничество переросло в крепкую дружбу. С именами знаменитых ученика и учителя связано создание новой науки – геохимии.

"Ферсман осмысливал и разные общественные процессы с точки зрения геологии, и это роднит его с Владимиром Ивановичем Вернадским – они философы и мыслители", – отметил Андрей Мальгин.

На открытии выставки присутствовал и правнук академика – Вадим Ферсман. Приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Внешне он очень похож на своего именитого предка. Однако любовь к минералогии ни ему, ни его детям не передалась. В семье нет геологов.

"Для меня эта выставка имеет огромное значение. Здесь, в Крыму, у моего прадеда зародилась любовь к минералогии. Память о нем хранится за Уралом, на Кольском полуострове, и в Крыму – в этих регионах он работал, здесь остался след его трудов", – признался потомок ученого.

Выставка в Центральном музее Тавриды продлится еще несколько недель.
© РИА Новости КрымВыставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана"
Выставка Крымские каникулы академика Александра Ферсмана - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым
Выставка "Крымские каникулы академика Александра Ферсмана"
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