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Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей
Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей
В День народного единства, 4 ноября в Ливадийском дворце-музее пройдет день открытых дверей с бесплатным посещением экспозиций, а также состоится концерт... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T07:55
2023-11-02T07:55
ливадийский дворец
ливадия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В День народного единства, 4 ноября в Ливадийском дворце-музее пройдет день открытых дверей с бесплатным посещением экспозиций, а также состоится концерт артистов подмосковного театра "Город". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет.По словам Гернет, 4 ноября до 17 часов можно будет посетить основные экспозиции музея –"тему Крымской конференции и Романовых в Ливадии".1 ноября 1993 года приказом №1 Министерства культуры Республики Крым был учрежден музей в Ливадийском дворце. 1 ноября ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" отметил 30-летие своей деятельности.Ранее сообщалось, что первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крымский полуостров, и через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 летКормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулахПомните об этом: художник – о героях СВО, которых рисовал в госпитале ЧФ
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РИА Новости Крым
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ливадийский дворец, ливадия, культура, ялта, день народного единства, крым, новости крыма, ксения гернет
Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей

В Ливадийском дворце-музее в День народного единства состоится концерт театра "Город"

07:55 02.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБольшой Ливадийский дворец
Большой Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В День народного единства, 4 ноября в Ливадийском дворце-музее пройдет день открытых дверей с бесплатным посещением экспозиций, а также состоится концерт артистов подмосковного театра "Город". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет.
"4 ноября, в День народного единства, в музее будет День открытых дверей – днем и вечером пройдет Ночь искусств", - рассказала она. И отметила, что вход в музей в этот период будет бесплатным.
По словам Гернет, 4 ноября до 17 часов можно будет посетить основные экспозиции музея –"тему Крымской конференции и Романовых в Ливадии".
"С 18 до 19 часов мы будем рассказывать только о Крымской конференции, но с интересными подробностями, а с 19 до 20 часов в белом зале Ливадийского дворца наших гостей ждет сюрприз – музыкальный концепт "Я люблю тебя жизнь", к нам приехали артисты из театра "Город" из города Долгопрудный Московской области", - уточнила Гернет. И добавила, что артисты исполнят песни советской эстрады.
1 ноября 1993 года приказом №1 Министерства культуры Республики Крым был учрежден музей в Ливадийском дворце. 1 ноября ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" отметил 30-летие своей деятельности.
Ранее сообщалось, что первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крымский полуостров, и через новые регионы РФ.
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Радио "Спутник в Крыму"Ливадийский дворецЛивадияКультураЯлтаДень народного единстваКрымНовости КрымаКсения Гернет
 
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