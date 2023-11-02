https://crimea.ria.ru/20231102/livadiyskiy-dvorets-gotovit-syurpriz-dlya-posetiteley-1132500416.html

Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей

Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей

В День народного единства, 4 ноября в Ливадийском дворце-музее пройдет день открытых дверей с бесплатным посещением экспозиций, а также состоится концерт... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T07:55

2023-11-02T07:55

2023-11-02T07:55

ливадийский дворец

ливадия

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день народного единства

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радио "спутник в крыму"

ксения гернет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В День народного единства, 4 ноября в Ливадийском дворце-музее пройдет день открытых дверей с бесплатным посещением экспозиций, а также состоится концерт артистов подмосковного театра "Город". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет.По словам Гернет, 4 ноября до 17 часов можно будет посетить основные экспозиции музея –"тему Крымской конференции и Романовых в Ливадии".1 ноября 1993 года приказом №1 Министерства культуры Республики Крым был учрежден музей в Ливадийском дворце. 1 ноября ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" отметил 30-летие своей деятельности.Ранее сообщалось, что первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крымский полуостров, и через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 летКормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулахПомните об этом: художник – о героях СВО, которых рисовал в госпитале ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливадийский дворец, ливадия, культура, ялта, день народного единства, крым, новости крыма, ксения гернет