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Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд
Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд
Первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крым, и через новые регионы страны. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T22:07
2023-10-31T22:07
2023-10-31T22:07
крым
москва
история
культура
музеи крыма
день народного единства
общество
наука и технологии
иван есин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крым, и через новые регионы страны. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов со ссылкой на директора организации, члена Общественной палаты РФ Ивана Есина.Захватывающие факты о великих династиях и развенчанные мифы о средних веках. По словам Есина, перед зрителями предстанет 1000 лет истории России, погрузиться в которую помогут тачскрин-панели, цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции в необычных автовагонах.По его словам, поезд представляет с собой пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов, передвижной городок-трансформер, посещение которого для каждого станет уникальным опытом.За три часа экскурсии можно будет не только пройти экспозиции и открыть для себя историю России, но и попробовать в действии новую программу профориентации "Билет в будущее", которая успешно действует в РФ, в том числе в Севастополе. Этому проекту будет посвящено около половины цифровой инфраструктуры поезда-музея.В путешествие по России он отправится в День народного единства, 4 ноября, с площадки на ВДНХ. Маршрут следования еще дорабатывается и дополняется по запросам от регионов. Но уже известно, что он, конечно же, побывает в Крыму и Севастополе. Кроме того, навигатор настроен и на новые территории РФ, куда он прибудет уже в этом году.Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента и при поддержке Минпросвещения России на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре.Ранее первая в мире иммерсивная (создающая эффект присутствия) выставка, размещенная в вагонах движущегося поезда, прибыла в Крым. Экспозицию разместили в 8 вагонах "Поезда Победы", каждый из которых был оформлен и посвящен отдельной теме – "От довоенного плацкарта до победного трофейного".Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в ГурзуфеРемонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
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крым, москва, история, культура, музеи крыма, день народного единства, общество, наука и технологии, иван есин
Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд
Мультимедийный просветительский автопоезд отправится по России в день народного единства
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крым, и через новые регионы страны. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов со ссылкой на директора организации, члена Общественной палаты РФ Ивана Есина.
Захватывающие факты о великих династиях и развенчанные мифы о средних веках. По словам Есина, перед зрителями предстанет 1000 лет истории России, погрузиться в которую помогут тачскрин-панели, цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции в необычных автовагонах.
"Автопоезд расскажет о первых шагах на пути к русской государственности, принятии христианства и крещении Руси, затронет историю города-героя Севастополя, а также предложит взглянуть на привычные вопросы современной истории под новым углом и дать оценку таким событиям, как создание и крушение СССР, перестройка, восстановление государства и причины начала СВО", – рассказал Есин.
По его словам, поезд представляет с собой пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов, передвижной городок-трансформер, посещение которого для каждого станет уникальным опытом.
За три часа экскурсии можно будет не только пройти экспозиции и открыть для себя историю России, но и попробовать в действии новую программу профориентации "Билет в будущее", которая успешно действует в РФ, в том числе в Севастополе. Этому проекту будет посвящено около половины цифровой инфраструктуры поезда-музея.
В путешествие по России он отправится в День народного единства, 4 ноября, с площадки на ВДНХ. Маршрут следования еще дорабатывается и дополняется по запросам от регионов. Но уже известно, что он, конечно же, побывает в Крыму и Севастополе. Кроме того, навигатор настроен и на новые территории РФ, куда он прибудет уже в этом году.
Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента и при поддержке Минпросвещения России на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре.
Ранее первая в мире иммерсивная (создающая эффект присутствия) выставка
, размещенная в вагонах движущегося поезда, прибыла в Крым. Экспозицию разместили в 8 вагонах "Поезда Победы", каждый из которых был оформлен и посвящен отдельной теме – "От довоенного плацкарта до победного трофейного".
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