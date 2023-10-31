https://crimea.ria.ru/20231031/iz-moskvy-v-novye-regiony-i-krym-otpravitsya-multimediynyy-avtopoezd-1132446850.html

Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд

Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд

Первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крым, и через новые регионы страны. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T22:07

2023-10-31T22:07

2023-10-31T22:07

крым

москва

история

культура

музеи крыма

день народного единства

общество

наука и технологии

иван есин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132437932_103:0:1177:604_1920x0_80_0_0_bb4c88491c9ca40422ff2f114c256abd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Первый мультимедийный автопоезд-музей запустят в России в День народного единства, 4 ноября. Его маршрут пройдет и через Крым, и через новые регионы страны. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов со ссылкой на директора организации, члена Общественной палаты РФ Ивана Есина.Захватывающие факты о великих династиях и развенчанные мифы о средних веках. По словам Есина, перед зрителями предстанет 1000 лет истории России, погрузиться в которую помогут тачскрин-панели, цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции в необычных автовагонах.По его словам, поезд представляет с собой пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов, передвижной городок-трансформер, посещение которого для каждого станет уникальным опытом.За три часа экскурсии можно будет не только пройти экспозиции и открыть для себя историю России, но и попробовать в действии новую программу профориентации "Билет в будущее", которая успешно действует в РФ, в том числе в Севастополе. Этому проекту будет посвящено около половины цифровой инфраструктуры поезда-музея.В путешествие по России он отправится в День народного единства, 4 ноября, с площадки на ВДНХ. Маршрут следования еще дорабатывается и дополняется по запросам от регионов. Но уже известно, что он, конечно же, побывает в Крыму и Севастополе. Кроме того, навигатор настроен и на новые территории РФ, куда он прибудет уже в этом году.Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента и при поддержке Минпросвещения России на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре.Ранее первая в мире иммерсивная (создающая эффект присутствия) выставка, размещенная в вагонах движущегося поезда, прибыла в Крым. Экспозицию разместили в 8 вагонах "Поезда Победы", каждый из которых был оформлен и посвящен отдельной теме – "От довоенного плацкарта до победного трофейного".Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в ГурзуфеРемонт окончен: когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, москва, история, культура, музеи крыма, день народного единства, общество, наука и технологии, иван есин