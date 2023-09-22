https://crimea.ria.ru/20230922/muzeynye-redkosti-v-kerchi-otkryli-vystavku-unikalnogo-stekla-1131608733.html
Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
Предметы, созданные в советское время на Керченском заводе стеклоизделий, представили на выставке "Руками керченских стеклоделов" в местном Музее древностей. В... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T21:11
2023-09-22T21:11
2023-09-22T21:11
керчь
культура
выставка
крым
новости крыма
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
эдуард артеменко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/16/1131608476_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_7aeb938f12f5cf7797e859dbee395ec4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Предметы, созданные в советское время на Керченском заводе стеклоизделий, представили на выставке "Руками керченских стеклоделов" в местном Музее древностей. В чем уникальность экспозиции, рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.По словам экскурсовода Эдуарда Артеменко, Керченский завод стеклоизделий был одним из крупнейших предприятий в СССР. С 1961 года по 1991 год на нем трудились более 1600 работников. За 30 лет существования завода создано продукции на 523 миллиона рублей.Здесь выпускали стеклянные банки емкостью от 0, 25 до 3 литров, посуду, вазы, салатницы, рюмки, бокалы, стопки. Известные скульпторы создавали высокохудожественные изделия, которые побеждали на международных конкурсах.По словам экскурсовода, на заводе работал скульптор по стеклу Альберт Балабин. На выставке представлены его работы: лани, торс женщины, мощный бык, птички, маленькие поросята.Также посетители новой выставки в Керчи увидят комплект из вазы, светильника и сувенира-гильзы, который был создан к 40-летию начала обороны Аджимушкайских каменоломен. Нотки ностальгии, наверняка, вызовут вазы-конфетницы и стеклянные медали с изображением олимпийского мишки, созданные в год проведения "Олимпиады-80".Выставка стекла будет работать в Керченском музее древностей до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологовКерамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставкаВ крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/16/1131608476_145:0:1137:744_1920x0_80_0_0_528cb46f03c89dffe0538d524500280e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
керчь, культура, выставка, крым, новости крыма, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), эдуард артеменко
Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
Выставка уникальных изделий из стекла времен СССР открылась в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Предметы, созданные в советское время на Керченском заводе стеклоизделий, представили на выставке "Руками керченских стеклоделов" в местном Музее древностей. В чем уникальность экспозиции, рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.
"Это новая выставка из цикла "Музейные редкости". Мы решили, что выставка стекла, созданного в советское время, будет уникальной. Наверняка, у многих дома есть подобные предметы. Но у кто-то, возможно, они уже утеряны. Когда посетители придут сюда, то узнают что-то из советского прошлого. Здесь присутствует дух ностальгии", - пояснили организаторы выставки.
По словам экскурсовода Эдуарда Артеменко, Керченский завод стеклоизделий был одним из крупнейших предприятий в СССР. С 1961 года по 1991 год на нем трудились более 1600 работников. За 30 лет существования завода создано продукции на 523 миллиона рублей.
Здесь выпускали стеклянные банки емкостью от 0, 25 до 3 литров, посуду, вазы, салатницы, рюмки, бокалы, стопки. Известные скульпторы создавали высокохудожественные изделия, которые побеждали на международных конкурсах.
По словам экскурсовода, на заводе работал скульптор по стеклу Альберт Балабин. На выставке представлены его работы: лани, торс женщины, мощный бык, птички, маленькие поросята.
"Лани и торс женщины были на всемирной выставке в Канаде "Экспо-67". Правда, скульптуру торс женщины называли там Венерой Таврической. Она завоевала гран-при", - рассказал Эдуард Артеменко.
Также посетители новой выставки в Керчи увидят комплект из вазы, светильника и сувенира-гильзы, который был создан к 40-летию начала обороны Аджимушкайских каменоломен. Нотки ностальгии, наверняка, вызовут вазы-конфетницы и стеклянные медали с изображением олимпийского мишки, созданные в год проведения "Олимпиады-80".
Выставка стекла будет работать в Керченском музее древностей до конца года.
Читайте также на РИА Новости Крым: