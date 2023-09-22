https://crimea.ria.ru/20230922/muzeynye-redkosti-v-kerchi-otkryli-vystavku-unikalnogo-stekla-1131608733.html

Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла

Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла

Предметы, созданные в советское время на Керченском заводе стеклоизделий, представили на выставке "Руками керченских стеклоделов" в местном Музее древностей. В... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T21:11

2023-09-22T21:11

2023-09-22T21:11

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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

эдуард артеменко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Предметы, созданные в советское время на Керченском заводе стеклоизделий, представили на выставке "Руками керченских стеклоделов" в местном Музее древностей. В чем уникальность экспозиции, рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.По словам экскурсовода Эдуарда Артеменко, Керченский завод стеклоизделий был одним из крупнейших предприятий в СССР. С 1961 года по 1991 год на нем трудились более 1600 работников. За 30 лет существования завода создано продукции на 523 миллиона рублей.Здесь выпускали стеклянные банки емкостью от 0, 25 до 3 литров, посуду, вазы, салатницы, рюмки, бокалы, стопки. Известные скульпторы создавали высокохудожественные изделия, которые побеждали на международных конкурсах.По словам экскурсовода, на заводе работал скульптор по стеклу Альберт Балабин. На выставке представлены его работы: лани, торс женщины, мощный бык, птички, маленькие поросята.Также посетители новой выставки в Керчи увидят комплект из вазы, светильника и сувенира-гильзы, который был создан к 40-летию начала обороны Аджимушкайских каменоломен. Нотки ностальгии, наверняка, вызовут вазы-конфетницы и стеклянные медали с изображением олимпийского мишки, созданные в год проведения "Олимпиады-80".Выставка стекла будет работать в Керченском музее древностей до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологовКерамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставкаВ крымском музее показали одежду русских модниц XIX века

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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керчь, культура, выставка, крым, новости крыма, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), эдуард артеменко