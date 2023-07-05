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Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка
Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка
Ялтинцы и гости города-курорта смогут увидеть уникальную коллекцию керамики из бывших Южнобережных имений, насчитывающую больше 160 экспонатов. Речь идет о... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T07:37
2023-07-05T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ялтинцы и гости города-курорта смогут увидеть уникальную коллекцию керамики из бывших Южнобережных имений, насчитывающую больше 160 экспонатов. Речь идет о китайских и японских фарфоровых и фаянсовые изделий XVIII-XIX веков, а также продукции европейских заводов XVIII-XX веков. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."Дружба Ялтинского историко-литературного музея и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника явила нам свыше 160 экспонатов из бывших Южнобережных имений. Китайские и японские фарфоровые, фаянсовые изделия XVIII-XIX веков, продукция европейских заводов XVIII-XX вв. в том числе Мейсенский фарфор, работы знаменитого модельера-керамиста Иогана Иохима Кендлера", - написала Павленко в своем Telegram-канале.Также она отметила, что некоторые экспонаты представлены на уникальной выставке керамики "От ремесла к искусству" впервые.Экспозиция подготовлена к 185-летнему юбилею Ялты, здесь можно увидеть коллекцию античной керамики Великого Князя Александра Романова в великолепной сохранности."Не менее уникален и русский фарфор XVIII-XIX веков коллекции Алупкинского музея, а также красивейшие изделия английских и шотландских керамистов", - добавила Павленко.Выставка продлится в Ялтинском историко-литературном музее до 4 декабря, по адресу: ул. Пушкинская, 5.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в КрымГлазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперацииВ крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
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янина павленко, ялта, культура, общество, туризм в крыму, новости крыма, крым
Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка

Павленко: к 185-летнему юбилею Ялты открылась уникальная выставка керамики

07:37 05.07.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВыставка керамики "От ремесла к искусству" в Ялте
Выставка керамики От ремесла к искусству в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Ялтинцы и гости города-курорта смогут увидеть уникальную коллекцию керамики из бывших Южнобережных имений, насчитывающую больше 160 экспонатов. Речь идет о китайских и японских фарфоровых и фаянсовые изделий XVIII-XIX веков, а также продукции европейских заводов XVIII-XX веков. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Дружба Ялтинского историко-литературного музея и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника явила нам свыше 160 экспонатов из бывших Южнобережных имений. Китайские и японские фарфоровые, фаянсовые изделия XVIII-XIX веков, продукция европейских заводов XVIII-XX вв. в том числе Мейсенский фарфор, работы знаменитого модельера-керамиста Иогана Иохима Кендлера", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Также она отметила, что некоторые экспонаты представлены на уникальной выставке керамики "От ремесла к искусству" впервые.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВыставка керамики "От ремесла к искусству" в Ялте
Выставка керамики От ремесла к искусству в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Выставка керамики "От ремесла к искусству" в Ялте
Экспозиция подготовлена к 185-летнему юбилею Ялты, здесь можно увидеть коллекцию античной керамики Великого Князя Александра Романова в великолепной сохранности.
"Не менее уникален и русский фарфор XVIII-XIX веков коллекции Алупкинского музея, а также красивейшие изделия английских и шотландских керамистов", - добавила Павленко.
Выставка продлится в Ялтинском историко-литературном музее до 4 декабря, по адресу: ул. Пушкинская, 5.
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