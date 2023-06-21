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Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:54
2023-06-21T13:39
сергей аксенов
ситуация вокруг скифского золота
мнения
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном условии, заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующий вопрос журналистов. Он напомнил о том, что это не первый опыт, когда Запад совершает воровство российского имущества, как в случае с золотовалютными резервами РФ, которые тоже украли.Ранее разграбления коллекции скифского золота на Украине не исключал и Глава парламента Крыма Владимир Константинов. 9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеевПочему скифское золото вернут Украине – мнение юристаВерховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор
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сергей аксенов, ситуация вокруг скифского золота, мнения, крым, новости крыма, новости, политика, украина
Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым

Аксенов оценил решение по Скифскому золоту и условие, при котором оно вернется

11:54 21.06.2023 (обновлено: 13:39 21.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном условии, заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующий вопрос журналистов.
"Это ожидаемое решение. Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши", - отметил Аксенов.
Он напомнил о том, что это не первый опыт, когда Запад совершает воровство российского имущества, как в случае с золотовалютными резервами РФ, которые тоже украли.

"Странно было бы ожидать справедливости в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то - если скифское золото действительно довезут до Киева", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее разграбления коллекции скифского золота на Украине не исключал и Глава парламента Крыма Владимир Константинов.
9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.
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Сергей АксеновСитуация вокруг скифского золотаМненияКрымНовости КрымаНовостиПолитикаУкраина
 
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