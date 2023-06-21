https://crimea.ria.ru/20230621/aksenov-nazval-uslovie-pri-kotorom-skifskoe-zoloto-vernetsya-v-krym-1129526811.html
Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:54
2023-06-21T11:54
2023-06-21T13:39
сергей аксенов
ситуация вокруг скифского золота
мнения
крым
новости крыма
новости
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_60aec3fc82afe8f58ec2e436e6980265.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном условии, заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующий вопрос журналистов. Он напомнил о том, что это не первый опыт, когда Запад совершает воровство российского имущества, как в случае с золотовалютными резервами РФ, которые тоже украли.Ранее разграбления коллекции скифского золота на Украине не исключал и Глава парламента Крыма Владимир Константинов. 9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеевПочему скифское золото вернут Украине – мнение юристаВерховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9203efee0d60eec580b9246310a61214.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, ситуация вокруг скифского золота, мнения, крым, новости крыма, новости, политика, украина
Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
Аксенов оценил решение по Скифскому золоту и условие, при котором оно вернется
11:54 21.06.2023 (обновлено: 13:39 21.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном условии, заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующий вопрос журналистов.
"Это ожидаемое решение. Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши", - отметил Аксенов.
Он напомнил о том, что это не первый опыт, когда Запад совершает воровство российского имущества, как в случае с золотовалютными резервами РФ, которые тоже украли.
"Странно было бы ожидать справедливости в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то - если скифское золото действительно довезут до Киева", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее разграбления коллекции скифского золота на Украине
не исключал и Глава парламента Крыма Владимир Константинов.
9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине
.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым: