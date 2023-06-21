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Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым

Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым

Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:54

2023-06-21T11:54

2023-06-21T13:39

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Решение верховного суда Нидерландов о передаче Скифского золота Украине - политический ход и фактическое воровство, однако вернуть сокровища можно при одном условии, заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя соответствующий вопрос журналистов. Он напомнил о том, что это не первый опыт, когда Запад совершает воровство российского имущества, как в случае с золотовалютными резервами РФ, которые тоже украли.Ранее разграбления коллекции скифского золота на Украине не исключал и Глава парламента Крыма Владимир Константинов. 9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеевПочему скифское золото вернут Украине – мнение юристаВерховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ситуация вокруг скифского золота, мнения, крым, новости крыма, новости, политика, украина