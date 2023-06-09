https://crimea.ria.ru/20230609/verkhovnyy-sud-niderlandov-priznal-krym-rossiyskim---senator-1129290411.html

Верховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор

Верховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Верховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор

Верховный суд Нидерландов признал Крым российским, что следует из опубликованного решения по скифскому золоту, заявил в пятницу вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T16:21

2023-06-09T16:21

2023-06-09T16:21

константин косачев

мнения

россия

украина

ситуация вокруг скифского золота

политика

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Верховный суд Нидерландов признал Крым российским, что следует из опубликованного решения по скифскому золоту, заявил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Российский КрымВ подтверждение этому сенатор приводит выдержки из опубликованного решения, где сказано о том, что 6 марта 2014 года "парламент Автономной Республики Крым согласился отделиться от государства Украина и присоединиться к Российской Федерации. Впоследствии, 16 марта 2014 года, АРК провела референдум, в ходе которого проголосовала за присоединение к Российской Федерации. 18 марта 2014 года, согласно договору о присоединении, АРК вошел в состав Российской Федерации".Также в решении отмечается, что музеи на территории российского Крыма вышли из-под контроля Украины.Золото потеряноПри этом Косачев констатировал, что решение Верховного суда Нидерландов является конечной инстанцией в рамках судебной системы Нидерландов, потому решение обжалованию больше не подлежит.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба коллекции скифского золота: хронология скандалаВ Мелитополе рассказали о попытке хищения Скифского золотаАрхеологи РАН рассказали о загадках крымского некрополя I-V вв.

https://crimea.ria.ru/20230609/skifskoe-zoloto-otdadut-ukraine-1129283572.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, мнения, россия, украина, ситуация вокруг скифского золота, политика, крым, новости