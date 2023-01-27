https://crimea.ria.ru/20230127/sudba-kollektsii-skifskogo-zolota-khronologiya-skandala--1126620764.html

Судьба коллекции скифского золота: хронология скандала

Судьба коллекции скифского золота: хронология скандала - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Судьба коллекции скифского золота: хронология скандала

Год назад Верховный суд Нидерландов принял от музеев Крыма кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту. Коллекцию из почти РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T15:20

2023-01-27T15:20

2023-01-27T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Год назад Верховный суд Нидерландов принял от музеев Крыма кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту. Коллекцию из почти 2 тысяч артефактов, отправленную ранее на выставки в Европу, предписывалось передать Киеву "до стабилизации ситуации в Крыму" на фоне украинского кризиса. С 2014 года уникальные экспонаты остаются в подвалах европейского музея. О том, как разворачивался скандал, который власти Крыма назвали "актом международного разбоя", - в материале РИА Новости Крым.Уникальные экспонаты из КрымаКоллекция скифского золота (около 2 тыс. артефактов) была вывезена на выставки в Европу из четырех крымских музеев в 2013 году, когда Крым еще находился в составе Украины.Уникальные изделия из золота, серебра, бронзы, керамики передали на выставку в Бонн (Германия), а после в Амстердам (Нидерланды) Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник (ныне Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Бахчисарайский историко-культурный заповедник (ныне Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" (ныне Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический").В экспозицию включили лучшее и никогда ранее не выставлявшееся в Европе.Культурные ценности вывозили в соответствии договорами, которые крымские музеи заключили с Рейнским краевым музеем в Бонне и музеем Алларда Пирсона (археологический музей Амстердамского университета). Свои экспонаты на выставку также представил Музей исторических драгоценностей (Киев, Украина).Выставка "Крым – золото и секреты Черного моря" в музее Алларда Пирсона в Амстердаме открылась 6 февраля 2014. Контрактом предусматривалось ее завершение в мае, но в феврале срок действия экспозиции продлили до 31 августа.В марте 2014 Крым воссоединился с Россией по итогам референдума о статусе автономии. Не признав полуостров частью РФ, Киев предъявил права и на экспонаты из крымских музеев, которые продолжали находиться на выставке в Амстердаме, заявив, что это собственность Украины. В Крыму подобные действия назвали попыткой рейдерского захвата коллекции.20 августа 2014 года стало известно, что музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Крыму, ни Украине до того, как решение примет компетентный судья или же стороны придут к соглашению. Часть коллекции из киевского музея была возвращена в сентябре.Попытки уладить конфликтВ конце августа выставка официально закрылась, а экспонаты переместились в фондовые подвалы музея Алларда Пирсона в Амстердаме. Тогда крымские музейщики приняли решение не спешить обращаться в суды с требованием вернуть коллекцию из Нидерландов, посчитав, что в условиях политического кризиса и усугубления отношений между сторонами конфликта решение может оказаться не в пользу Крыма.Уладить конфликт пытались в досудебном порядке, музеи обменивались письмами, но к согласию так и не пришли.В октябре 2016 Окружной суд Амстердама впервые рассмотрел дело. А 14 декабря постановил, что коллекция скифского золота из Крыма должна быть направлена в Киев, как того требует голландский закон о культурном наследии. В решении отмечалось, что, вынося вердикт, суд руководствовался тем, что Крым не является страной, следовательно, не может заявлять о своем праве на объекты искусства.Утверждалось, что решение о принадлежности артефактов должен принять украинский суд после того, как коллекция будет на Украине. Кроме того, суд обязал Киев возместить музею Алларда Пирсона его расходы на временное хранение коллекции в размере 111 тыс. евро. Крымские музеи должны были заплатить порядка 2, 8 тыс. евро компенсации судебных издержек музея и Украины.Коллекция должна вернуться в КрымВ Минкульте РФ заявили, что решение окружного суда Амстердама противоречит нормам международного права и принципам межмузейного обмена. И что коллекция должна быть возвращена в Крым, где были обнаружены и хранились десятилетиями уникальные находки. В МИД России назвали решение амстердамского суда таким, что "ставит крест на амбициях Гааги (Нидерланды) утвердиться в качестве юридической столицы мира".Тогда же член Адвокатской палаты Москвы Александр Молохов заявил, что в судебной тяжбе по скифскому золоту для музеев Крыма "далеко не все потеряно", и необходимо продолжать работать в этом направлении, объединяя усилия юридического сообщества. Промежуточное решение по скифскому золотуВ январе 2017 крымские музеи сменили адвокатов и подали апелляцию на решение суда Амстердама. Процесс ее рассмотрения начался 11 марта 2019.16 июля Апелляционный суд Амстердама принял промежуточное решение по делу. Им он установил, что к данному делу не применима конвенция ЮНЕСКО 1970 года ("О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности"), на которую ранее ссылалась Украина.Также он постановил, что закон о культурном наследии Нидерландов не может применяться в этом деле. И запросил у сторон дополнительную информацию для принятия окончательного решения. Доказательства того, что артефакты из коллекции скифского золота принадлежат музеям Крыма, суду передали в сентябре 2020 года.Очередное заседание было назначено на март, однако было перенесено из-за коронавирусной инфекции на июль.Позже из-за того, что один из судей был отозван украинской стороной, рассмотрение дела отложили до сентября. К слушаниям в сентябре Украина подала иск об отводе одного из судей Апелляционного суда, его удовлетворили в конце октября, а 25 ноября назначили нового судью. Предполагалось, что окончательный вердикт Апелляционный суд Амстердама вынесет 14 сентября 2021 года. Но и это заседание было перенесено – на 26 октября.Киев отвергнет любую возможность компромиссаАдвокат от украинской стороны заявил, что Киев отвергнет любую возможность достичь компромисса. Именно нежелание украинской стороны договариваться иллюстрирует политизированность конфликта, заявил тогда, комментируя ситуацию, вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе. Адвокаты, представляющие интересы России, настаивают на позиции, что все должно вернуться туда, откуда было вывезено.26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму". При этом подчеркивалось, что судом рассматривался вопрос только о передаче, но не о принадлежности коллекции. "Акт международного разбоя"В парламенте Крыма решение суда назвали политическим и ожидаемым. Председатель парламента РК Владимир Константинов назвал его " актом международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия". Позиция у Крыма и России неизменна: коллекция скифского золота должна вернуться на родину.В январе 2022 года в СК РФ начали доследственную проверку по факту хищения скифского золота в Европе. Крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. Она поступила в суд 26 января 2022 года. Верховный суд Нидерландов начал предварительный процесс по делу о скифском золоте в марте 2022. Тогда руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук высказал мнение, что решение по возврату коллекции скифского золота в Крым может быть отложено на неопределенное время. Спустя несколько лет после скандального задержания крымского золота в Европе, весной 2018-го, директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина заявляла, что о стоянии коллекции, хранящейся в Нидерландах, крымским экспертам до сих пор ничего не известно. Ситуация не меняется и сегодня. Свои права культурные учреждения республики продолжают отвоевывать через специально нанятую ими международную юридическую компанию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе рассказали о попытке хищения Скифского золота Что нашли в скифском кургане на месте строительства объездной в Крыму Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму

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